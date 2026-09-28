Menaces contre le juge Sami Sader : l’enquête antidrogue qui remonte vers des réseaux internationaux

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Une vaste enquête sur le trafic de stupéfiants conduite au Mont-Liban aurait déjà entraîné l’arrestation d’environ trente-cinq personnes et produit plus de trois cents pages de procès-verbaux. À mesure que les investigations progressent, le dossier prend une dimension internationale et les pressions se rapprochent de ceux qui le conduisent. Le procureur général près la cour d’appel du Mont-Liban, le juge Sami Sader, aurait reçu à plusieurs reprises des menaces provenant de numéros étrangers. Des officiers ayant participé aux opérations seraient également visés. Derrière l’affaire de drogue apparaît désormais une question plus large : celle de la capacité de réseaux criminels transfrontaliers à exercer une pression directe sur la justice libanaise.

D’une série d’arrestations à une enquête tentaculaire

Au départ, le dossier s’inscrit dans le travail quotidien de lutte contre les stupéfiants. Sous la supervision du juge Sami Sader, les services compétents multiplient les opérations contre des personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau de trafic et de distribution. Les investigations prennent cependant rapidement une ampleur inhabituelle. Les arrestations se succèdent et atteindraient désormais environ trente-cinq personnes. Les procès-verbaux dépasseraient, eux, les trois cents pages.

L’accumulation des auditions, des perquisitions et des éléments recueillis a fini par alourdir considérablement la procédure. Un second dossier aurait ainsi été ouvert sur instruction du magistrat afin de poursuivre le volet lié aux stupéfiants en complément de l’enquête initiale. Cette décision donne une première indication de la taille prise par l’affaire. Il ne s’agit plus seulement d’établir les responsabilités de quelques trafiquants ou revendeurs, mais de comprendre une organisation dont les ramifications apparaissent au fur et à mesure des investigations.

Certaines opérations auraient d’ailleurs dépassé le ressort géographique habituel du Mont-Liban. Les enquêteurs auraient été conduits vers d’autres territoires et, surtout, vers des personnes présentées comme occupant des positions plus importantes dans la chaîne du trafic. Le dossier ne s’arrêterait donc plus aux exécutants chargés de distribuer la drogue. Il chercherait à remonter vers ceux qui organisent, coordonnent ou facilitent les opérations.

C’est à ce stade que l’enquête devient particulièrement sensible. Dans les affaires de criminalité organisée, l’arrestation des vendeurs constitue rarement l’étape la plus difficile. Le véritable défi commence lorsqu’il faut remonter vers les organisateurs, identifier les circuits d’approvisionnement et comprendre les liens entre les différents groupes. Les informations recueillies dans cette affaire conduiraient précisément les enquêteurs dans cette direction.

Des appels étrangers au rythme de l’enquête

Les pressions auraient commencé à apparaître lorsque les investigations se sont rapprochées de ces ramifications plus importantes. Dès le début du mois de septembre, des informations faisaient état de communications menaçantes adressées au juge Sami Sader ainsi qu’à des officiers du service de renseignement du Mont-Liban impliqués dans les opérations.

Ces menaces ne seraient pas restées isolées. Elles se seraient répétées une deuxième, puis une troisième fois, après de nouvelles arrestations effectuées dans le même dossier. Leur chronologie attire l’attention : à chaque nouvelle avancée significative de l’enquête correspondrait une nouvelle phase de pression sur ceux qui la conduisent.

Les communications proviendraient de numéros étrangers, dont certains européens. Plus préoccupant encore, certaines auraient atteint le juge sur des numéros privés qui ne seraient connus que d’un cercle restreint de personnes. Cette capacité à accéder à des coordonnées personnelles donne une autre dimension aux intimidations. Elle montre, au minimum, que ceux qui cherchent à entrer en contact avec le magistrat disposent d’informations suffisamment précises pour dépasser les canaux professionnels ordinaires.

La manière dont ces numéros ont été obtenus reste inconnue. Ils peuvent avoir circulé par plusieurs intermédiaires, avoir été retrouvés dans les téléphones de personnes impliquées dans l’affaire ou provenir d’autres sources. Mais la question devient nécessairement partie intégrante du dossier de sécurité. Une organisation qui parvient à identifier les coordonnées privées d’un magistrat démontre déjà une capacité de renseignement qui ne peut être traitée comme une simple nuisance téléphonique.

Les officiers ayant participé aux perquisitions auraient, eux aussi, été la cible de communications. Les menaces semblent ainsi viser non seulement celui qui donne les instructions judiciaires, mais également ceux qui les exécutent sur le terrain. Le procédé, s’il se confirme dans toute son ampleur, correspond à une logique d’intimidation globale : augmenter progressivement le coût personnel de la poursuite de l’enquête.

Du Liban à la Turquie, à la Belgique et à l’Amérique latine

Les ramifications attribuées au réseau expliquent en partie cette capacité de pression. Les investigations feraient apparaître des connexions entre des groupes implantés au Liban et des relais situés en Syrie, en Turquie et en Belgique. D’autres ramifications européennes seraient également examinées, avec des prolongements évoqués jusqu’en Amérique latine.

