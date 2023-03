Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Dans un communiqué, le bureau de presse du patriarcat maronite de Bkerké a annoncé que la décision soudaine et impromptue du Premier ministre sortant Nagib Mikati de reporter d’un mois le passage à l’heure d’été, une décision prise sans consulter les autres composantes sociales libanaises, et sans égard aux repères internationales, empêche le patriarcat maronite et ses diocèses et institutions affiliées de pouvoir y adhérer.

Le communiqué a également soulevé la confusion et les dégâts que le report soudain d’un mois du passage à l’heure d’été est à même d’entrainer, indiquant qu’il avancera l’horloge d’une heure à minuit, dans la nuit du samedi 25 mars au dimanche 26 mars 2023.