Srar au bord de l’asphyxie : au Akkar, la crise des déchets menace de piéger près de 160 localités

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Trente-trois ans de déchets et une crise venue de Tripoli

La saturation du site de Tripoli a replacé Srar au centre d’une crise que le Akkar connaît depuis plus de trois décennies. Le site reçoit les déchets de la région depuis plus de trente-trois ans. Il devait déjà absorber les besoins d’un territoire composé d’un grand nombre de municipalités et de villages. Pourtant, face à l’urgence apparue à Tripoli, l’idée d’y transférer temporairement les déchets de la ville a de nouveau été avancée. Le scénario envisagé était présenté comme transitoire. Les solutions préparées par le gouvernement et le ministère de l’Environnement nécessiteraient au moins six mois avant de devenir opérationnelles. Srar devait donc servir de relais pendant cette période. Selon les informations recueillies, Nawaf Salam a réuni des députés du Akkar afin de rechercher une solution temporaire permettant au site d’accueillir les déchets de Tripoli pendant six mois. Mais ce qui pouvait apparaître depuis Beyrouth comme une solution d’urgence a immédiatement réveillé un conflit ancien dans le Nord. Pour de nombreux habitants et responsables locaux, le Akkar ne peut plus être considéré comme la réserve foncière vers laquelle les déchets des autres régions sont dirigés lorsque leurs propres installations arrivent à saturation.

La réaction trouve son origine dans l’histoire du site. En 2015 déjà, au plus fort de la crise nationale des déchets, le Akkar avait été envisagé comme l’une des destinations possibles pour les ordures de Beyrouth. Onze ans plus tard, la proposition concernant Tripoli a réactivé le même sentiment : celui d’une région sollicitée pour absorber les conséquences de politiques publiques décidées ailleurs alors qu’elle manque elle-même d’infrastructures. Cette fois, l’opposition a conduit à la fermeture de Srar aux déchets provenant de l’extérieur du gouvernorat. La crise n’a donc pas été résolue. Elle s’est déplacée. Tripoli reste confrontée à la saturation de son propre système, tandis que le Akkar doit gérer les conséquences politiques et techniques de la remise en question de Srar. Le problème dépasse ainsi largement la querelle entre deux territoires voisins. Il révèle l’absence d’un dispositif capable d’absorber une panne locale sans transférer l’urgence vers une autre région. Dans un système intégré, la saturation d’une installation devrait déclencher des solutions prévues à l’avance. Dans le Nord, elle provoque une négociation politique entre territoires pour savoir lequel acceptera les déchets que l’autre ne peut plus recevoir. Le caractère provisoire de la proposition ne suffit plus à rassurer. Au Liban, les dispositifs temporaires ont souvent tendance à durer. Accepter six mois supplémentaires peut donc être perçu localement comme l’ouverture d’une nouvelle vocation régionale que les habitants refusent.

Près de 160 localités dépendent d’un système déjà sous pression

La fragilité du dossier apparaît encore plus nettement lorsqu’on observe la population que Srar doit déjà servir. Le système concerne environ 160 localités du Akkar. Ce chiffre transforme immédiatement la perspective. Srar n’est pas un espace vide disponible pour accueillir les surplus d’une grande ville voisine. Il constitue déjà l’un des maillons essentiels de la gestion quotidienne des déchets d’une grande partie du gouvernorat. Ajouter les volumes produits par Tripoli ne signifie donc pas utiliser une capacité inutilisée sans conséquence. Cela revient à demander à une installation régionale de jouer simultanément le rôle de solution locale et de soupape de sécurité pour une crise extérieure. Le débat devrait dès lors commencer par une évaluation technique : quelle capacité reste réellement disponible, quels volumes entrent quotidiennement, quelle durée de vie résiduelle possède le site et dans quelles conditions les déchets y sont-ils traités ? Or l’urgence politique a précédé cette discussion. Lorsque les ordures s’accumulent dans une ville, la pression pousse les autorités à trouver immédiatement un lieu où les déplacer. La destination devient alors la priorité, avant même que soit réglée la question du traitement.

