Badaro, préparez-vous à chiner, danser et craquer !

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Et si votre prochaine sortie à Beyrouth commençait par une simple balade… et se terminait avec un vinyle sous le bras, une lampe rétro dans la tête et une nouvelle obsession dans votre dressing ?

Après deux ans d’aventure, 8 éditions, 65 exposants et une collection de souvenirs, le Vintage Collective Marketrevient là où tout a commencé : à Badaro.

Il y a près de deux ans, alors que le Liban traversait une période particulièrement mouvementée, une idée un peu folle prenait vie à Badaro : créer un endroit où l’on puisse se retrouver, respirer, flâner, fouiller, rire et découvrir. Un endroit un peu différent, où les objets ont une histoire et où les rencontres comptent autant que les trouvailles.

Le public est venu. Puis revenu. Et encore revenu.

Alors, forcément, on recommence. Mais cette fois, on monte le volume.

Pendant quatre jours, le Collège Saint-Sauveur se transformera en véritable terrain de chasse pour les amoureux du beau, du rare, du décalé et de tout ce qui possède ce petit supplément d’âme qu’aucun algorithme ne pourra jamais reproduire.

Imaginez un immense dressing où chaque cintre cache une surprise.

Un salon où chaque meuble pourrait raconter sa propre histoire.

Une bibliothèque où les livres ont déjà vécu mille vies.

Une playlist grandeur nature faite de vinyles à dénicher.

Des bijoux qui ne demandent qu’à être remarqués.

Des sacs et des lunettes avec suffisamment de caractère pour voler la vedette.

Des affiches, des œuvres, des luminaires, des objets insolites et des curiosités que vous ne trouverez probablement nulle part ailleurs.

Et c’est justement ça, la magie du vintage : vous ne savez jamais ce que vous êtes venu chercher avant de le trouver.

Vous pourriez repartir avec une pièce iconique.

Ou un objet complètement improbable.

Ou simplement une bonne histoire à raconter.

Et entre deux trouvailles ? On mange, on boit, on papote et on profite du Homemade Food Court, parce qu’une chasse au trésor, ça creuse.

Le Vintage Collective Market – 8e édition vous donne rendez-vous pour quatre jours de chine, de nostalgie, de découvertes et de bonnes vibrations.

À Badaro, la chasse aux trésors reprend. Et cette fois encore, il faudra venir avec de la place dans les yeux… et beaucoup dans le coffre.

Venez seul, venez à deux, venez avec votre bande. Mais surtout, venez avec du temps.

Parce qu’ici, on ne fait pas simplement ses courses.

On fouille. On craque. On découvre. On collectionne. On tombe amoureux.

Et attention : l’entrée est gratuite, mais repartir les mains vides n’est absolument pas garanti.

📍 Collège Saint-Sauveur, Badaro – Beyrouth

📅 10 & 11 septembre | 16h – 22h

📅 12 & 13 septembre | 12h – 22h

🍴 Homemade Food Court

Entrée libre – Tout public

LibanNews.pdf

Texte présent dans le visuel

Le visuel de la première page contient également des informations qu’il faut conserver séparément du corps de l’article :

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SEPTEMBER 2026

10 & 11 — 4 PM TO 10 PM

12 & 13 — 12 PM TO 10 PM

COLLEGE SAINT SAUVEUR

BADARO, BEIRUT

FREE ENTRANCE | ALL PUBLICS

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@VINTAGECOLLECTIVEMARKET

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