Des soldats israéliens possédant également la nationalité française prochainement poursuivis en France

Publicité

Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, lors d’une récente annonce, a clarifié la position de la France concernant sa juridiction sur les crimes commis par ses ressortissants à l’étranger. Il a indiqué que la justice est indépendante et libre d’enquêter concernant l’implication de ressortissants israélo-français dans des crimes de guerre. Cette déclaration intervient dans le contexte tendu du conflit entre Israël et le Hamas à Gaza, où de nombreux citoyens possédant la double nationalité sont impliqués.

Grâce à un travail minutieux, @ytirawi a révélé l'identité du criminel franco-israélien qui a participé récemment aux crimes et aux tortures de l'hôpital al-Shifa. Il s'agit de Samuel Ohnona.

Samuel est fier d'avoir infligé toute sorte de torture au personnel médical d'al-Shifa https://t.co/DcM1NETTLA pic.twitter.com/CnRelqcVGt — Taoufiq TAHANI (@TaoufiqTahani) March 20, 2024

La France se déclare “compétente pour connaître des crimes commis par des ressortissants français à l’étranger”, y compris ceux perpétrés dans le cadre de ce conflit. Cette prise de position fait suite à la diffusion d’une “vidéo choquante et abjecte” montrant un Franco-israélien face à un Palestinien, un contenu qui a suscité une vive émotion et conduit à une réaction officielle.

Publicité

Selon les informations recueillies, d’autres vidéos impliquant des actes similaires auraient été transmises aux autorités françaises, alimentant davantage la controverse et la nécessité d’une intervention judiciaire. Face à cette situation, des avocats se mobilisent pour porter ces affaires devant la justice française, espérant que des mesures seront prises contre les auteurs de ces actes.

Côté israélien, on redoute depuis plusieurs mois la mise en ligne par des soldats de vidéo concernant les actions militaires menées dans la bande de Gaza. Dès janvier dernier, la procureure générale de l’armée israélienne, Yifat Tomer Yerushalmi, avait reconnu de nombreuses bavures commises et lancé un avertissement sévère contre des comportements répréhensibles de certains soldats durant les opérations militaires dans la bande de Gaza. En pleine guerre, des incidents impliquant des “violences, vols et destructions” par des membres de Tsahal ont été formellement condamnés par la haute juriste militaire, qui a annoncé que des poursuites judiciaires seraient engagées contre les auteurs de ces actes.

Les autorités israéliennes craignent que ces accusations puissent être produites devant des cours étrangères ou internationales devant lesquelles des rapports amenant à reconnaitre un génocide commis à l’encontre des palestiniens pourraient amener à un isolement de l’état hébreu.