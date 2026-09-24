Aoun impose l’unanimité aux dix juges : les coulisses du bras de fer qui a débloqué les nominations judiciaires

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La formule attribuée à Joseph Aoun a eu le mérite de supprimer toute ambiguïté : si les dix membres du Conseil supérieur de la magistrature ne signaient pas, les nominations judiciaires ne devaient même pas lui être envoyées. Neuf signatures sur dix ne suffiraient pas. Le président de la République, selon des sources judiciaires de haut rang, refusait d’apposer la sienne sur un texte qui consacrerait une division au sommet de la justice.

Cette exigence est intervenue après des discussions particulièrement tendues entre trois des principaux responsables judiciaires du pays : le président du Conseil supérieur de la magistrature, Souheil Abboud, le procureur général près la Cour de cassation, Ahmad Rami al-Hajj, et le président de l’Inspection judiciaire, Oussama Mnaymneh. Les divergences portaient sur certains noms, mais aussi sur des affectations et sur l’exclusion de certains magistrats de postes envisagés.

Le ministre de la Justice Adel Nassar a dû réunir les trois responsables dans son bureau. Cette rencontre a permis de réduire les différends. Le Conseil s’est ensuite réuni de nouveau et a adopté les nominations à l’unanimité de ses dix membres.

Le texte final représente treize pages, dont la dernière expose ses motifs. Une source parle de plus de soixante magistrats concernés ; une autre évalue le nombre de noms à environ soixante-dix. Cette différence doit être conservée : les documents disponibles ne permettent pas de la résoudre avec certitude. Ils convergent en revanche sur l’essentiel. Les dix membres du Conseil ont finalement signé et Adel Nassar a apposé sa signature sur le décret.

Derrière ces nominations dites « partielles » se trouve donc une séquence beaucoup plus significative. Le président a refusé d’arbitrer les noms, mais il a imposé une condition politique et institutionnelle au corps judiciaire : régler ses propres divergences avant de lui demander de signer.

Des vacances de postes devenues un conflit au sommet de la justice

À l’origine, l’opération devait répondre à un problème relativement classique : des vacances s’étaient accumulées dans plusieurs juridictions après le départ à la retraite de magistrats.

Il fallait donc réorganiser certaines affectations afin d’éviter que les tribunaux, les parquets et les services d’instruction ne fonctionnent avec des postes essentiels durablement vacants.

La nécessité administrative était difficilement contestable. Un poste non pourvu dans une juridiction ne constitue pas simplement une case vide dans un organigramme. Selon sa fonction, il peut ralentir des enquêtes, retarder le traitement de dossiers ou augmenter la charge supportée par les magistrats restants.

C’est précisément pour cette raison que l’opération a été qualifiée de partielle. Elle ne visait pas à reconstruire l’ensemble de la carte judiciaire libanaise. Elle devait d’abord combler des vacances et redistribuer certains magistrats afin de maintenir la continuité du service.

Mais la préparation du texte a rapidement fait apparaître des divergences.

Des sources judiciaires décrivent des discussions vives au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Les désaccords auraient porté sur plusieurs noms et plusieurs postes. Certains magistrats étaient soutenus pour une affectation. D’autres étaient contestés. Dans certains cas, le différend aurait concerné non seulement la nomination d’un juge, mais également l’exclusion d’un autre.

Ce dernier élément est important.

Une nomination judiciaire ne se lit jamais uniquement à travers celui qui obtient le poste. Celui qui ne l’obtient pas peut être tout aussi révélateur du rapport de force.

Abboud, al-Hajj et Mnaymneh au cœur des divergences

Trois responsables apparaissent au centre de cette séquence.

Souheil Abboud préside le Conseil supérieur de la magistrature. Ahmad Rami al-Hajj occupe le poste de procureur général près la Cour de cassation. Oussama Mnaymneh dirige l’Inspection judiciaire.

