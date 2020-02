Des bagarres ont eu lieu lors d’une manifestation organisée à proximité de la Banque du Liban. 2 membres du Courant Patriotique Libre auraient été poignardés alors que le dirigeant druze appelle ses hommes à se retirer de la rue. Ces incidents interviennent alors que le CPL tentait d’atteindre la Banque Centrale Libanaise.

Un caméraman de la chaine de télévision Al Jadeed a également été attaqué par un groupe non identifié.

L’Armée Libanaise et les Forces de Sécurité sont intervenues en vue de séparer les partisans des 2 partis. Des députés du PSP sont arrivés sur les lieux pour demander à leurs partisans de quitter les lieux. Walid Joumblatt a appelé ses hommes à laisser le CPL “organiser la manifestation tant qu’ils détruisent ce qu’on a construit”.

Le CPL dénonce les actions du PSP les accusant d’avoir bloqué les routes et d’avoir attaqué les manifestants à coup de pierre et de couteaux, “des tactiques miliciennes”. Cette manifestation visait à dénoncer les transferts de fonds à l’étranger, attribué à des personnalités politiques et le retour des sommes transférées.

Alors que le CPL avait demandé à ce que des drapeaux libanais soient exclusivement arborés, des manifestants étaient arrivés sur les lieux avec des photographies du Président de la République et fondateur du CPL.