Cette géographie est importante. Elle montre combien le trafic de stupéfiants contemporain dépasse la représentation traditionnelle d’une organisation opérant sur un territoire unique. Les réseaux internationaux peuvent fonctionner par chaînes successives. Certains acteurs assurent l’approvisionnement. D’autres organisent le transport. Des relais prennent en charge le stockage, la distribution ou le déplacement des fonds. Chacun peut n’avoir qu’une connaissance partielle du reste du dispositif.

Pour les enquêteurs libanais, la difficulté consiste alors à déterminer si les personnes arrêtées appartiennent à une même structure ou à plusieurs groupes travaillant ensemble. Il faut également comprendre où se trouvent les véritables centres de décision. Trente-cinq arrestations constituent un résultat opérationnel important, mais elles ne disent pas encore si le cœur de l’organisation a été atteint.

Le dossier semble précisément avoir changé de nature lorsque les enquêteurs ont commencé à remonter cette chaîne. Les « grosses têtes » auxquelles conduiraient les investigations seraient liées au réseau à l’intérieur comme à l’extérieur du Liban. Leur identité n’est pas publiquement établie, mais leur apparition dans l’enquête expliquerait pourquoi les opérations sont devenues plus délicates à mesure qu’elles progressaient.

Les connexions avec l’Europe et l’Amérique latine posent aussi la question de la coopération judiciaire internationale. Un enquêteur libanais peut exploiter les éléments saisis sur le territoire national. Mais lorsque les personnes, les téléphones, les transactions ou les déplacements se trouvent dans plusieurs États, la procédure dépend également des échanges avec les autorités étrangères. Le dossier devient alors plus lent, plus technique et plus vulnérable aux différences de législation entre pays.

Signal et la discipline des communications

Les enquêteurs se heurteraient également à une organisation rigoureuse des communications. Le réseau utiliserait notamment Signal pour certains échanges et imposerait à ses membres des règles destinées à réduire les traces laissées par leurs conversations.

Les communications devraient être limitées aux besoins des opérations. Les discussions personnelles seraient découragées. Les membres ne seraient pas censés appeler simplement pour prendre des nouvelles les uns des autres. Le principe serait de ne communiquer que lorsque le travail l’exige.

Une telle discipline, lorsqu’elle existe au sein d’un réseau criminel, complique considérablement le travail des enquêteurs. Une conversation personnelle apparemment anodine peut permettre d’établir une relation entre deux individus. Des appels répétés peuvent révéler une hiérarchie. Les horaires de communication peuvent aider à reconstituer la chronologie d’une opération. Réduire les échanges revient donc à réduire la quantité d’indices susceptibles d’être exploités.

L’utilisation de Signal ne constitue naturellement pas, en elle-même, un indice criminel. La messagerie est utilisée légalement par des millions de personnes qui souhaitent protéger la confidentialité de leurs échanges. Ce qui importe ici est la combinaison de plusieurs éléments : l’utilisation d’un outil sécurisé, la limitation volontaire des communications et la dispersion géographique des personnes soupçonnées d’appartenir au réseau.

Cette architecture explique pourquoi les saisies de téléphones et l’exploitation des communications peuvent devenir aussi importantes que les arrestations elles-mêmes. Une personne interpellée peut conduire à plusieurs contacts. Un contact peut révéler un intermédiaire. Celui-ci peut à son tour permettre de remonter vers un fournisseur ou un organisateur. Dans une enquête transnationale, le téléphone devient parfois une carte du réseau.

Le magistrat averti du danger

La dimension la plus préoccupante de l’affaire apparaît pourtant en dehors des procès-verbaux. Après l’analyse des menaces, un service de sécurité aurait averti le juge Sami Sader de la nécessité de faire preuve d’une vigilance particulière dans ses déplacements et ses mouvements.

Le conseil prend une signification particulière au regard de la répétition des communications et de leur origine étrangère. Il indique que le risque n’aurait pas été considéré comme suffisamment banal pour être ignoré. Pourtant, le juge ne disposerait pas d’une protection permanente à son domicile, d’une escorte régulière dans ses déplacements ou d’un véhicule blindé.

Cette situation place l’État devant une question concrète. À partir de quel niveau une menace contre un magistrat doit-elle entraîner un dispositif de protection ? La réponse ne peut évidemment pas être automatique. Tous les juges traitent des dossiers susceptibles de provoquer colère, ressentiment ou menaces. Une protection lourde pour chacun serait impossible à assurer.

Mais le cas présent cumule plusieurs facteurs : une enquête portant sur un trafic organisé, plusieurs dizaines d’arrestations, des ramifications étrangères, des menaces répétées, des communications dirigées vers des coordonnées privées et une alerte émanant d’un service de sécurité. L’addition de ces éléments justifie au minimum une évaluation approfondie du niveau de risque.

La protection d’un magistrat ne consiste d’ailleurs pas nécessairement à l’entourer en permanence d’un important convoi. Elle peut combiner surveillance du domicile, modification des habitudes de déplacement, moyens de communication sécurisés, accompagnement ponctuel et adaptation du dispositif en fonction des moments les plus sensibles de l’enquête.

