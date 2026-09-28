Réfugiés syriens : le retour s’accélère au moment où l’argent commence à manquer

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Le retour des réfugiés syriens entre dans une phase paradoxale. Alors que les départs vers la Syrie s’intensifient et que les pays d’accueil souhaitent accélérer le mouvement, le dispositif financier destiné à accompagner les familles commence à manquer de ressources. En 2026, 87 345 personnes ont déjà bénéficié d’une aide financière liée au retour depuis les pays accueillant des réfugiés syriens. À l’intérieur de la Syrie, 99 949 personnes, représentant 27 085 familles revenues dans le pays, ont reçu une aide au retour et à la réintégration. Pourtant, environ 70 000 familles remplissant les conditions nécessaires resteraient aujourd’hui sur liste d’attente, alors que les financements disponibles ne permettraient d’en soutenir qu’environ 37 500.

Le déficit est suffisamment important pour que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés estime avoir besoin de 20 millions de dollars supplémentaires afin de poursuivre les aides financières pendant les premiers mois suivant l’arrivée en Syrie. Ces sommes ne servent pas à convaincre les réfugiés de partir. Les enquêtes réalisées auprès des bénéficiaires montrent au contraire que l’aide intervient généralement après que la décision du retour a été prise. Elle sert à rendre ce choix matériellement possible : payer le transport, déplacer les affaires de la famille, obtenir des documents, se loger, acheter de la nourriture ou simplement traverser les premières semaines dans un pays où le retour ne signifie pas nécessairement retrouver immédiatement une maison, un revenu et des services publics.

C’est là que se trouve le paradoxe. Les gouvernements des pays d’accueil ont longtemps demandé que le retour soit facilité. Au moment où il devient plus important, réduire les moyens consacrés à son accompagnement risque précisément de fragiliser les familles qui franchissent le pas. La question n’est donc plus seulement de savoir combien de Syriens rentrent. Elle est de déterminer dans quelles conditions ils peuvent rester une fois revenus.

100 dollars pour partir, 600 dollars pour recommencer

Le mécanisme d’aide permet de mesurer très concrètement l’économie d’un retour. Dans les pays d’accueil, une personne qui décide volontairement de rentrer en Syrie peut recevoir une aide unique de 100 dollars. Pour les familles les plus vulnérables, un soutien supplémentaire compris entre 100 et 300 dollars peut être accordé selon les besoins. Une fois en Syrie, les ménages répondant aux critères du programme peuvent bénéficier d’une aide à la réintégration de 600 dollars, elle aussi versée une seule fois.

Ces montants peuvent paraître modestes au regard du coût d’un déménagement et d’une réinstallation complète. Ils le sont. Le dispositif lui-même reconnaît que les aides ne couvrent pas l’ensemble des dépenses liées au retour. Leur fonction est plutôt d’absorber une partie des coûts immédiats qui, pour une famille disposant de très faibles ressources, peuvent suffire à rendre le déplacement impossible.

Le transport constitue la première dépense. Toutes les personnes interrogées parmi les réfugiés revenus du Liban et d’Irak auraient utilisé une partie de leur aide pour payer leur trajet vers la Syrie. En Turquie, cette proportion atteint 96 %. En Jordanie, les sommes ont été réparties entre transport, besoins essentiels et remboursement de dettes. Derrière le débat politique sur le retour apparaît donc une réalité très simple : rentrer chez soi coûte de l’argent.

Une famille ne franchit pas la frontière avec seulement quelques vêtements. Elle peut devoir transporter des meubles ou des effets accumulés pendant des années d’exil, payer des formalités, trouver un véhicule et financer plusieurs jours ou semaines sans revenu. Les 100 dollars versés par personne ne constituent donc pas une prime au départ. Ils réduisent une partie du coût d’une décision déjà prise.

L’argent n’est pas ce qui décide les réfugiés à rentrer

C’est l’un des enseignements les plus importants des enquêtes réalisées auprès des bénéficiaires. Les aides financières facilitent le retour, mais elles n’en seraient généralement pas le déclencheur. Les personnes interrogées indiquent qu’elles avaient déjà décidé de repartir avant de recevoir le soutien.

Cette distinction est essentielle dans un dossier souvent réduit à une équation financière. Il serait tentant d’imaginer qu’augmenter le montant des aides suffirait à provoquer une vague de retours. Les données disponibles ne vont pas dans ce sens. La décision dépend d’éléments beaucoup plus profonds : perception de la sécurité, situation familiale, possibilité de retrouver un logement, perspectives de travail et appréciation de ce qui attend la famille de l’autre côté de la frontière.