Cette inversion résume l’un des problèmes historiques de la politique des déchets au Liban. Évacuer les sacs d’une rue n’est pas gérer les déchets. Cela ne fait que déplacer leur présence physique. Une politique complète commence en amont avec la réduction des volumes, puis le tri, la collecte séparée, le recyclage, la valorisation de la matière organique et enfin l’enfouissement de ce qui ne peut pas être traité autrement. Lorsque presque toute l’attention publique se concentre sur la destination finale, le site d’enfouissement devient mécaniquement le point de rupture. Plus les volumes arrivant sur place sont importants, plus sa durée de vie diminue. Une nouvelle crise apparaît alors et il faut trouver un autre terrain. Le cas de Srar montre les limites de cette logique. Une infrastructure qui fonctionne depuis plus de trente-trois ans ne peut être considérée comme une réserve illimitée. La question n’est donc pas seulement de savoir si elle peut absorber quelques mois de déchets supplémentaires. Elle consiste à déterminer ce que le Akkar fera de ses propres déchets dans les prochaines années si la capacité disponible continue de diminuer. Le refus des déchets de Tripoli peut être lu comme une réaction territoriale. Il peut aussi être compris comme une tentative de protéger une capacité déjà nécessaire à environ 160 localités qui ne disposent pas d’alternative immédiate.

Le souvenir de 2015 nourrit une défiance profondément territoriale

La référence à la crise de 2015 n’est pas anecdotique. Elle explique une grande partie de la sensibilité politique actuelle. À l’époque, l’incapacité à gérer les déchets de Beyrouth avait conduit à rechercher des solutions dans plusieurs régions. Le Akkar avait été évoqué parmi les territoires susceptibles de recevoir une partie des volumes. Cette perspective avait provoqué une forte opposition. Elle reposait sur un sentiment d’injustice territoriale : une région parmi les plus défavorisées du pays devait accueillir les conséquences environnementales de la consommation d’autres zones sans bénéficier d’un niveau comparable d’investissements publics. Le même raisonnement réapparaît en 2026. Pourquoi Srar devrait-il devenir la solution de Tripoli alors que le Akkar doit déjà gérer ses propres besoins ? Et pourquoi une région devrait-elle accepter une charge supplémentaire parce qu’une autre installation a atteint sa limite ?

Cette défiance ne signifie pas qu’aucune coopération interrégionale soit possible. Une politique moderne des déchets peut parfaitement reposer sur des installations desservant plusieurs territoires. Certaines infrastructures nécessitent même une échelle suffisamment importante pour être économiquement viables. Mais une telle mutualisation doit être organisée avant la crise. Elle suppose des contrats clairs, une répartition des coûts, des normes environnementales, des mécanismes de contrôle et des compensations pour le territoire qui accueille l’installation. Elle ne peut pas être improvisée lorsque les déchets commencent à s’accumuler. Dans le cas de Srar, la proposition de six mois intervient précisément dans un contexte d’urgence. Elle est donc perçue moins comme un élément d’un système régional planifié que comme une demande faite au Akkar pour résoudre temporairement un problème extérieur. Le caractère provisoire alimente même la méfiance. Si les solutions promises à Tripoli prennent plus de six mois, que se passera-t-il ? Le transfert sera-t-il prolongé ? Si une nouvelle crise apparaît ensuite ailleurs, Srar sera-t-il de nouveau sollicité ? Tant que ces questions restent sans réponse, l’opposition locale conserve une logique propre. Elle ne porte pas seulement sur quelques camions supplémentaires. Elle concerne la fonction que l’État entend attribuer durablement au territoire.

