Écoles publiques : derrière les regroupements, la carte scolaire redessine silencieusement le territoire libanais

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Des établissements mis en sommeil plutôt que définitivement fermés

La réorganisation engagée dans l’enseignement public ne se résume pas à une liste d’écoles qui ouvrent ou ferment leurs portes. Elle touche à la manière dont l’État entend maintenir un réseau scolaire devenu coûteux, très inégal selon les régions et fragilisé par les crises successives. Les mesures examinées pour l’année scolaire 2026-2027 prévoient le regroupement de certains établissements dont les effectifs sont devenus trop faibles pour justifier leur fonctionnement dans les conditions actuelles. Le ministère de l’Éducation insiste cependant sur une distinction importante. Les écoles concernées ne seraient pas nécessairement supprimées de manière définitive. Leur activité serait suspendue ou regroupée, ce qui laisserait théoriquement la possibilité d’une réouverture si le nombre d’élèves augmentait de nouveau. Cette nuance administrative est essentielle. Elle montre que les autorités cherchent à rationaliser la carte scolaire sans assumer une disparition irréversible d’établissements dont certains occupent une place importante dans leur village ou leur quartier. Mais, pour les familles, la différence entre suspension et fermeture peut devenir assez théorique lorsque l’école la plus proche n’accueille plus d’élèves pendant plusieurs années. Les enfants doivent alors rejoindre un autre établissement. Les enseignants peuvent être redéployés. Les transports deviennent une nouvelle contrainte. Le bâtiment cesse d’exercer sa fonction quotidienne. Une décision présentée comme temporaire peut donc produire des effets durables sur la vie locale.

La logique économique du regroupement est facile à comprendre. Maintenir une école pour un très petit nombre d’élèves impose des coûts fixes. Il faut un bâtiment, une direction, des enseignants, du personnel et des dépenses de fonctionnement. Lorsque plusieurs établissements proches disposent chacun de faibles effectifs, leur regroupement peut permettre de concentrer les moyens et d’offrir un encadrement plus cohérent. Mais la rationalité comptable ne suffit pas à mesurer les conséquences d’une telle décision. Une école publique n’est pas une simple unité de production dont l’efficacité se calcule en divisant les dépenses par le nombre d’élèves. Elle constitue aussi un service territorial. Dans certains villages, elle fait partie des dernières institutions publiques encore présentes quotidiennement. Sa disparition, même provisoire, oblige les familles à intégrer la distance dans leur choix scolaire. Une école située quelques kilomètres plus loin peut paraître proche sur une carte. Elle l’est beaucoup moins pour une famille qui ne possède pas de voiture, pour un enfant très jeune ou dans une région où les transports collectifs sont rares. Les coûts économisés par le ministère peuvent alors réapparaître dans le budget des ménages. Le déplacement quotidien devient une dépense supplémentaire, précisément au moment où les revenus restent sous pression. C’est pourquoi la réorganisation de la carte scolaire doit être examinée au-delà du nombre d’établissements concernés. La véritable question est de savoir si le regroupement permet d’améliorer l’enseignement sans transformer l’accès à l’école en problème logistique pour les familles les plus vulnérables.

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La démographie scolaire raconte aussi les crises du pays

La baisse des effectifs dans un établissement n’est pas nécessairement le signe que cette école fonctionne mal. Elle peut être la conséquence d’une transformation beaucoup plus large du territoire. Le Liban a connu depuis plusieurs années une succession de crises économiques, sociales et sécuritaires qui ont modifié les lieux de résidence des familles. Certaines ont quitté leur village pour se rapprocher d’un bassin d’emploi. D’autres ont émigré. Les déplacements provoqués par les affrontements ont également modifié temporairement ou durablement la répartition des élèves. À cela s’ajoute l’évolution démographique générale. Une localité où le nombre d’enfants diminue mécaniquement finit par disposer d’une école dont les capacités ne correspondent plus à la population réellement présente. Le ministère se retrouve alors devant un dilemme. Maintenir toutes les structures préserve la proximité, mais disperse les moyens. Les regrouper peut améliorer l’utilisation des enseignants et des bâtiments, mais accélère parfois le recul des services publics dans les zones déjà fragiles. La carte scolaire devient ainsi une photographie indirecte des transformations du pays. Lorsqu’une école perd ses élèves, il faut se demander où ils sont partis et pourquoi. Une simple décision administrative peut cacher une évolution démographique beaucoup plus profonde : émigration des jeunes ménages, déplacement vers les villes, appauvrissement d’une région ou modification du rapport entre enseignement public et privé.