L’aide intervient ensuite. Elle transforme une intention en déplacement réalisable.

Cette fonction peut paraître secondaire. Elle ne l’est pas. Une personne peut souhaiter rentrer pendant plusieurs mois sans disposer des ressources nécessaires pour payer le voyage et les premières dépenses. Plus la famille est nombreuse, plus le coût augmente. Pour les ménages les plus vulnérables, quelques centaines de dollars peuvent donc déterminer non pas le désir de rentrer, mais le moment où ce désir peut devenir une réalité.

C’est précisément pourquoi la pénurie de financement devient problématique au moment où les retours augmentent. Elle ne devrait pas nécessairement empêcher les familles les plus déterminées de partir. Elle peut cependant retarder les plus pauvres ou les conduire à rentrer dans des conditions beaucoup plus précaires.

70 000 familles éligibles, seulement 37 500 couvertes

Le principal signal d’alarme vient de la liste d’attente. Environ 70 000 familles rempliraient les critères nécessaires pour recevoir un soutien. Les ressources disponibles permettraient d’en couvrir environ 37 500. L’écart dépasse donc 30 000 ménages.

Il ne s’agit plus d’un risque budgétaire abstrait. Le programme dispose déjà d’une population identifiée qui pourrait recevoir l’aide si les fonds existaient. Le manque de ressources détermine directement le nombre de familles accompagnées.

Le besoin supplémentaire est évalué à 20 millions de dollars. Cette somme doit permettre de poursuivre les aides aux personnes revenues pendant les premiers mois suivant leur arrivée. Rapporté aux budgets internationaux consacrés depuis plus d’une décennie à la crise syrienne, le montant peut sembler limité. Rapporté à la situation d’une famille sans revenu stable, il peut déterminer la possibilité de payer un loyer, d’acheter de la nourriture ou de faire face aux dépenses les plus urgentes.

Cette différence d’échelle résume une partie du problème humanitaire. Quelques centaines de dollars sont modestes pour un bailleur international mais considérables pour un ménage ayant épuisé son épargne au cours de plusieurs années de déplacement.

La pénurie intervient en outre à un moment où le système d’aide doit changer de fonction. Pendant les années de déplacement, les ressources étaient largement consacrées au maintien des familles dans les pays d’accueil. Lorsque les retours s’accélèrent, une part croissante de l’effort doit suivre les personnes jusqu’en Syrie. Le financement ne disparaît donc pas avec le retour. Il doit se déplacer avec lui.

Le premier mois en Syrie peut décider de la durabilité du retour

C’est probablement l’enjeu le moins visible. Un réfugié qui franchit la frontière n’est plus physiquement présent dans son pays d’accueil, mais son parcours n’est pas terminé. La réussite du retour dépend largement de ce qu’il trouve ensuite.

La somme de 600 dollars destinée à la réintégration répond précisément à cette période critique. Elle peut contribuer au logement, à l’alimentation et aux dépenses essentielles. Son objectif n’est pas de financer durablement une famille, mais de lui donner un minimum de marge au moment où elle doit reconstruire son quotidien.

Les résultats des enquêtes montrent que l’effet est mesurable. Parmi les familles interrogées en Syrie après le versement de l’aide, 96 % ont déclaré une amélioration de leurs conditions de vie. Par ailleurs, 94 % ont signalé une diminution du niveau de tension au sein du ménage. Dans l’ensemble des personnes interrogées sur le soutien au retour, 89 % ont indiqué que l’aide avait amélioré leur capacité à couvrir les dépenses, tandis qu’environ 90 % rapportaient une baisse de la tension familiale.

Ces résultats ne signifient évidemment pas qu’une aide unique de quelques centaines de dollars règle les difficultés de la réintégration. Ils montrent plutôt combien la marge financière de certaines familles est réduite. Une somme relativement modeste peut avoir un effet immédiat sur le stress du ménage précisément parce que celui-ci dispose de très peu de réserves.

La question devient alors celle de l’après. Que se passe-t-il lorsque les 600 dollars sont dépensés ?

Le retour ne peut être durable sans revenu

C’est là que l’aide humanitaire atteint sa limite. Elle peut payer le trajet et absorber les premières dépenses. Elle ne peut pas remplacer une économie. Pour qu’une famille reste durablement en Syrie, elle doit pouvoir accéder à un revenu, à un logement et aux services indispensables.

