HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

« Car c’est un chiffre d’homme » : à la fois intime et universel, incisif et poétique, le troisième roman de Nada B. Raad a des relents de fin du monde

Culture
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
Date de modification:
56 lecteurs
- Advertisement -
Traduction disponible enAnglaisArabeAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Tout commence quand Anne, la narratrice, casse un miroir par mégarde et quelqu’un prédit sept ans de malheur. Constatant que l’Histoire s’accélère, elle dresse en temps réel une chronique qui court de l’incendie de Notre-Dame au mandat actuel de Trump, en passant par Gaza et les Jeux olympiques. Chronique scandée par ses séjours au Liban habités par la grâce, jusqu’au jour où le pays de son enfance fait la une des journaux. 

Le roman s’oriente très vite vers une quête personnelle quand questionnant sa relation avec sa mère, instable et d’une rare intensité, elle en trouvera les clés au fil du récit. 

Dans un monde où s’étiolent les libertés et plane le danger de l’IA comme une épée de Damoclès, ce roman est d’abord la tentative de replacer l’Homme au cœur du récit. Il est un livre dans le livre dont Anne lit des extraits à Marthe, une éditrice qui ne lui ressemble en rien. Alors que dans le film Matrix, Morpheus dit à Neo « N’as-tu jamais fait un de ces rêves qui ont l’air plus vrais que la réalité ? Si tu étais incapable de sortir d’un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde réel et le monde des rêves ? », Anne croit que Marthe est prisonnière de ce dernier, quand autour d’elle des personnes « éveillées » pavent la voie à un monde nouveau. 

- Advertisement -
Article précédent
Aoun impose l’unanimité aux dix juges : les coulisses du bras de fer qui a débloqué les nominations judiciaires
Aoun impose l’unanimité aux dix juges : les coulisses du bras de fer qui a débloqué les nominations judiciaires
Article suivant
Six ministres syriens à Beyrouth, un gouvernement pris de court : ce que Damas est réellement venue chercher au Liban
Six ministres syriens à Beyrouth, un gouvernement pris de court : ce que Damas est réellement venue chercher au Liban
Newsdesk Libnanews
Newsdesk Libnanewshttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi