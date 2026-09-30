Les élections israéliennes suspendent le Sud libanais à un calendrier qui n’est pas le sien

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Une négociation libano-israélienne rattrapée par les urnes

Le calendrier du Sud libanais ne dépend plus uniquement des engagements contenus dans l’accord-cadre, du déploiement de l’armée ou des discussions entre Beyrouth et Washington. Une autre échéance s’impose désormais dans les calculs : les élections israéliennes prévues le 27 octobre 2026. À moins d’un mois du scrutin, la campagne électorale israélienne interfère avec les négociations sur le retrait des forces présentes au Liban, les futures dispositions de sécurité et la reprise des discussions directes. Pour Beyrouth, cette situation crée une difficulté majeure. Le gouvernement cherche des résultats rapides sur le terrain alors que les dirigeants israéliens ont de moins en moins de raisons politiques de prendre des décisions susceptibles d’être présentées comme des concessions avant le vote.

Les informations recueillies dans le corpus font apparaître deux dynamiques contradictoires. D’un côté, des sources officielles libanaises indiquent qu’une huitième session de négociations directes pourrait se tenir dans la seconde moitié d’octobre. La réunion aurait été initialement envisagée plus tôt. De l’autre, plusieurs éléments suggèrent que Washington doit encore composer avec les contraintes israéliennes et que la proximité des élections pèse sur le calendrier. Cette contradiction ne signifie pas nécessairement que l’une des informations est erronée. Elle montre plutôt qu’une date de négociation peut être envisagée sans que les conditions politiques permettant une avancée substantielle soient réunies.

Le problème dépasse donc la tenue d’une réunion. Beyrouth peut obtenir une nouvelle session sans obtenir de retrait. Une délégation peut négocier sans disposer de la marge nécessaire pour conclure. Washington peut pousser à la reprise du dialogue tout en évitant d’exercer une pression maximale à quelques semaines d’une élection israélienne. Le calendrier diplomatique et le calendrier politique ne se confondent plus.

Netanyahou transforme la sécurité en argument électoral

Benyamin Netanyahou aborde le scrutin dans une campagne où la sécurité occupe une place centrale. À l’approche des élections, il se présente comme le dirigeant capable de protéger Israël dans un environnement régional marqué par les confrontations avec l’Iran, Gaza et les autres fronts. Cette stratégie n’est pas nouvelle. Mais le contexte de 2026 lui donne une portée particulière.

Les opérations militaires, les assassinats ciblés et les démonstrations de fermeté permettent au gouvernement israélien de maintenir les questions sécuritaires au centre de la campagne. Le Sud libanais s’insère dans ce tableau. Toute décision concernant les positions occupées, les mécanismes de surveillance ou le retrait peut immédiatement être évaluée à travers son coût électoral.

Un retrait territorial est ainsi plus difficile à présenter politiquement qu’une exigence sécuritaire supplémentaire. Une évacuation peut être attaquée par les adversaires situés à droite du gouvernement comme un abandon d’une garantie de sécurité. À l’inverse, le maintien de positions peut être présenté comme une mesure de prudence dans l’attente de garanties libanaises plus solides.

Cette asymétrie complique les efforts de Beyrouth. Le Liban demande que le retrait israélien et l’extension de l’autorité de l’État progressent simultanément. Mais à l’approche du vote, le gouvernement israélien peut avoir intérêt à exiger d’abord davantage de résultats du côté libanais avant de modifier sa propre présence.

La campagne électorale transforme ainsi une question de séquençage diplomatique en enjeu intérieur israélien.

Le « fait accompli » redouté par Beyrouth

Des sources politiques libanaises expriment une inquiétude plus profonde. Selon elles, Israël ne préparerait pas, à court terme, un retrait complet du Sud. Il chercherait au contraire à consolider une zone de sécurité à l’intérieur d’un espace décrit comme le « tracé jaune ». Ces mêmes sources redoutent que le règlement soit repoussé jusqu’au début de 2027, après les échéances électorales israélienne et américaine.

Cette information doit rester attribuée à ces sources. Elle ne constitue pas, en elle-même, la preuve d’une décision israélienne officielle de modifier durablement la frontière ou d’annexer une partie du territoire libanais. Elle révèle néanmoins la principale crainte de Beyrouth : qu’une situation présentée comme provisoire acquière progressivement une permanence de fait.

Le temps devient alors une variable stratégique. Plus une position militaire est conservée longtemps, plus son maintien peut être justifié par de nouvelles exigences. Des infrastructures peuvent être installées. Des procédures opérationnelles peuvent s’établir. Une ligne temporaire peut finir par devenir une référence dans les discussions.

Pour le Liban, le risque est donc double. Un retard bloque le retour des habitants et la reconstruction. Mais il peut aussi modifier le point de départ des futures négociations. Au lieu de discuter de l’application d’un retrait déjà convenu, les parties pourraient finir par négocier sur les conditions permettant d’abandonner une présence devenue durable.

