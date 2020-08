Le communiqué de presse

Le conseil d’administration et le personnel de l’Association libanaise pour la transparence, soutenus par le mouvement Transparency International dans le monde entier, souhaitent exprimer notre choc et notre profonde tristesse face aux ravages et aux pertes en vies humaines causés par l’explosion dans la capitale libanaise, Beyrouth.

Dans ces terribles circonstances, notre première priorité est d’aider nos concitoyens et de répondre aux besoins immédiats des milliers de personnes qui ont perdu des êtres chers, ont été blessées ou rendues sans abri par cette catastrophe.

Il est essentiel que les causes de cette catastrophe soient identifiées de manière indépendante et transparente dès que possible. Une fois les faits établis, les personnes jugées responsables doivent être tenues responsables dans toute la mesure de la loi.

Bien que les circonstances de l’explosion restent floues, les premières indications suggèrent qu’elle est le résultat d’une négligence et de défaillances systémiques conduisant à des milliers de tonnes de nitrate d’ammonium – dont les autorités pensent avoir déclenché l’explosion – à être stockées sans mesures de sécurité dans un entrepôt à Beyrouth. port depuis six ans.

Bien que nous soutenions la création d’une commission d’enquête limitée dans le temps (5 jours comme annoncé par le gouvernement), nous insistons sur les principes suivants:

L’enquête doit être menée de manière ouverte et transparente;

L’enquête doit inclure des observateurs externes indépendants et des experts techniques;

L’enquête devrait avoir des pouvoirs étendus pour enquêter à la fois sur les causes de l’explosion et établir les responsabilités juridiques, administratives et pénales ainsi que les responsabilités.