Les divergences entre ces trois responsables ne portaient donc pas sur des questions périphériques. Elles apparaissaient au sommet de trois fonctions essentielles : gouvernance de la magistrature, ministère public et contrôle disciplinaire.

Selon les informations recueillies, les discussions se sont durcies autour de certaines affectations.

Les documents disponibles ne donnent toutefois pas une liste suffisamment précise des magistrats contestés et des postes concernés pour permettre de les nommer sans extrapolation. Il faut donc s’arrêter là où s’arrêtent les sources : les désaccords sur les noms, les affectations et certaines exclusions sont documentés ; leur détail individuel complet ne l’est pas.

Cette limite n’enlève rien à la portée du conflit.

Un désaccord entre membres du Conseil est normal. Un désaccord suffisamment fort pour nécessiter une réunion de conciliation avec le ministre de la Justice et provoquer une intervention présidentielle sur les conditions de signature change d’échelle.

Le risque était que la divergence sur quelques affectations devienne une division institutionnelle durable.

Adel Nassar réunit les trois responsables dans son bureau

C’est dans ce contexte que le ministre de la Justice Adel Nassar est intervenu.

Il a convoqué dans son bureau Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj et Oussama Mnaymneh.

L’objectif de la réunion n’était pas, selon les informations disponibles, de substituer le ministre au Conseil dans le choix des magistrats. Il s’agissait de rapprocher les positions et de traiter les causes du conflit afin que le Conseil puisse reprendre ses travaux.

La distinction est essentielle.

Le problème des nominations judiciaires au Liban est précisément leur exposition permanente au soupçon d’intervention politique. Si le ministre avait lui-même distribué les postes ou imposé les noms, le mécanisme de sortie de crise aurait aggravé le problème qu’il prétendait résoudre.

Les sources judiciaires présentent au contraire la réunion comme une opération destinée à contenir les divergences.

Elle aurait permis de replacer les discussions dans leur cadre institutionnel.

Les responsables judiciaires auraient constaté que leurs divergences sur certains noms ne justifiaient pas une fracture du Conseil lui-même. Ils partageaient un objectif présenté comme supérieur : préserver l’institution judiciaire et empêcher que la bataille sur les postes ne l’expose davantage aux interventions politiques.

C’est à ce moment que l’intervention de Joseph Aoun a pris tout son poids.

« Ne me les envoyez pas » : la ligne fixée par Aoun

Selon une source judiciaire de haut rang, Joseph Aoun a transmis aux responsables concernés une position particulièrement nette.

Il ne signerait pas les nominations si elles n’étaient pas approuvées par les dix membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Même neuf signatures ne suffiraient pas.

La phrase qui lui est attribuée résume son approche : si les dix juges ne signent pas, qu’on ne lui transmette pas le texte puisqu’il ne le signera pas. Les membres du Conseil devaient d’abord s’entendre entre eux, puis lui envoyer les nominations.

Cette exigence mérite d’être examinée dans toute son ambiguïté institutionnelle.

D’un côté, le président utilise son pouvoir de signature pour imposer une condition au processus. Il ne reste donc pas totalement extérieur à la crise.

De l’autre, les mêmes sources affirment qu’il a refusé d’utiliser cette position pour imposer un magistrat particulier.

Joseph Aoun n’aurait proposé aucun nom.

Il n’aurait demandé la nomination d’aucun juge.

Il n’aurait pas davantage demandé l’exclusion d’un magistrat.

Le choix des personnes et la distribution des postes seraient restés du ressort du Conseil.

Son intervention aurait donc porté sur la méthode plutôt que sur le contenu : il exigeait un texte unanimement assumé par l’autorité judiciaire qui le préparait.

Pourquoi exiger dix signatures lorsque neuf auraient pu exister ?

C’est probablement la question la plus intéressante de toute la séquence.

Si neuf membres sur dix étaient disposés à signer, pourquoi exiger l’unanimité ?

La réponse implicite se trouve dans le contexte.