Derrière la bataille politique, une question environnementale mal documentée

L’aspect le plus préoccupant du dossier est peut-être la faiblesse des données publiques disponibles dans les éléments étudiés sur l’état environnemental précis du site. Le corpus établit son ancienneté, son rôle régional, le nombre très important de localités concernées et le conflit sur l’accueil des déchets de Tripoli. Il ne fournit cependant pas une série complète de mesures permettant d’établir précisément l’état actuel des sols, des eaux souterraines, des émissions ou des lixiviats. Cette absence doit être signalée plutôt que comblée par des affirmations. Elle pose elle-même une question de politique publique. Une installation utilisée depuis plus de trois décennies devrait faire l’objet d’un suivi environnemental régulier, accessible et suffisamment détaillé pour que les habitants sachent ce qui est enfoui, comment les rejets sont contrôlés et quelles mesures sont prises lorsque les normes ne sont pas respectées. Sans cette transparence, le débat devient presque inévitablement politique. Les opposants soupçonnent le pire. Les autorités affirment que la situation peut être gérée. Entre les deux, le citoyen dispose de peu d’éléments pour évaluer le risque.

L’enjeu est particulièrement important dans une région où les ressources agricoles et hydriques comptent directement pour l’économie locale. Un site de déchets mal géré peut produire des nuisances visibles, comme les odeurs ou les incendies, mais aussi des pollutions plus difficiles à détecter. Les liquides issus de la décomposition des déchets doivent être collectés et traités. Les gaz doivent être contrôlés. Les déchets ne devraient pas être enfouis sans préparation dans des conditions permettant leur dispersion. Toute extension de capacité devrait donc être précédée d’une étude technique sur l’état de l’installation existante. Dans le cas d’un accueil temporaire des déchets de Tripoli, il faudrait également connaître le volume supplémentaire quotidien et son effet sur la durée de vie du site. Ces informations ne sont pas accessoires. Elles permettent de déterminer si le transfert envisagé constitue un risque maîtrisable ou une simple manière de repousser la saturation. La crise de Srar montre ainsi que la confiance ne peut plus reposer uniquement sur des assurances politiques. Après trente-trois ans de fonctionnement et plusieurs épisodes de controverse nationale, la région a besoin de données. Sans elles, chaque proposition de transfert réactive automatiquement le soupçon que le provisoire deviendra permanent et que les conséquences resteront locales.

Tripoli et le Akkar pris dans la même absence de solution durable

Opposer Tripoli au Akkar serait pourtant une lecture incomplète. Les deux territoires sont en réalité confrontés à deux manifestations du même problème. Tripoli arrive à la limite de la capacité de son système. Le Akkar protège une installation dont il dépend déjà. L’un cherche une solution immédiate. L’autre refuse de devenir cette solution. Aucun des deux ne dispose, dans l’immédiat, d’une architecture alternative suffisamment prête pour supprimer le conflit. Le gouvernement et le ministère de l’Environnement travaillent à des solutions dont la mise en œuvre nécessiterait au moins six mois. Ce délai explique la recherche d’un dispositif transitoire, mais il montre également le retard accumulé. Une infrastructure destinée à remplacer ou compléter un site saturé devrait idéalement être prête avant que celui-ci atteigne sa limite. Lorsque le calendrier des travaux commence après la saturation, les autorités sont condamnées à gérer une période intermédiaire sous pression.

Cette période est la plus dangereuse. Lorsque les déchets ne peuvent plus être évacués normalement, les dépôts sauvages augmentent. Les municipalités peuvent être tentées de trouver leurs propres solutions. Des déchets peuvent être brûlés ou déposés sur des terrains inadaptés. La crise sanitaire et environnementale se diffuse alors au lieu de rester concentrée dans une installation contrôlée. Le défi du gouvernement consiste donc à gérer l’urgence sans transformer Srar en solution permanente par défaut. Cela suppose d’annoncer un calendrier précis pour les infrastructures destinées à Tripoli et de rendre ce calendrier vérifiable. Un engagement de six mois n’a de valeur que si les travaux correspondant à ces six mois sont identifiés, financés et suivis. Sinon, le délai devient une simple unité de négociation politique. Le Akkar a précisément des raisons historiques de douter des solutions provisoires. Pour convaincre les responsables locaux d’une coopération temporaire, l’État devrait être capable de démontrer que l’alternative sera effectivement prête à la date prévue. Faute de quoi le refus de Srar restera la meilleure garantie dont dispose la région pour éviter une prolongation indéfinie.

