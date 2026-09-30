Reconstruire sans intermédiaires : le Sud pourrait devenir le laboratoire d’un nouvel État libanais

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Une reconstruction qui cherche à modifier les règles du jeu

La reconstruction du Liban ne serait plus pensée uniquement comme une opération destinée à réparer des maisons, des routes et des infrastructures détruites par la guerre. Dans le projet présenté par les documents étudiés, elle deviendrait l’instrument d’une transformation beaucoup plus profonde du fonctionnement de l’État. L’idée centrale consiste à créer une structure libanaise chargée de gérer une partie importante des fonds, à imposer une traçabilité numérique des dépenses et à verser certaines aides directement aux bénéficiaires. Le Sud et la banlieue sud de Beyrouth, parmi les territoires les plus affectés, seraient prioritaires. Mais le programme aurait une portée nationale. Derrière la reconstruction apparaît ainsi un objectif institutionnel : réduire le rôle des intermédiaires politiques dans la distribution de l’argent public et international, puis transférer progressivement ces nouvelles méthodes vers les administrations ordinaires.

Le dispositif décrit est particulièrement ambitieux. Il repose sur une structure appelée « Autorité de reconstruction de l’État libanais », qui devrait être créée par une loi et dirigée par des Libanais. Elle disposerait cependant d’un contrôle international et travaillerait sous la surveillance des bailleurs. Cette combinaison cherche à résoudre une contradiction ancienne. Les partenaires étrangers veulent disposer de garanties sur l’utilisation de leurs fonds. Mais une administration directement dirigée de l’extérieur serait politiquement difficilement acceptable et pourrait être perçue comme une forme de tutelle. Le projet tente donc de tracer une ligne intermédiaire : direction libanaise, fondement juridique libanais, mais audit et transparence associant des acteurs internationaux.

Le véritable changement réside toutefois dans la circulation de l’argent. Le système envisagé limiterait le passage des financements par les réseaux politiques et administratifs traditionnels. Les paiements pourraient atteindre directement les bénéficiaires. Les marchés publics seraient publiés sur une plateforme numérique. Chaque dollar devrait pouvoir être suivi. L’identité des bénéficiaires pourrait être vérifiée. Des mécanismes de contestation seraient également prévus. La technologie ne serait donc pas un simple outil administratif. Elle deviendrait l’un des moyens utilisés pour modifier les rapports entre l’État, les partis et les citoyens.

Quarante milliards de dollars, mais pas seulement pour les bâtiments détruits

Le montant de 40 milliards de dollars évoqué dans le projet ne correspond pas à une simple estimation des dégâts de la guerre. Il est présenté comme une enveloppe stratégique beaucoup plus vaste. Elle devrait financer la reconstruction passée et présente, le renforcement de l’armée, la stabilisation financière liée aux déposants, la transformation numérique, le redressement municipal et la reconstruction institutionnelle.

Cette précision est essentielle. Parler d’un fonds de 40 milliards consacré uniquement aux destructions matérielles donnerait une image incorrecte du projet. L’ambition est de financer simultanément plusieurs piliers d’une nouvelle architecture étatique.

Cette conception repose sur un raisonnement politique. Reconstruire des immeubles sans reconstruire les institutions reproduirait, selon la logique du projet, les faiblesses précédentes. De même, renforcer l’armée sans fournir de services publics aux populations du Sud laisserait intactes les dépendances sociales qui se sont développées autour d’autres acteurs. Enfin, réformer les banques sans modifier les mécanismes de dépense publique ne suffirait pas à restaurer la confiance.

Les différents volets sont donc volontairement liés. La reconstruction matérielle doit produire une présence de l’État. La présence de l’État doit créer de la confiance. La confiance doit favoriser le retour des activités économiques vers les institutions. Et cette normalisation doit progressivement réduire la capacité des organisations politiques à exercer des fonctions qui devraient relever des pouvoirs publics.

C’est précisément cette articulation qui rend le projet beaucoup plus politique qu’un programme classique d’aide internationale.

Les premières réalisations attendues en quatre-vingt-dix jours

Le calendrier prévu accorde une importance considérable à la vitesse. Les premiers projets de reconstruction dans le Sud devraient être visibles dans les quatre-vingt-dix jours suivant le lancement du programme. Cette échéance n’est pas seulement technique. Elle répond à une stratégie.

Les concepteurs du projet partent de l’idée que la confiance des populations ne peut pas être obtenue par des déclarations. Il faudrait montrer rapidement que l’État est capable de réparer une route, de reconstruire un équipement public, de verser une compensation ou de restaurer un service sans attendre des années.

La première phase s’étendrait sur douze mois. Elle comprendrait la consolidation du cessez-le-feu, la création juridique de l’autorité de reconstruction, les premiers chantiers dans le Sud, le déploiement de l’armée dans les zones concernées par un retrait israélien, le lancement des audits financiers et l’ouverture d’une plateforme numérique permettant de suivre les dépenses de reconstruction.

