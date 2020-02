Berytech a annoncé que les candidats peuvent aujourd’hui postuler pour adhérer la première promotion de son accélérateur de technologies propres Cleanergy, avec une date limite du 15 avril 2020. Les technologies propres occupent une place centrale dans la création de modes de vie plus intelligents et plus durables face à nos défis environnementaux en évolution rapide. Berytech cherche à catalyser les innovations des technologies propres à travers un programme annuel en trois phases qui permet aux entrepreneurs de technologies propres de faire passer leur startup d’une idée à une entreprise évolutive.

D’une idée à une entreprise en croissance en moins d’un an

Berytech recherche des innovations ayant un impact scientifique ou technologique perturbateur dans le secteur des technologies propres. Les startups doivent avoir la capacité de s’étendre au-delà du marché libanais mais avec le potentiel de créer des opportunités d’emplois durables au niveau local.

Berytech soutiendra les nouvelles entreprises innovantes du secteur des technologies propres grâce à l’accélérateur annuel Cleanergy en 3 phases en les aidant à faire de leur idée une entreprise prospère ayant un impact mondial. Le programme offre les ressources, les connaissances, l’appui et le financement nécessaires, d’une valeur totale d’environ cent mille dollars américains – 100 000 $.

Pourquoi rejoindre le programme Agrytech ?

Les innovateurs et les entreprises en démarrage du secteur des technologies propres admissibles au programme recevront un financement – une injection de fonds pouvant atteindre 37 000 $, auront accès au laboratoire de fabrication numérique de Berytech avec un support technique pour le prototypage, recevront un coaching en entreprise lors de camps d’entraînement, de sessions de formation et de masterclass pour développer leurs compétences entrepreneuriales, seront promus sur les marchés locaux et internationaux et auront également la possibilité de nouer des liens avec la communauté des technologies propres et des experts dévoués libanais et européens.

Qui peut postuler ?

La solution de technologie propre doit inclure un processus, un produit ou un service innovant qui réduit l’impact environnemental négatif. L’entrepreneur doit faire partie d’une startup ou d’une PME soit avec une idée ou à un stade précoce. Berytech recherche surtout des solutions qui relèvent de cinq domaines principaux :

Technologies propres en énergie (production, stockage, infrastructure, efficacité), solutions de création d’énergie (éolien, solaire, eau, biomasse), efficacité et optimisation énergétiques, systèmes de gestion des ressources, etc.

Technologies propres dans la gestion des déchets solides, la réduction et le recyclage des sources, la capacité d’élimination et le deuxième marché des matériaux, la gestion des déchets, et le transport, en utilisant le contenu énergétique des déchets, etc.

Technologies propres dans la gestion de l’eau et des eaux usées, dans le suivi des prévisions et des contrôles de processus, le traitement des eaux usées, l’élimination des métaux, etc.

Technologies propres dans l’agriculture, en incorporant du matériel et des logiciels innovants, en introduisant l’IA et l’IoT dans l’agriculture, etc.

Technologies propres dans les transports, innovations dans les transports publics, solutions pour les véhicules économes en énergie, utilisation du big data dans la gestion des transports, solutions d’autopartage intelligentes, amélioration des infrastructures, etc.

Le programme

Jusqu’à 24 candidats présélectionnés passeront d’abord par une phase de validation de deux mois. Cette première phase se concentre sur des approches pratiques pour définir des objectifs et valider des hypothèses sur le problème, l’opportunité, la taille du marché, le public cible et la faisabilité de la solution. Des experts et des mentors suivront et conseilleront les startups sur les meilleures pratiques pour obtenir la validation. Les startups acceptées au cours de cette première phase recevront 2 000 $ pour valider leurs idées et leurs prototypes.

Puis, jusqu’à 12 startups seront ensuite présélectionnées et passeront à la phase d’accélération de 4 mois, afin de créer un produit minimum viable (MVP) et de gagner clients avec une subvention de soutien de 15 000 $. Cette phase est axée sur les opérations, le développement de produits, la modélisation commerciale et la commercialisation. Des experts et des mentors suivront et conseilleront les startups sur la manière de construire et de lancer leur MVP. Les innovateurs se familiariseront avec l’adéquation entre le marché des produits, comment communiquer avec le bon public, développeront les bases d’une structure financière durable afin de garantir la stabilité et la croissance de l’entreprise et supprimeront tous les goulots d’étranglement limitant la livraison de leurs produits.

Généralement, lors de l’accélération, les startups logicielles finalisent et lancent une version alpha de leurs MVP, et les startups hardware éliminent tous les goulots d’étranglement techniques qui les empêchent de commercialiser leur produit.

Enfin, jusqu’à 8 start-ups seront présélectionnées pour rejoindre le programme d’incubation de 5 mois au sein de Berytech et bénéficieront de subventions de contrepartie pouvant aller jusqu’à 20 000 $. La phase d’incubation mettra l’accent sur la collecte de fonds, les opérations et l’établissement de relations saines entre clients et investisseurs afin de gagner des parts de marché et de prendre de l’ampleur. Les experts suivent et conseillent les startups sur la manière de redimensionner leurs activités après le lancement de leur produit sur le marché. Les activités comprendront des interactions privées et de groupe permettant la croissance des startups participant à la phase d’incubation de groupe, notamment des ateliers, des rencontres, des discussions, des sessions de présentation de groupe et un camp d’entraînement. Les interactions privées incluent des cliniques qui traitent de la préparation aux opérations, à la finance et à l’investissement, ainsi que des sessions de revue mensuelles pour s’assurer que les startups sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs.