Le rôle des municipalités au cœur d’un système financièrement fragile

La présence d’environ 160 localités dans le système de Srar pose aussi la question de la gouvernance. La gestion des déchets repose en partie sur les municipalités et leurs regroupements, alors que leurs ressources sont très inégales. Certaines peuvent organiser une collecte régulière. D’autres dépendent davantage de solutions communes. Le coût du carburant, des camions, de la maintenance et du personnel pèse lourdement sur les budgets locaux. La crise économique a encore réduit leurs marges. Une politique qui exige davantage de tri et de collecte séparée doit donc être accompagnée de financements et d’équipements. Il est facile de demander aux municipalités de réduire les volumes envoyés au site final. Il est beaucoup plus difficile de le faire lorsqu’elles ne disposent pas d’un centre de tri, d’un réseau de compostage ou de contrats stables pour les matières recyclables.

Srar pourrait précisément être replacé dans une stratégie régionale plutôt que traité uniquement comme un lieu d’enfouissement. Le Akkar a besoin d’une chaîne de gestion où la quantité destinée au stockage final diminue progressivement. Les déchets organiques représentent une part importante des déchets ménagers et peuvent, lorsqu’ils sont correctement séparés, être traités autrement que par enfouissement. Les matières recyclables peuvent également être extraites en amont. Mais ces mécanismes nécessitent un marché, des installations et une collecte organisée. Ils ne peuvent pas être créés uniquement par une campagne de sensibilisation. L’État et les municipalités doivent déterminer qui finance les équipements, qui achète les matières récupérées et comment les ménages participent au tri. L’échec de nombreuses politiques de déchets vient précisément de la concentration sur le dernier maillon. Tant que le camion continue d’apporter au site final un mélange de matières organiques, plastiques, papiers et autres déchets, la capacité se remplit rapidement. Une véritable réforme du système du Akkar devrait donc mesurer son succès non au nombre de tonnes transportées vers Srar, mais au nombre de tonnes qui n’ont plus besoin d’y être enfouies.

Six mois pour éviter de reproduire trente ans de gestion d’urgence

La proposition d’accueillir temporairement les déchets de Tripoli pendant six mois peut finalement être lue comme un avertissement. Elle montre ce qui se produit lorsque les solutions permanentes ne sont pas prêtes au moment où elles deviennent indispensables. Le gouvernement doit résoudre une urgence immédiate. Le Akkar veut éviter qu’une urgence extérieure compromette sa propre capacité. Les deux positions sont compréhensibles. Ce qui manque est un système capable de les rendre compatibles. Celui-ci devrait reposer sur trois éléments : une solution transitoire strictement limitée et contrôlée, un calendrier public pour les nouvelles infrastructures et une transformation du système du Akkar afin de réduire les volumes qui arrivent à Srar. Sans ces trois conditions, le conflit se reproduira.

La crise actuelle possède également une dimension nationale. Srar rappelle qu’aucune région ne peut devenir indéfiniment le réceptacle des déchets des autres. Mais elle rappelle aussi qu’aucune grande ville ne peut attendre la saturation de son installation avant de préparer l’étape suivante. Le problème des déchets ne disparaît jamais. Il change seulement de lieu lorsque la politique publique échoue. Après plus de trente-trois ans de fonctionnement, Srar arrive à un moment où sa vocation doit être clarifiée. Doit-il continuer à servir uniquement le Akkar ? Peut-il participer à un système régional plus vaste ? Dans quelles conditions environnementales et financières ? Et surtout, quelle quantité de déchets peut-il encore recevoir sans compromettre son avenir ? Tant que ces réponses ne seront pas publiques et mesurables, chaque camion venu de l’extérieur restera un symbole politique. Derrière la crise de Tripoli et la résistance du Akkar se trouve donc une question beaucoup plus simple : après des décennies de solutions temporaires, le Liban est-il enfin capable de planifier ce qu’il fera de ses déchets avant que le prochain site ne soit plein ?

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