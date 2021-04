De nouveaux éléments à l’encontre du gouverneur de la Banque du Liban ont été publiés par le quotidien suisse, le Temps. Ces documents détaillent des mouvements de fonds entre le Liban et la Suisse qui auraient été opérés par Riad Salamé et son frère. Les hommes sont ainsi accusés de blanchiment d’argent depuis 2002.

Les autorités suisses notent ainsi que 300 millions de dollars auraient été transférés sur base d’un contrat daté du 6 avril 2002 entre la Banque du Liban (BDL) et la société Forry Associates Ltd, enregistrée à Tortola aux îles Vierges et disposant d’un bureau à Beyrouth, dont le bénéficiaire économique serait Raja Salamé.

Ce contrat, qui serait signé par Riad Salamé et son frère, habiliterait Forry Associates à vendre des bons du trésor ainsi que des Eurobonds de la BDL en percevant une commission de placement. Selon les procureurs suisses, il aurait permis, entre avril 2002 et octobre 2014, l’arrivée de plus de 326 millions de dollars sur le compte de Forry Associates chez la HSBC Private Bank (Suisse) à Genève, compte dont l’ayant droit économique serait aussi Raja Salamé.

Le Temps, mardi 13 avril 2021

Des commissions à hauteur de 247 millions de dollars auraient été ainsi versées le 6 avril 2002 en retour sur le compte personnel de Raja Salamé. 207 millions auraient été ensuite versés aux bénéficiaires de comptes dans les banques Bankmed, la Banque Misr Liban, le Crédit Libanais, la Banque Audi et la Banque Saradar au titre de “dépenses personnelles”.

De même, le gouverneur de la BdL aurait reçu plus de 7 millions de dollars en provenance du compte HSBC de Forry Associates. Le 5 avril 2012, Riad Salamé aurait demandé à la banque zurichoise de transférer des obligations du trésor libanais à hauteur de 153 millions de dollars à la Banque Audi Suisse à Beyrouth avec une signature personnelle, entrainant les autorités suisses à surveiller les mouvements de ces comptes.

Par ailleurs, le gouverneur de la Banque du Liban disposerait de 50 millions de dollars en Suisse. Ces biens sont actuellement gelés.

le gouverneur de la Banque du Liban aurait ouvert un compte à UBS en avril 2012. En quatre ans, 7,5 millions de dollars y auraient été transférés en provenance du compte personnel de Riad Salamé à la Banque du Liban. L’ensemble de ces sommes auraient été investies dans des obligations. En juin 2016, c’est auprès de Credit Suisse ce!e fois que Riad Salamé aurait ouvert un compte, et l’aurait crédité de 4,15 millions de dollars en provenance de son compte de la Banque du Liban. En”n, en 2018, le même modus operandi se serait répété auprès de la Banque Pictet à Genève. Lors de l’ouverture de ce compte en 2018, 2 millions d’euros y auraient été versés. Dans la même journée, ils auraient été suivis d’un versement de 3 millions de dollars, toujours en provenance du Liban.

Le Temps, mardi 13 avril 2021

Par ailleurs, il aurait également acquis plusieurs biens immobiliers via une société anonyme.

Un groupe d’activistes basé à Londres a accusé nommément le gouverneur de la Banque du Liban, Riad Salamé ainsi que ses proches, de corruption et de blanchiment d’argent sale. Le groupe qui s’appelle Guernica37 a ainsi transmis ce rapport à la police britannique dès l’année dernière ainsi qu’à l’Agence Nationale de lutte contre le crime. Ce rapport a été préparé à la demande de groupes d’activistes de la société civile libanaise. Une enquête préliminaire serait également en cours pour vérifier les informations publiées. Il s’agira ensuite d’ouvrir une enquête formelle. Riad Salamé aurait ainsi pu détourner plusieurs centaines de milliards de livres libanaises, réinvestis en actifs financiers en Grande Bretagne, accusent les auteurs de ce rapport qui l’ont également transmis aux autorités judiciaires d’autres pays européens.

Riad Salamé, qui a pris connaissance de ce rapport estime qu’il s’agit de fausses allégations. Ce rapport accuse notamment le gouverneur de la Banque du Liban d’avoir fait bénéficier un certain nombre de ses proches dont son ex-gendre, avocat. Recourir aux services de ce dernier était alors obligatoire afin de procéder à des achats d’actions de gré à gré des banques libanaises. Le rapport de Guernica37 (en anglais) 210105-Lebanon-Corruption-redacted-copy-1

