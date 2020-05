La Galaxy Tab S6 Lite comprend un stylet S Pen avec un design actualisé pour la prise de notes et la création, et un écran immersif pour un divertissement amélioré

Séoul, Corée du Sud – 18 Mai 2020 – Samsung Electronics a annoncé la nouvelle Galaxy Tab S6 Lite, une tablette élégante et abordable conçue pour le travail et les loisirs. Avec un espace d’écran généreux, un corps mince et compact et un stylet S Pen redessiné inclus dans la boîte, la Galaxy Tab S6 Lite est la tablette idéale pour prendre des notes rapides et profiter de votre contenu préféré.

« Nous comprenons à quel point la vie moderne peut être occupée, car notre travail devient plus flexible et se confond avec notre temps personnel. Les consommateurs ont besoin d’un appareil polyvalent qui peut s’intégrer de façon transparente dans leur mode de vie quotidien », a déclaré Woncheol Chai, vice-président directeur et chef de l’équipe de planification des produits, Mobile Communication Business, Samsung Electronics. «La Galaxy Tab S6 Lite et le nouveau S Pen sont dotés des dernières technologies pour aider les gens à rester organisés, à effectuer plusieurs tâches et à capturer des idées sans effort, ce qui leur permet de consacrer du temps à ce qui compte le plus pour eux.»

Créez plus et moins de stress avec le stylet S redessiné

Que vous utilisiez votre tablette pour le travail, les études ou tout simplement pendant les temps d’arrêt à la maison, le S Pen mis à jour est l’assistant parfait pour la prise de notes et le multitâche. Le nouveau S Pen a une conception rafraîchie qui le rend aussi pratique et confortable à utiliser qu’un stylo traditionnel. Pesant seulement 7,03 g, le S Pen est léger et facile à utiliser, et sa latence améliorée et sa pointe de 0,7 mm offrent une plus grande précision pour la prise de notes et le dessin. Lorsque vous avez fini de capturer vos idées, le S Pen se clipse magnétiquement sur le côté droit de la tablette ou sur l’étui de couverture de livre en option, ce qui le rend facile à utiliser sans craindre de le perdre. Le S Pen du Galaxy Tab S6 Lite est également sans batterie, vous n’avez donc jamais à vous soucier de perdre la charge lorsque vous utilisez votre S Pen.

À l’aide du S Pen et de Samsung Notes, vous pouvez transformer instantanément des notes manuscrites en texte dactylographié[1]. Catégorisez et recherchez vos notes facilement à l’aide de balises, mettez en surbrillance les passages importants et agrandissez le contenu des notes avec la fonction de zoom à 300%. Toutes vos notes peuvent être facilement exportées au format PDF, image JPEG, fichier texte ou document Microsoft Word.

Un design inspiré qui ne vous alourdira pas

Avec un écran de 10,4 pouces et des lunettes étroites, la Galaxy Tab S6 Lite bénéficie d’un écran large et immersif. La conception légère et compacte en fait la tablette idéale pour le multitâche, la prise de notes et le visionnage de vidéos ou de films. Équipé de la dernière version de One UI, optimisé pour le plus grand écran de la tablette, le Galaxy Tab S6 Lite possède une interface visuelle plus intuitive et des outils de navigation simplifiés, ce qui permet de basculer entre plusieurs applications en douceur et sans effort afin que vous puissiez vous concentrer sur la tâche à accomplir.

Disponible en trois belles couleurs[2], gris Oxford, bleu Angora et rose mousseline, avec un stylet S correspondant et une couverture de livre en option, la Galaxy Tab S6 Lite est un accessoire élégant ainsi qu’un puissant appareil de productivité.

Fonctions de divertissement améliorées

La Galaxy Tab S6 Lite regorge de fonctionnalités intelligentes, utiles et divertissantes qui rendent l’écoute de la musique, la diffusion de contenu, les achats en ligne ou la connexion avec des amis plus facile et plus agréable. La Galaxy Tab S6 Lite comprend deux haut-parleurs avec un son par AKG et un son surround 3D Dolby Atmos pour un son immersif exceptionnel, que vous regardiez une vidéo YouTube, diffusiez votre émission préférée ou écoutiez une excellente liste de lecture, vous ferez l’expérience d’une qualité supérieure du son.

Samsung a établi un partenariat avec YouTube et Spotify afin que vous puissiez profiter encore plus de vos applications préférées sur la gamme Galaxy. Les utilisateurs de la Galaxy Tab S6 Lite peuvent profiter de vidéos YouTube sans publicité, de la possibilité de télécharger et de regarder des vidéos hors ligne et d’un accès gratuit à YouTube Music et YouTube Kids avec YouTube Premium pendant 4 mois[3]. Spotify s’intègre de manière transparente dans l’interface utilisateur de la Galaxy Tab S6 Lite, afin que vous puissiez facilement rechercher de la musique et des podcasts, ou même définir votre chanson préférée comme alarme[4]. La Galaxy Tab S6 Lite peut également se connecter sans fil à la configuration de votre haut-parleur domestique[5], de sorte que vous pouvez lire vos listes de lecture préférées de Spotify sur un autre appareil ou haut-parleur autour de votre maison, tous contrôlés par votre tablette.

