Dans un discours prononcé lors de la prière du vendredi au complexe Al-Mujtaba à Beyrouth, le cheikh Naïm Qassem, vice-secrétaire général du Hezbollah, a partagé ses réflexions sur la situation actuelle au Liban et les actions du Hezbollah, évoquant les efforts de résistance face à Israël et la situation politique intérieure libanaise.

Selon le cheikh Qassem, les six derniers mois de soutien et de confrontation avec l’occupation israélienne ont été fructueux, répondant pleinement aux attentes de cette lutte depuis le sud du Liban. Alors que certains appellent à une intensification des affrontements, le Hezbollah considère que les actions menées jusqu’à présent sont suffisantes et atteignent leurs objectifs. D’autre part, face à ceux qui préconisent l’absence de confrontation, le parti insiste sur la nécessité d’une résistance adéquate.

Le vice-secrétaire général a souligné l’efficacité de la stratégie du Hezbollah dans la prévention des attaques israéliennes contre les civils libanais, en affirmant que la résistance est prête à répondre immédiatement à toute agression visant la population civile. Cette politique de dissuasion a, selon lui, empêché Israël de mener des actions à sa guise au Liban, affirmant que la victoire d’Israël sur le Hezbollah est impossible grâce à la préparation et la détermination du mouvement.

Dans son allocution, le cheikh Qassem a également critiqué certaines attitudes au Liban, s’interrogeant sur les priorités de ceux qui semblent plus intéressés par la critique de la résistance que par l’élection d’un président ou par les intérêts nationaux. Il a déploré les tentatives de certains acteurs libanais de se conformer aux positions américaines au lieu de se concentrer sur l’unité et la résolution des problèmes internes du pays.

Concernant l’élection présidentielle, une question épineuse dans le contexte politique libanais, il a réitéré la position du Hezbollah, ouvert au dialogue et à la consultation, pour parvenir à une solution consensuelle. Il a exprimé sa frustration face à ceux qui proposent des candidats provocateurs ou manipulables, insistant sur le fait que le Hezbollah soutient un candidat capable d’assurer la sécurité et de gérer efficacement le pays. Le cheikh Qassem a conclu en appelant à la raison et à la responsabilité, en insistant sur la nécessité d’élire un président, de s’attaquer aux problèmes économiques et de trouver des solutions internes, au lieu de créer des distractions inutiles en ces temps critiques.