Le problème est d’éviter que la responsabilité de la sécurité repose finalement sur le magistrat lui-même. Lui conseiller d’être prudent ne peut constituer, à lui seul, une réponse lorsque les personnes qui cherchent à l’intimider disposent potentiellement de moyens internationaux.

Quand l’intimidation devient une arme judiciaire

Les réseaux criminels n’ont pas besoin de mettre leurs menaces à exécution pour atteindre une partie de leur objectif. L’intimidation peut suffire à modifier les comportements. Un enquêteur devient plus prudent. Un témoin hésite à parler. Un fonctionnaire préfère ne pas signer un document. Un magistrat peut être tenté de réduire ses déplacements ou de limiter l’exposition de sa famille.

Le danger réside précisément dans cette zone grise. La justice continue officiellement de fonctionner, mais ceux qui la font fonctionner doivent intégrer une menace personnelle à chacune de leurs décisions.

C’est pourquoi la protection du juge Sami Sader dépasse son seul cas individuel. Elle concerne tous les magistrats susceptibles de travailler sur des dossiers impliquant des organisations disposant de ressources importantes. Un système judiciaire ne peut demander à ses membres de poursuivre des réseaux transnationaux tout en considérant leur sécurité comme une affaire privée.

Le même raisonnement vaut pour les officiers participant aux opérations. Les arrestations les exposent directement. Ils pénètrent dans les lieux utilisés par les suspects, procèdent aux saisies et apparaissent parfois dans les procès-verbaux. Lorsque leurs identités deviennent connues des personnes poursuivies, ils peuvent être soumis aux mêmes mécanismes d’intimidation.

La réponse ne doit donc pas être seulement individuelle. Elle doit porter sur la protection de l’ensemble de la chaîne judiciaire et sécuritaire engagée dans les affaires les plus sensibles.

Une enquête sur les menaces dans l’enquête sur la drogue

L’accès aux numéros privés du juge constitue, à cet égard, une piste qui mérite une attention particulière. Il ne suffit pas d’identifier le pays depuis lequel une communication a été émise. Encore faut-il comprendre comment son auteur a obtenu les informations nécessaires pour cibler précisément le magistrat.

Cette question peut conduire à plusieurs hypothèses, mais aucune ne doit être privilégiée sans preuve. Les coordonnées ont pu circuler depuis longtemps. Elles ont pu être obtenues par un intermédiaire. Elles ont aussi pu être retrouvées dans le répertoire d’une personne ayant eu un contact légitime avec le juge. Dans une enquête comptant des dizaines de suspects et de nombreux intervenants, les possibilités sont multiples.

Mais retracer cette circulation permettrait d’évaluer les capacités du réseau. Obtenir un numéro est une chose. Connaître plusieurs coordonnées personnelles et suivre les progrès d’une enquête en est une autre. Plus les informations détenues par les auteurs des menaces sont précises, plus la question de leurs relais devient importante.

Le traitement judiciaire des intimidations devrait donc avancer parallèlement à l’affaire de stupéfiants. Identifier les auteurs des appels permettrait non seulement de protéger le magistrat, mais peut-être aussi d’apporter de nouvelles informations sur la structure du réseau lui-même.

Une menace peut devenir une erreur pour celui qui la formule. En cherchant à interrompre une enquête, son auteur crée une nouvelle piste.

Au-delà de la drogue, une question d’autorité de l’État

L’affaire révèle enfin que la lutte contre les stupéfiants ne relève plus seulement de la police ou de la santé publique. Lorsque les réseaux franchissent les frontières, utilisent des communications sécurisées, disposent de relais dans plusieurs pays et peuvent exercer des pressions sur les enquêteurs, ils deviennent un enjeu de souveraineté.

Le trafic génère des ressources financières. Ces ressources permettent de recruter, de transporter, de corrompre ou d’intimider. Plus une organisation accumule de moyens, plus la frontière entre délinquance et criminalité organisée devient importante pour l’État.

Le succès de l’enquête ne pourra donc pas être mesuré uniquement au nombre d’arrestations. Il dépendra de la capacité à déterminer les responsabilités de chacun, à remonter les circuits de financement, à identifier les relais étrangers et à présenter devant la justice des éléments suffisamment solides pour conduire à des décisions judiciaires.

Les trente-cinq personnes interpellées représentent une étape. Les centaines de pages de procès-verbaux montrent l’ampleur du travail accompli. Mais le véritable enjeu se situe désormais plus haut dans la chaîne.

Si les investigations ont effectivement atteint des responsables capables de déclencher des menaces depuis l’étranger, la protection de ceux qui mènent l’enquête devient elle-même une composante de la lutte contre le réseau. Car à partir du moment où un magistrat doit se demander qui connaît son numéro privé, qui surveille ses déplacements ou qui pourrait atteindre son domicile, le trafic de stupéfiants ne menace plus seulement ceux qui consomment la drogue.

Il commence à tester directement la capacité de l’État à protéger ceux qui appliquent sa loi.

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