L’Ambassade de France au Liban a annoncé hier, la réduction de ses activités, conformément aux recommandations des autorités libanaises. Ainsi, le Consulat Général de France réduira son activité et son offre de service aux usagers à partir du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre.

Selon le communiqué,

Dans ce contexte, le Service de l’accueil consulaire limitera son activité à la délivrance de documents de voyage (pour les urgences uniquement), à la remise de passeports et cartes d’identité, à la signature des certificats de vie et à l’établissement des procurations de vote.



Pour obtenir un rendez-vous contactez-nous par téléphone au 01-420160 ou par mail à l’adresse [email protected]

L’inscription sur le Registre des Français résidents a l’étranger peut s’effectuer en ligne sur le site Service-Public. fr.



Les personnes souhaitant se présenter au service social doivent se signaler par telephone au 01-420122 ou au 01-420111 ou par mail a adresse [email protected] ou [email protected]



Le service de l’état civil et de la nationalité sera joignable uniquement par mail à l’adresse [email protected]



Pour les bourses universitaires, veuillez contacter le 01-420149.



Durant cette période, l’accès au Consulat General est fermé au public a l’exception des personnes ayant un rendez-vous.



Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidémie du COVID-19 et conformément aux recommandations des autorités libanaises, TLScontact, en accord avec le Consulat général de France, réduira son activité jusqu’a nouvel ordre et sera ouvert les lundis et les jeudis de 8h30 a 14h00 pour le dépôt des demandes et le retrait des passeports.

Le centre d’appels sera joignable au + 961 78 917 986, les lundis et jeudis de 8h30 a 14h00.



Le service des visas du consulat géneéal de France a Beyrouth peut être joint par courriel a l’adresse [email protected] et en cas d’urgence par téléphone au +961 470 1472 du lundi au vendredi de 8h a 13h et de 14h a 16h.

Par ailleurs, les autorités américaines ont annoncé ce vendredi suspendre l’attribution de visas non urgents en raison de l’épidémie de coronavirus qui sévit au Liban. Cette décision, indique la représentation diplomatique américaine, a été prise dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique.

Cette mesure ne concerne pour l’heure pas les rendez-vous attribués dans le cadre d’autres dossiers aux ressortissants américains présents au Liban.