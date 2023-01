La parité de la livre libanaise face au dollar ne finit pas de glisser par rapport au dollar avec un nouveau plus-bas historique de 59 000 LL/USD

Cette chute que plus rien ne semble arrêter induit, à l’heure où sont écrites ces lignes, une parité à l’achat de 58 700 LL/USD et de 59 000 LL/USD dans les marchés parallèles, avec une perspective négative et aucune bonne nouvelle à annoncer sur le plan économique ou financier.

Durant la nuit, différentes routes ont été fermées à la circulation par des manifestants qui dénoncent la détérioration du pouvoir d’achat. 82% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté, un tiers dans un état de pauvreté extrême.

Les observateurs notent que le spread entre achat et vente est désormais passé à 300 LL au lieu de 200 LL hier, ce qui pourrait amener à une détérioration accrue de la monnaie locale dans les heures avenirs avec comme objectif le plafond de 60 000 LL/USD qui sera probablement franchi ce jeudi.