Cette dernière dimension est particulièrement importante au Liban. Le système éducatif repose historiquement sur une coexistence entre un important secteur privé et l’école publique. La crise économique a pourtant modifié les capacités financières des familles. Certaines qui pouvaient auparavant supporter les frais d’un établissement privé ont dû rechercher des solutions moins coûteuses. Dans d’autres cas, l’émigration et la baisse de la population ont réduit les effectifs des deux secteurs. Une planification scolaire sérieuse doit donc distinguer les tendances. Fermer ou suspendre une école parce que sa population locale a durablement diminué n’a pas la même signification que regrouper un établissement dont les effectifs ont temporairement chuté après un déplacement de population. La possibilité de réouverture évoquée par les autorités prend ici tout son sens. Elle permet de conserver une capacité publique si les familles reviennent. Encore faut-il que le bâtiment soit entretenu pendant la période de suspension et que l’administration conserve une trace claire de son statut. Une école « provisoirement » fermée peut rapidement se dégrader. Le mobilier disparaît, les équipements vieillissent et le bâtiment peut être réaffecté. Quelques années plus tard, la réouverture devient beaucoup plus coûteuse que le maintien minimal du site. La notion de suspension ne protège donc réellement l’avenir que si elle s’accompagne d’une stratégie patrimoniale et d’un suivi des évolutions démographiques.

Le transport scolaire devient le coût caché de la rationalisation

Le premier effet concret d’un regroupement est le déplacement. Lorsqu’une école cesse d’accueillir ses élèves, ceux-ci doivent rejoindre un autre établissement. Dans un environnement urbain dense, ce transfert peut parfois être relativement simple. Dans une zone rurale ou montagneuse, quelques kilomètres suffisent à modifier profondément l’organisation d’une famille. Il faut trouver un moyen de transport, adapter les horaires et supporter une dépense quotidienne supplémentaire. Le problème est encore plus sensible pour les enfants du primaire. La proximité constitue pour eux un élément de sécurité et d’autonomie. Une école située dans le village permet parfois à l’enfant d’être accompagné à pied. Une école regroupée dans une localité voisine transforme ce trajet en service payant. Cette dimension économique est particulièrement importante dans le contexte social actuel. Les organisations syndicales elles-mêmes placent le coût du transport au centre de leurs revendications. Le carburant pèse sur les chauffeurs, les salariés et les fonctionnaires. Il pèse donc aussi sur les familles qui doivent désormais transporter leurs enfants plus loin. Une rationalisation qui réduit les dépenses du ministère peut ainsi déplacer une partie de la charge vers les ménages. Pour savoir si une fusion est réellement économique, il faudrait intégrer ce transfert de coût dans l’évaluation.

La question ne se limite pas à l’argent. Le temps de trajet agit également sur la vie scolaire. Un enfant qui doit partir plus tôt et rentrer plus tard dispose de moins de temps pour travailler ou se reposer. Les intempéries et les problèmes de circulation peuvent augmenter l’absentéisme. Les familles les plus fragiles sont généralement les plus exposées, car elles disposent de moins de solutions alternatives. Une politique de regroupement devrait donc être accompagnée d’une véritable stratégie de transport scolaire. Elle pourrait prévoir des circuits organisés, des aides ciblées ou une coordination avec les municipalités. Sans ce dispositif, la carte scolaire risque d’être dessinée en fonction de la localisation des bâtiments sans tenir compte de la capacité réelle des élèves à les rejoindre. Cette question est également déterminante pour mesurer l’égalité territoriale. Deux enfants peuvent officiellement disposer du même droit à l’enseignement public, tout en faisant face à des conditions d’accès radicalement différentes. Pour l’un, l’école se trouve à quelques rues. Pour l’autre, elle exige un trajet quotidien coûteux et incertain. Le regroupement n’est donc socialement acceptable que si l’État garantit que le déplacement supplémentaire ne devient pas une barrière à la scolarisation. Sinon, l’économie réalisée sur un établissement risque d’être payée par les familles sous forme de transport, ou par le système éducatif sous forme d’absences et de décrochage.

Regrouper peut aussi améliorer une école trop petite

La rationalisation ne doit pourtant pas être décrite uniquement comme une perte. Une école comptant très peu d’élèves peut elle-même rencontrer de graves difficultés pédagogiques. Les enseignants doivent parfois couvrir plusieurs niveaux. L’offre de matières devient limitée. Les activités culturelles, sportives ou scientifiques sont plus difficiles à organiser. Les équipements coûtent cher pour un nombre réduit d’utilisateurs. Dans certaines situations, un établissement plus important peut offrir de meilleures conditions. Il peut réunir davantage d’enseignants spécialisés, constituer des classes plus équilibrées et disposer d’équipements qu’une petite école ne pourrait financer. Le regroupement peut donc améliorer la qualité de l’enseignement à condition que l’établissement d’accueil possède réellement les capacités nécessaires. Il faut vérifier le nombre de salles, les équipements sanitaires, les laboratoires, les espaces de sport et surtout le nombre d’enseignants. Fusionner administrativement deux écoles sans renforcer le site qui accueille les élèves ne ferait que déplacer les difficultés. Des classes surchargées remplaceraient alors les classes trop petites.

Le redéploiement des enseignants constitue à cet égard un enjeu central. Une carte scolaire rationnelle ne peut pas seulement déplacer les élèves. Elle doit également redistribuer les ressources humaines. Certaines écoles peuvent manquer de professeurs alors que d’autres disposent d’effectifs enseignants devenus disproportionnés par rapport au nombre d’enfants. La réorganisation offre théoriquement l’occasion de corriger ces déséquilibres. Mais elle peut aussi créer des tensions. Un enseignant affecté depuis longtemps dans une localité peut devoir effectuer un trajet beaucoup plus important. Sa situation rejoint alors celle des familles : le coût du transport et la durée du déplacement deviennent des éléments de la réforme. La réussite du regroupement dépend donc de la précision avec laquelle chaque opération est préparée. Il ne suffit pas de constater qu’une école compte peu d’élèves. Il faut déterminer où ils seront accueillis, combien de places existent, quels enseignants seront transférés et comment chacun se déplacera. Une politique uniforme appliquée à des territoires très différents risquerait de produire des résultats contradictoires. Une petite école isolée peut être indispensable même avec peu d’élèves, alors qu’une petite école située à quelques centaines de mètres d’un établissement mieux équipé peut être rationnellement regroupée. La distance et la géographie comptent autant que les effectifs.

Quand l’école disparaît, le village perd davantage qu’une classe

La question devient encore plus profonde dans les localités périphériques. L’école constitue souvent l’un des éléments qui permettent à une jeune famille de rester dans un village. La présence d’un établissement réduit les déplacements, crée des emplois et maintient une activité quotidienne. Elle participe aussi à la vie collective. Les parents s’y rencontrent. Les fêtes scolaires mobilisent les habitants. Le bâtiment peut accueillir des activités locales. Sa fermeture modifie donc progressivement la relation entre la famille et son territoire. Lorsqu’il faut déjà parcourir plusieurs kilomètres pour l’école, puis davantage pour un médecin, une administration ou un emploi, le départ vers une ville plus importante devient plus rationnel. La disparition des services peut ainsi accélérer la baisse démographique qui avait initialement justifié leur regroupement. C’est un cercle difficile à interrompre. Une localité perd des habitants, donc son école compte moins d’élèves. L’école est suspendue, ce qui réduit encore l’attractivité du village. De nouvelles familles partent, rendant la réouverture de moins en moins probable.