Le défi est d’autant plus important que les familles qui reviennent ne disposent pas toutes d’un patrimoine intact. Des logements ont été détruits ou endommagés au cours des années de guerre. Certains biens ont changé d’usage ou ne sont plus immédiatement accessibles. Des familles peuvent retourner dans leur région d’origine sans pouvoir réintégrer leur ancienne habitation.

L’aide au retour doit donc être distinguée de la reconstruction. Les 100 dollars versés avant le départ permettent de franchir la frontière. Les 600 dollars de réintégration peuvent aider pendant les premières semaines. Aucun de ces montants ne peut financer la réparation importante d’un logement ou garantir plusieurs mois de revenu.

Plus le mouvement de retour devient massif, plus cette distinction prend de l’importance. Une politique fondée uniquement sur le nombre de passages frontaliers pourrait produire des statistiques encourageantes tout en laissant se développer une nouvelle précarité à l’intérieur de la Syrie.

Le véritable indicateur de réussite n’est donc pas seulement le nombre de personnes qui rentrent, mais celui des familles qui peuvent y rester.

Couper l’aide trop tôt pourrait coûter plus cher ensuite

Le manque de financement comporte à cet égard un paradoxe économique. Les pays d’accueil et les bailleurs ont intérêt à ce que les retours volontaires qui se produisent soient durables. Un retour qui échoue peut provoquer un nouveau déplacement et recréer une partie des coûts que l’on cherchait précisément à réduire.

Financer les premiers mois de réintégration peut donc être moins coûteux que gérer ultérieurement une nouvelle situation de déplacement. Le raisonnement ne relève pas seulement de l’humanitaire. Il concerne l’efficacité même des dépenses internationales.

Une famille qui retourne en Syrie avec suffisamment de ressources pour se déplacer, trouver un logement temporaire et couvrir ses besoins essentiels dispose de davantage de temps pour chercher du travail et réorganiser sa vie. Une famille qui arrive presque sans argent doit immédiatement choisir entre dette, aide familiale ou nouvelle mobilité.

C’est pourquoi les 20 millions de dollars supplémentaires demandés prennent une dimension stratégique. Ils ne représentent pas uniquement le financement d’un programme social. Ils constituent une partie du coût de stabilisation du mouvement de retour.

Si les bailleurs considèrent que le retour des réfugiés constitue désormais une priorité, réduire précisément les ressources qui permettent de le consolider créerait une contradiction difficile à justifier.

Le Liban a intérêt à ce que l’aide suive les familles jusqu’en Syrie

Pour le Liban, l’enjeu est particulièrement important. Le pays supporte depuis plus d’une décennie les conséquences économiques, sociales et politiques de l’arrivée massive de Syriens. Le retour est donc présenté par une grande partie de la classe politique comme un objectif national.

Mais l’intérêt libanais ne s’arrête pas au passage de la frontière. Un retour fragile qui conduit une famille à repartir quelques mois plus tard ne règle durablement rien. Beyrouth a donc objectivement intérêt à ce que les programmes internationaux consacrent davantage de ressources à la phase qui suit le départ.

Cette réalité peut modifier le débat avec les bailleurs. Pendant des années, les responsables libanais ont reproché aux organisations internationales de financer la présence des réfugiés dans les pays d’accueil plutôt que leur retour. Lorsque les retours deviennent plus nombreux, la question peut être reformulée : les ressources auparavant dépensées au Liban peuvent-elles accompagner progressivement les familles vers la Syrie ?

La logique n’implique pas une disparition brutale de l’aide dans les pays d’accueil. Des populations vulnérables y restent et ont encore besoin de soutien. Elle suppose plutôt une réallocation progressive des moyens en fonction des mouvements réels.

Le financement devient alors un instrument de transition.

Une liste d’attente qui crée une inégalité entre les retours

La pénurie actuelle produit également une différence entre familles pourtant éligibles au même programme. Certaines reçoivent le soutien, d’autres doivent attendre parce que les ressources sont insuffisantes. Cette situation peut devenir particulièrement difficile à gérer lorsque les personnes ont des niveaux de vulnérabilité comparables.

L’aide doit donc être priorisée. Les ménages les plus fragiles, ceux disposant de moins de ressources ou confrontés aux besoins les plus urgents, devraient logiquement être servis en premier. Mais toute priorisation laisse des familles en dehors du dispositif.

Plus la liste d’attente augmente, plus le programme risque de perdre une partie de sa capacité à accompagner le mouvement au moment où il se produit. Une famille peut décider de rentrer avant que son tour n’arrive. Elle effectuera alors le même voyage sans disposer de l’aide prévue.