Une liste adoptée contre l’un des principaux responsables judiciaires aurait réglé les postes mais laissé intact le conflit. Elle aurait pu être interprétée comme la victoire d’un camp judiciaire sur un autre.

Le juge dissident aurait ensuite continué à exercer ses fonctions au sein du même système.

Le problème aurait donc été déplacé, non résolu.

En exigeant les dix signatures, Aoun a placé le coût du désaccord sur les membres du Conseil eux-mêmes. Aucun camp ne pouvait espérer contourner l’autre en obtenant simplement une majorité suffisante puis en transférant la responsabilité politique au président.

Le message était, en substance : la présidence ne transformera pas une division judiciaire en arbitrage présidentiel.

Cette méthode a aussi empêché chaque partie de se servir de Baabda pour imposer ses préférences.

Un magistrat ne pouvait plus miser sur une intervention présidentielle contre ses collègues. Il fallait revenir à la table et négocier.

Une unanimité obtenue après le conflit, pas une unanimité de façade préalable

Après la réunion tenue au ministère de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature a repris l’examen du dossier.

Les noms et les postes ont de nouveau été discutés.

Cette fois, le processus a abouti.

Les dix membres ont signé.

Ce détail est central car il permet de comprendre que l’unanimité finale n’efface pas les divergences qui l’ont précédée. Elle signifie plutôt qu’un compromis a été trouvé après que le conflit eut atteint un niveau suffisamment élevé pour nécessiter deux interventions extérieures au débat interne : celle du ministre de la Justice pour rapprocher les positions et celle du président de la République pour fixer les conditions auxquelles il accepterait de signer.

Le décret a ensuite poursuivi son parcours institutionnel.

Adel Nassar l’a signé.

Une information précise qu’il comporte treize pages et que la dernière est consacrée aux motifs justifiant les nominations.

Le nombre de magistrats varie légèrement selon les informations publiées. Une source évoque plus de soixante juges. Une autre parle d’environ soixante-dix noms.

Cette divergence n’est pas anodine, mais elle ne modifie pas l’ampleur de l’opération : plusieurs dizaines de magistrats changent de fonction ou occupent des postes qui devaient être pourvus.

Derrière les noms, la continuité des tribunaux

L’importance de cette opération ne doit pas être réduite au rapport de force entre responsables judiciaires.

Les vacances de postes avaient des conséquences sur le fonctionnement quotidien de la justice.

Les nominations concernent des juridictions, des parquets et des services d’instruction.

Ce sont précisément les structures où un manque de magistrats peut produire un effet en chaîne.

Un parquet insuffisamment pourvu accumule les dossiers. Un service d’instruction ralenti prolonge les procédures. Des tribunaux confrontés à des vacances doivent répartir la charge entre les juges présents.

Le problème prend une dimension encore plus importante dans un pays où la lenteur judiciaire nourrit déjà les critiques.

Le dossier carcéral en offre une illustration spectaculaire. Les responsables politiques évoquent actuellement environ 8 600 détenus dans les prisons libanaises, dont près de 80 % seraient des personnes en détention provisoire.

Ces chiffres ne peuvent pas être attribués exclusivement aux vacances de postes judiciaires. Les causes de la surpopulation carcérale sont beaucoup plus nombreuses.

Ils montrent cependant pourquoi la capacité des tribunaux à fonctionner régulièrement n’est pas un problème administratif secondaire.

Une justice qui manque de magistrats finit nécessairement par faire attendre les justiciables.

L’épisode pose aussi la question de l’indépendance judiciaire

Le dénouement peut être lu de deux manières.

La première met en avant le refus présidentiel d’intervenir dans les noms. Selon cette lecture, Joseph Aoun a protégé le Conseil supérieur de la magistrature en lui renvoyant la responsabilité de ses propres choix. Il aurait refusé de devenir l’arbitre des carrières individuelles et exigé des magistrats qu’ils produisent eux-mêmes un compromis.