Ce mécanisme oblige à replacer la carte scolaire dans une politique d’aménagement du territoire. Le ministère de l’Éducation ne peut évidemment pas maintenir indéfiniment chaque établissement pour compenser l’absence d’autres politiques publiques. Mais la décision de regrouper une école devrait être coordonnée avec les municipalités et les administrations concernées. Certaines localités sont appelées à se développer. D’autres connaissent un déclin durable. Certaines accueillent des populations déplacées ou pourraient voir revenir des habitants après une période de conflit. Une carte scolaire qui ne regarde que l’année en cours risque de devenir obsolète très rapidement. Il faut donc combiner les effectifs actuels avec des projections démographiques et territoriales. La possibilité de réouverture annoncée par les autorités constitue une précaution utile, mais elle doit être accompagnée de critères publics. À partir de combien d’élèves un établissement pourrait-il rouvrir ? Pendant combien de temps son statut de suspension serait-il maintenu ? Qui évalue la demande locale ? Comment le bâtiment est-il préservé ? Sans réponses précises, le caractère temporaire peut devenir une formule administrative permettant d’éviter le mot « fermeture » sans offrir de véritable perspective de retour.

Une réforme nécessaire à condition de publier ses critères

La réorganisation de la carte scolaire peut être défendue sur des arguments solides. Un système public affaibli ne peut pas disperser ses ressources sans examiner leur efficacité. Des bâtiments presque vides alors que d’autres écoles manquent d’enseignants ou d’équipements constituent une mauvaise utilisation des moyens disponibles. Mais la légitimité de la réforme dépend de la transparence des critères. Les familles doivent pouvoir comprendre pourquoi leur école est concernée. Le nombre d’élèves est-il le seul facteur ? La distance avec l’établissement d’accueil est-elle prise en compte ? Existe-t-il un seuil minimal ? Les performances pédagogiques jouent-elles un rôle ? L’état du bâtiment intervient-il ? La décision est-elle réévaluée chaque année ? Plus les règles sont claires, moins le regroupement peut être interprété comme une décision arbitraire ou comme le résultat d’un rapport de force local. Cette transparence est particulièrement importante dans un système politique où la répartition territoriale des services peut rapidement prendre une dimension communautaire ou partisane.

La même exigence vaut pour les résultats. Une école regroupée devrait faire l’objet d’un suivi. Il faut mesurer le taux de présence des anciens élèves, les abandons éventuels, le temps de trajet, l’évolution des classes et les résultats pédagogiques. Une économie budgétaire n’est pas un succès si elle provoque une hausse du décrochage scolaire. Inversement, un regroupement qui améliore les conditions d’apprentissage tout en garantissant le transport peut constituer une réforme utile. Le ministère dispose ainsi d’une occasion de transformer une mesure défensive, imposée par la faiblesse des moyens et la baisse de certains effectifs, en véritable exercice de planification. Mais cette ambition suppose de ne pas considérer les écoles comme des points interchangeables sur une carte. Chaque établissement appartient à un territoire, à une population et à une histoire locale. Le défi consiste à rationaliser le réseau sans accélérer la désertification des régions les plus fragiles. Derrière la formulation administrative de « regroupement » se joue donc une question beaucoup plus vaste : déterminer jusqu’où l’État peut concentrer ses services pour économiser des ressources sans rendre leur accès plus difficile précisément aux citoyens qui dépendent le plus de l’école publique.

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