Le paradoxe est évident : les personnes les plus pauvres sont précisément celles pour lesquelles l’assistance financière peut faire la plus grande différence, mais elles sont également les plus exposées aux conséquences d’une pénurie budgétaire.

Le financement du retour devient ainsi une question d’équité autant que de volume.

Les chiffres montrent que l’aide sert d’abord à des besoins élémentaires

La manière dont l’argent est dépensé permet également de comprendre ce que signifie concrètement la réintégration. Les bénéficiaires ne décrivent pas principalement des achats exceptionnels. Ils parlent de transport, de documents, de nourriture, de logement et de remboursement de dettes.

Ces postes révèlent une économie du retour dominée par les besoins de base. Les familles ne disposent pas d’un capital important pour recommencer une nouvelle vie. Elles utilisent l’aide pour franchir les premières étapes.

Le remboursement de dettes, observé notamment parmi certains bénéficiaires en Jordanie, est particulièrement révélateur. Plusieurs années de déplacement peuvent produire un endettement accumulé. Rentrer ne fait pas disparaître automatiquement ces obligations. Une partie de l’aide sert donc à fermer les comptes du déplacement avant même de pouvoir financer réellement la nouvelle installation.

Le transport des biens constitue un autre exemple. Une famille qui a vécu plusieurs années dans un pays d’accueil a nécessairement accumulé des objets indispensables. Abandonner ces biens pour réduire le coût du voyage peut obliger à les racheter ensuite en Syrie. Payer leur transport peut donc être économiquement plus rationnel, même si cela augmente la dépense immédiate.

La frontière ne constitue ainsi qu’un moment dans un processus financier beaucoup plus long.

L’aide ne doit pas devenir une prime politique au départ

Le constat selon lequel l’argent facilite le retour sans en être le facteur principal possède également une importance éthique. Les programmes doivent éviter que l’aide financière soit perçue comme une incitation destinée à pousser les réfugiés hors des pays d’accueil indépendamment de leur situation.

Les résultats disponibles apportent sur ce point une nuance importante : les bénéficiaires interrogés avaient généralement déjà pris leur décision. Le soutien réduit les obstacles pratiques mais ne serait pas, dans la majorité des cas, la raison fondamentale du départ.

Cette distinction permet de maintenir le principe du retour volontaire. L’aide accompagne une décision au lieu de l’acheter.

Elle oblige également les gouvernements à ne pas confondre politique de retour et politique financière. Augmenter les montants ne suffit pas à résoudre les facteurs qui retiennent certaines familles : sécurité, logement, emploi, liens familiaux ou incertitude sur leurs conditions futures.

Le financement est donc nécessaire mais non suffisant. C’est précisément ce qui rend sa pénurie paradoxale : il ne peut pas créer seul le mouvement de retour, mais son absence peut compliquer fortement un mouvement qui existe déjà.

Vingt millions de dollars pour éviter un trou dans la transition

Le besoin supplémentaire de 20 millions de dollars doit finalement être replacé dans cette équation. Il ne s’agit pas de financer indéfiniment la vie de dizaines de milliers de familles. La demande porte sur les premiers mois suivant leur retour, c’est-à-dire la période où leur vulnérabilité peut être la plus forte.

La liste de 70 000 familles éligibles montre que la demande n’est plus théorique. Le financement disponible pour environ 37 500 ménages ne couvre qu’un peu plus de la moitié du besoin identifié. L’écart risque donc de devenir plus visible à mesure que de nouvelles familles rentrent.

Pour les pays d’accueil, les bailleurs et la Syrie elle-même, le calcul devrait être relativement simple : un retour durable exige davantage qu’un passage de frontière. Il faut créer un pont entre le déplacement et la réinstallation.

L’aide financière actuelle constitue l’une des planches de ce pont. Elle est modeste, temporaire et ne résout ni le logement ni l’emploi. Mais les enquêtes auprès des familles montrent qu’elle réduit les difficultés matérielles et le stress au moment où les ménages disposent du moins de marge.

Le risque est donc de voir la communauté internationale réussir à atteindre l’objectif longtemps recherché d’une accélération des retours tout en sous-finançant la phase qui doit les rendre durables. Le paradoxe serait coûteux : après avoir dépensé pendant des années pour accompagner le déplacement, manquer de quelques dizaines de millions de dollars au moment où il faut accompagner la sortie du déplacement.

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