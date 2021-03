L’Armée Libanaise a rouvert certaines routes au niveau de la capitale Beyrouth et à Saïda. Par ailleurs, de source médiatique, on indique qu’un incident entre partisans du Hezbollah et manifestants se serait déroulé au niveau du barrage routier de Jiyeh amenant à l’intervention d’une unité de l’Armée Libanaise.

De source médiatique, on indique que plusieurs personnes auraient été blessées dans cet incident.

À Beyrouth, la circulation au niveau du Ring Fouad Chéhab a été rétablie, tout comme à Saïfi, indique une dépêche de l’ANI. Elle avait été interrompue en fin d’après-midi par des manifestants qui ont également incendiés des pneus.

L’Armée Libanaise est également intervenue à Saïda où des manifestants ont tenté de bloquer la corniche maritime à proximité de la caserne des pompiers. Pour l’heure aussi, les manifestations se poursuivent place Elia ou encore au carrefour Spinneys fermé après que certains manifestants aient tenté de pénétrer à l’intérieur du supermarché.