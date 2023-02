Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Reçu par le patriarche grec orthodoxe Jean X Yazigi à l’Université de Balamand, le chef du Courant patriotique libre, Gebran Bassil a affirmé jeudi que l’élection présidentielle “est un scrutin national, pas seulement chrétien ou maronite” et a défendu l’idée du “consensus” cher à son camp et à ses alliés, comme le Hezbollah.

Bassil a indiqué “soutenir l’appel des patriarcats chrétiens qui ont discuté avec le patriarche Raï afin de trouver un accord sur l’élection d’un président, surtout que ce scrutin est national, pas seulement chrétien ou maronite”.

“Nous sommes engagés à trouver un consensus, surtout s’il se fait par la Constitution et le quorum”, a également estimé M. Bassil, en évoquant le quorum minimum de députés nécessaires à l’élection d’un président de la République par la Chambre. Celui-ci est de 86 députés, mais lors de toutes les séances parlementaires il a été avorté par le camp du Hezbollah, qui quitte chaque séance après le premier tour de vote. “Nous voulons parvenir à un programme de sauvetage et à un président qui l’applique”, a également lancé M. Bassil sans plus de précisions.

Le chef du CPL a également abordé les retombées du puissant séisme qui a ravagé la Turquie et la Syrie, faisant plus de 17.500 morts selon le dernier bilan provisoire. “Il est sûr que les plus démunis sont ceux qui ne reçoivent pas les aides”, a-t-il déploré. “Nous demandons aux Etats de lever le siège humanitaire (en Syrie) jusqu’à ce que les gens sortent de cette crise”, a-t-il poursuivi, affirmant “s’engager à être aux côtés” de Damas.

======================