C’est pourquoi Joseph Aoun insiste sur la nécessité de mettre fin aux opérations de destruction et de terrassement dans les villages du Sud concernés par la présence israélienne. Il demande également le retour des prisonniers libanais, le règlement des points contestés le long de la Ligne bleue, le retrait progressif des forces israéliennes et le déploiement de l’armée jusqu’aux frontières reconnues internationalement. Pour la présidence, le retard n’est pas neutre : il maintient la tension et empêche l’État d’étendre pleinement son autorité.

Le Litani surgit dans la campagne

La déclaration du ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich sur une présence israélienne pouvant atteindre le Litani ajoute une dimension particulièrement sensible. Le propos intervient alors que les discussions sont censées porter sur des arrangements permettant un retrait et une restauration de l’autorité de l’État libanais.

Il faut toutefois distinguer cette déclaration d’une décision officielle du gouvernement israélien. Les éléments disponibles ne permettent pas d’affirmer qu’Israël a adopté le Litani comme nouvelle frontière ou comme objectif territorial officiel. Cette distinction est fondamentale. Un responsable politique peut fixer un objectif maximaliste sans que celui-ci devienne immédiatement une doctrine gouvernementale ou militaire.

Mais le calendrier donne à la déclaration une importance particulière. En période électorale, les responsables politiques ont intérêt à parler à leurs électorats. Des positions maximalistes peuvent servir à déplacer le débat et à contraindre les concurrents à démontrer leur propre fermeté.

Pour Beyrouth, le danger commence lorsque ce qui relève du discours électoral se rapproche de la réalité militaire. Tant que l’idée d’une présence jusqu’au Litani reste une déclaration, elle peut être combattue diplomatiquement. Si elle s’accompagne d’un élargissement concret des zones contrôlées ou d’un refus durable de se retirer, le problème change de nature.

La négociation ne porterait alors plus seulement sur les modalités d’application de l’accord-cadre. Elle porterait sur l’étendue du territoire qu’Israël chercherait à conserver sous son contrôle.

Une huitième session devenue un test

Dans ce contexte, l’éventuelle huitième session de négociations prend une importance supérieure aux précédentes. Selon les informations disponibles, elle pourrait se tenir dans la seconde moitié d’octobre. Son calendrier la placerait donc quelques jours seulement avant les élections israéliennes.

Une réunion à ce moment précis peut remplir plusieurs fonctions. Elle peut permettre aux États-Unis de préserver le processus diplomatique et d’éviter sa rupture. Elle peut aussi permettre aux parties de préparer des décisions qui ne seraient exécutées qu’après le scrutin.

Mais la proximité du vote réduit la probabilité d’une concession politiquement coûteuse. Un gouvernement israélien en campagne peut accepter de discuter d’un mécanisme de vérification ou d’une procédure technique plus facilement que d’annoncer l’abandon immédiat d’une position militaire.

Le Liban se trouve alors devant un choix délicat. Refuser de négocier parce que les chances d’avancée sont faibles ferait perdre un canal diplomatique. Accepter de négocier sans résultats risquerait de transformer les réunions en mécanisme de gestion du statu quo.

Nawaf Salam a précisément formulé cette inquiétude. Il refuse que l’accord-cadre devienne un processus servant simplement à administrer le conflit. Pour lui, il doit produire des changements mesurables sur le terrain.

La position libanaise repose sur trois demandes. La première est un calendrier clair pour le retrait israélien et la mise en œuvre de l’exclusivité des armes entre les mains de l’État. La deuxième est une progression parallèle de ces deux processus. La troisième est la création d’un mécanisme de vérification capable de constater les engagements des deux côtés.

Ce dernier point est essentiel. Sans mécanisme de contrôle, chaque partie peut justifier son inaction par celle de l’autre.

Washington pris entre pression et arbitrage

Les responsables libanais placent une grande partie de leurs espoirs dans les États-Unis. Joseph Aoun considère que Washington dispose des moyens nécessaires pour pousser Israël à appliquer l’accord. Nabih Berri tient un discours comparable et estime que l’administration américaine et Donald Trump sont en mesure d’exercer la pression nécessaire pour mettre fin aux opérations israéliennes.

Cette convergence est remarquable. Des responsables libanais appartenant à des sensibilités très différentes reconnaissent le caractère déterminant du levier américain.

Mais disposer d’un levier ne signifie pas nécessairement vouloir l’utiliser immédiatement à son maximum. Washington poursuit plusieurs objectifs simultanés. Il veut consolider l’autorité de l’État libanais. Il exige des mesures concernant les armes du Hezbollah et ses réseaux financiers. Il soutient le renforcement de l’armée. Il cherche aussi à préserver ses relations avec Israël dans une période de fortes tensions régionales.