L’expérience Galaxy à la maison

Mettez la Galaxy Tab S6 Lite au cœur de votre maison pour rester productif et organisé. Vous pouvez prendre des appels et envoyer et recevoir des SMS[6] via votre compte Samsung sur votre tablette, même lorsque votre smartphone est hors de portée ou dans une autre pièce, ou rester connecté avec vos amis et collègues en utilisant les appels vidéo Google Duo sur la Galaxy Tab S6 Lite[7]. Utilisez l’affichage Daily Board amélioré pour contrôler la musique, afficher votre calendrier, consulter la météo et rédiger des mémos et rappels rapides. Les nouvelles fonctionnalités et capacités Bixby telles que Bixby Voice, Bixby Vision et Bixby Routines amélioreront également votre productivité globale et vos expériences de divertissement.

La Galaxy Tab S6 Lite est un appareil qui peut être utilisé par toute la famille. Avec Samsung Kids[8], vous pouvez définir des périodes de jeu quotidiennes, restreindre l’accès à certaines applications et initier vos enfants au monde numérique en toute sécurité avec une gamme d’applications et de jeux d’apprentissage passionnants et colorés.

Spécifications de la Galaxy Tab S6 Lite Affichage 10.4” 2000×1200(WUXGA+) TFT9 OS Android 10 (One UI 2) Couleurs Gris Oxford, Bleu Angora, Rose Chiffon Dimension et poids 244.5 x 154.3 x 7.0 mm, 465g (LTE ver: 467g) Caméra Front: 5 MP (F2.0)Rear: 8 MP (F1.9) Memoire / Storage 4GB RAM64GB / 128GB Internal StorageMicro SD Slot (Up to 1TB) Chipset Quad core 2.3GHz + Quad core 1.7GHz Capacité de la batterie 7,040mAh (Typique), AFC10 Connectivité Wi-Fi, BT Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, Wi-Fi Direct, BT 5.0 LTE 3CA (Cat.11) Connecteurs Type C USB 2.0, 3.5mm Ear Jack Capteurs Accéléromètre, Gyroscope, RGB, Capteur Hall GPS GPS + GLONASS Audio Double haut parleurs sound by AKG, Dolby Atmos® Video Enregistrement : FHD (1920×1080) @ 30fpsRelecture : UHD 4K (3840 x 2160) | @120fps Accessoires Couverture de livre, casque, connecteur USB, batterie, station de charge11

* Toutes les fonction[9]nalités peuvent différer selon le marché et l’opérateur mobile.

** Toutes les spécifications et descriptions fournies ici peuvent être différentes des spécifications et descriptions réelles du produit. Samsung se réserve le droit d’apporter des modifications à cette page Web et à son contenu, y compris, sans s’y limiter, les fonctionnalités, les fonctionnalités, les spécifications, l’interface graphique, les images, les vidéos, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité, les capacités et tout autre produit. informations, sans préavis.

Pour plus d’informations sur la Galaxy Tab S6 Lite, visitez news.samsung.com et samsungmobilepress.com.

https://news.samsung.com/global/create-learn-and-relax-with-the-stylish-galaxy-tab-s6-lite , http://www.samsungmobilepress.com/mediaresources/galaxy_tabs6_lite

https://www.samsung.com/levant/tablets/galaxy-tab-s6-lite-p615/SM-P615NZAAMID/

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. Inspire le monde et construit le futur grâce à des idées et technologies transformative. La compagnie redéfinie le monde de la télévision, des smartphones, du textile intelligent connecté, des tablettes, cameras, appareils numériques, équipements médicaux, les systèmes de réseau, et semi-conducteurs et solutions LED. Pour les derniers nouvelles, merci de visiter la Samsung Newsroom à http://news.samsung.com.

A propos de Samsung Electronics Electronics Levant LLC

Fondé en 2009, le siège social de Samsung Electronics Levant (SELV) opère en Jordanie en tant que filiale du siège social de Samsung Electronics MENA basé à Dubaï et propose des produits électroniques aux consommateurs dans les cinq pays de la région du Levant: Jordanie, Palestine, Liban, Syrie et Irak.

[1] Fonction d’exportation de texte prise en charge sur l’application Samsung Notes, la disponibilité des fonctionnalités peut varier selon la langue.

[2] La disponibilité des couleurs peut varier selon le marché.

[3] YouTube Premium n’est disponible que sur certains marchés. Seuls les nouveaux abonnés à YouTube Premium sont éligibles pour cette offre.

[4] Les appareils doivent être enregistrés auprès de Spotify Connect lors de la première utilisation.

[5] Les haut-parleurs doivent prendre en charge la connexion Bluetooth ou Wi-Fi.

[6] La disponibilité des appels et des SMS sur d’autres appareils varie selon le pays et le fournisseur de services.

[7] Google Duo prend en charge les appels vidéo avec jusqu’à douze autres utilisateurs.

[8] La disponibilité de Samsung Kids peut varier selon le pays, l’appareil et les fonctionnalités. Veuillez consulter plus d’informations sur le site Web, https://www.samsung.com/kids.

[9] Ces accessoires sont disponibles à l’achat séparément.

10 Valeur typique testée dans des conditions de laboratoire tierces. La valeur typique est la valeur moyenne estimée compte tenu de l’écart de capacité de la batterie parmi les échantillons de batterie testés selon la norme CEI 61960. La capacité nominale (minimale) est de 7 040 mAh.

11 Ces accessoires sont disponibles à l’achat séparément.