La seconde lecture peut s’interroger sur le fait qu’un président fixe à l’autorité judiciaire une exigence d’unanimité allant jusqu’à annoncer qu’il ne signera pas sans les dix signatures.

La frontière entre garantie institutionnelle et influence est donc fine.

Les informations disponibles permettent toutefois de distinguer clairement ce qui est documenté de ce qui ne l’est pas.

Il est documenté, par des sources judiciaires, que le président a exigé l’unanimité.

Il est également rapporté qu’il n’a proposé ni exclu aucun nom.

En revanche, rien dans les documents consultés ne permet d’affirmer qu’il aurait secrètement négocié les affectations individuelles.

Cette distinction est fondamentale dans un dossier où les rumeurs peuvent rapidement transformer une intervention de procédure en accusation d’ingérence.

Un compromis qui évite une fracture, sans supprimer les désaccords futurs

Le résultat final est institutionnellement important : les nominations ont été approuvées par les dix membres.

Mais l’épisode laisse plusieurs questions ouvertes.

La première concerne les critères utilisés pour départager les magistrats lorsque plusieurs candidats convoitent le même poste.

La deuxième porte sur les mécanismes permettant d’éviter que les divergences personnelles ou institutionnelles entre hauts responsables judiciaires ne paralysent à nouveau les affectations.

La troisième concerne la transparence. Les sources expliquent qu’il y a eu des désaccords sur des noms et des exclusions, mais les raisons précises de ces divergences ne sont pas exposées publiquement dans leur totalité.

Or une justice indépendante ne dépend pas seulement de l’absence d’intervention politique.

Elle dépend aussi de la capacité du corps judiciaire à expliquer ses propres décisions de carrière selon des critères compréhensibles.

C’est là que l’unanimité ne suffit pas.

Dix signatures garantissent qu’aucun membre du Conseil n’a formellement refusé le texte final. Elles ne disent pas, à elles seules, pourquoi tel magistrat a été choisi et tel autre écarté.

Le précédent Aoun pourrait peser sur les prochaines nominations

La méthode utilisée crée enfin un précédent politique.

Joseph Aoun a envoyé un message qui dépasse cette liste de plusieurs dizaines de magistrats : lorsqu’une nomination judiciaire arrive divisée à Baabda, il ne veut pas devenir celui qui tranche entre les camps.

Si cette doctrine est maintenue, elle modifie le calcul des membres du Conseil supérieur de la magistrature lors des prochaines échéances.

Ils savent désormais qu’une majorité de neuf contre un peut ne pas suffire politiquement pour obtenir la signature présidentielle.

Ils savent également, selon les informations disponibles, qu’ils ne peuvent pas compter sur Baabda pour imposer un nom que le Conseil n’aurait pas réussi à faire accepter en son sein.

Cette méthode peut pousser au compromis.

Elle peut aussi rendre l’unanimité plus difficile à atteindre lorsqu’un différend plus profond apparaîtra.

Pour cette fois, le pari a fonctionné. Une réunion au ministère de la Justice a contenu les divergences. Souheil Abboud, Ahmad Rami al-Hajj, Oussama Mnaymneh et les autres membres du Conseil ont fini par converger. Les dix signatures ont été obtenues. Adel Nassar a signé le décret. Plusieurs dizaines de vacances ou de besoins de réaffectation peuvent désormais être traités.

Mais la véritable information se trouve peut-être moins dans les quelque soixante à soixante-dix noms que dans la méthode ayant permis leur passage. Face à un Conseil supérieur de la magistrature divisé, Joseph Aoun n’a pas choisi les gagnants. Il a refusé de signer tant que les dix juges ne seraient pas capables de produire eux-mêmes une seule liste. Pour une institution régulièrement accusée de subir les arbitrages du pouvoir politique, cette exigence transforme le conflit : cette fois, la justice a été sommée de régler d’abord son désaccord en interne avant de demander au politique d’entériner son choix.

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