L’élection israélienne ajoute donc une contrainte. Une pression américaine trop visible pourrait devenir elle-même un argument de campagne. Le gouvernement israélien pourrait présenter certaines demandes comme des concessions imposées de l’extérieur.

À l’inverse, l’absence de pression peut affaiblir le gouvernement libanais. Si Beyrouth prend des mesures internes difficiles sans obtenir de contrepartie israélienne, ses adversaires pourront soutenir que la stratégie diplomatique n’apporte rien.

Washington doit donc arbitrer entre deux risques : pousser trop fort avant les élections israéliennes ou attendre au point de compromettre la crédibilité du processus libanais.

Le Hezbollah observe le rapport entre concessions et résultats

Le calendrier électoral israélien possède également une dimension intérieure libanaise. Le gouvernement veut avancer vers l’exclusivité des armes et renforcer l’armée. Le Hezbollah soutient, de son côté, que la question de ses armes ne peut être séparée de l’occupation et des opérations israéliennes.

Plus le retrait tarde, plus cet argument peut trouver un écho. Une présence israélienne prolongée permet au parti de soutenir que les conditions sécuritaires justifiant la résistance n’ont pas disparu.

À l’inverse, un retrait vérifiable accompagné d’un déploiement crédible de l’armée modifierait le débat. La discussion porterait davantage sur la nécessité d’une structure armée autonome lorsque l’État exerce effectivement son autorité sur le territoire.

C’est pourquoi le séquençage est déterminant. Une stratégie internationale qui demanderait au Liban de régler entièrement le dossier des armes avant tout retrait israélien risque de rencontrer une résistance politique beaucoup plus forte. Une stratégie strictement inverse inquiète Israël, qui craint qu’un retrait ne soit suivi du rétablissement de capacités militaires du Hezbollah dans les zones évacuées.

Le principe de simultanéité défendu par Beyrouth cherche précisément à sortir de cette impasse.

La reconstruction également suspendue au calendrier

Le retard affecte directement la reconstruction. Certaines zones ne peuvent être réhabilitées normalement tant que leur situation sécuritaire reste incertaine. Les habitants hésitent à revenir lorsque des opérations militaires se poursuivent. Les bailleurs eux-mêmes peuvent attendre davantage de garanties avant d’engager des sommes importantes.

Cette situation produit un effet social immédiat. Le débat sur les frontières, les élections et les négociations paraît diplomatique. Pour les habitants du Sud, il détermine pourtant la possibilité de rentrer dans un village, de reconstruire une maison ou de reprendre une activité économique.

Chaque mois supplémentaire de statu quo augmente également le coût du redressement. Les bâtiments endommagés continuent de se dégrader. Les infrastructures restent inutilisées. Les populations déplacées doivent être soutenues ailleurs.

Le calendrier électoral israélien produit donc des conséquences qui dépassent largement la politique israélienne.

Après le 27 octobre, les problèmes ne disparaîtront pas

Il serait néanmoins trompeur de considérer les élections comme l’unique obstacle. Le scrutin peut expliquer une partie de la prudence israélienne, mais les divergences sur le Sud sont structurelles.

Israël demande des garanties sur la présence militaire du Hezbollah, les armes et les mécanismes de contrôle. Le Liban demande le retrait, la fin des opérations et le respect de sa souveraineté. Les États-Unis veulent que l’État libanais assume davantage de responsabilités sécuritaires. Le débat sur l’avenir de la Finul ajoute une inconnue supplémentaire.

Le 27 octobre peut donc libérer certaines décisions sans résoudre les désaccords. Le gouvernement israélien issu du scrutin, quelle que soit sa composition, devra encore déterminer ce qu’il considère comme une garantie suffisante pour se retirer. Le Liban devra continuer à préciser comment il entend assurer l’exclusivité des armes et déployer son armée.

Le danger serait de transformer l’élection en nouvelle justification d’attente. Après octobre pourrait venir une autre échéance, puis une autre condition technique ou sécuritaire.

Pour Beyrouth, l’enjeu consiste donc à utiliser la période actuelle pour fixer des principes qui survivront au calendrier électoral : retrait du territoire libanais, déploiement parallèle de l’armée, mécanisme de vérification, traitement des points contestés et reconstruction des zones évacuées.

La véritable bataille du calendrier se joue là. Le Liban ne contrôle ni la campagne israélienne ni ses résultats. Il peut en revanche chercher à empêcher que les élections transforment un arrangement supposé provisoire dans le Sud en nouvelle normalité militaire. Entre une huitième session de négociations envisagée à quelques jours du scrutin, les déclarations maximalistes sur le Litani et les inquiétudes concernant la pérennisation d’une zone de sécurité, la question n’est plus seulement de savoir quand les négociations reprendront. Elle est de savoir dans quel état sera le terrain lorsqu’Israël sortira de sa campagne électorale.

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