Des programmes d’aide au logement d’urgence et au retour des habitants devraient également commencer pendant cette période. La reconstruction municipale serait engagée en parallèle. Au terme de la première année, le changement devrait être suffisamment visible pour que la population puisse mesurer une différence concrète.

Le projet fait ainsi de la rapidité un instrument politique. Chaque chantier terminé doit renforcer la crédibilité de l’État. Chaque retard risque, au contraire, de renforcer l’idée que les institutions officielles sont incapables de répondre aux besoins.

Une plateforme numérique pour suivre chaque dollar

Le pilier le plus novateur du programme concerne la numérisation obligatoire de la gestion des fonds. Le principe est résumé par une formule simple : pas d’argent sans transparence numérique.

Chaque dépense devrait pouvoir être suivie. Chaque bénéficiaire devrait être identifié. Les marchés devraient apparaître sur une plateforme accessible. Les données concernant les projets financés seraient rendues publiques. La logique consiste à réduire autant que possible les zones opaques dans lesquelles peuvent se développer favoritisme, détournement ou clientélisme.

L’enjeu dépasse la lutte classique contre la corruption. Le système vise également à réduire le rôle de l’intermédiaire. Dans le fonctionnement traditionnel de nombreux programmes sociaux ou locaux, le citoyen dépend souvent d’une administration, d’un élu, d’un parti ou d’une personnalité capable d’accélérer un dossier. Le nouveau modèle chercherait à établir une relation plus directe entre l’institution et le bénéficiaire.

Un ménage dont le logement a été détruit pourrait, dans cette logique, être enregistré dans une base de données vérifiable. Son droit à une indemnisation serait déterminé selon des critères définis. Le paiement pourrait ensuite être effectué directement sans passer par une structure partisane.

Le même principe pourrait s’appliquer aux entreprises chargées de travaux. Les appels d’offres, contrats et paiements seraient enregistrés. Il deviendrait plus facile de savoir quelle société a obtenu un marché, pour quel montant et pour quelle réalisation.

Le projet ne garantit évidemment pas la disparition de la corruption. Une plateforme numérique peut elle-même être manipulée si les données initiales sont fausses ou si les contrôles sont faibles. Mais elle modifie les possibilités de vérification et crée des traces qui n’existent pas dans un système largement fondé sur des décisions opaques.

Une autorité libanaise, mais sous surveillance internationale

La gouvernance de la nouvelle structure constitue l’un des points les plus sensibles. Son conseil d’administration serait nommé par le président de la République et le président du Conseil, avec la participation d’un groupe de bailleurs internationaux. Aucun parti ou ministère ne disposerait seul du pouvoir de nomination.

Une commission d’audit indépendante comprendrait également une participation internationale périodique. Les décisions de décaissement seraient prises par l’autorité et non directement par les ministères sectoriels. Les rapports seraient transmis simultanément au gouvernement libanais et au mécanisme international de supervision.

L’objectif est clair : empêcher qu’un ministère contrôlé par une force politique puisse décider seul de l’attribution de milliards de dollars.

Mais cette organisation ouvre une question institutionnelle majeure. Jusqu’où une structure spéciale peut-elle prendre en charge des fonctions normalement exercées par les ministères sans affaiblir davantage l’administration publique ?

Le projet tente de répondre à cette objection en présentant l’autorité comme un mécanisme transitoire. À terme, ses fonctions devraient être transférées aux institutions nationales permanentes. Elle servirait donc de laboratoire pour installer de nouvelles règles avant de les intégrer à l’État.

La réussite dépendra précisément de cette transition. Si l’autorité devient durablement plus puissante que les ministères, elle pourrait créer un État parallèle au nom de la reconstruction de l’État. Si, au contraire, elle transfère progressivement ses méthodes aux administrations, elle pourrait contribuer à leur modernisation.

Le Sud et la banlieue sud en première ligne

Le programme assume une priorité géographique et sociale. Les populations ayant subi les destructions les plus importantes doivent être les premières bénéficiaires. Le Sud occupe donc une place centrale, tout comme la banlieue sud de Beyrouth.

Cette priorité pourrait être politiquement sensible dans un pays où la répartition des ressources est régulièrement interprétée à travers les équilibres communautaires. Les documents prennent soin de préciser qu’elle ne devrait pas être considérée comme un avantage confessionnel. Elle serait justifiée par l’ampleur des dommages et par le rôle du Sud dans le dispositif sécuritaire envisagé.

Le message politique recherché est également explicite : le retour de l’État dans le Sud ne doit pas être présenté comme une punition des populations ayant soutenu le Hezbollah. Il doit prendre la forme d’une reconstruction et d’une amélioration concrète de leurs conditions de vie.

Cette distinction est fondamentale. Une stratégie qui associerait le renforcement de l’État à une sanction collective contre une communauté risquerait de produire l’effet inverse de celui recherché. Elle renforcerait les solidarités défensives et les réseaux politiques existants.

Le programme veut donc dissocier la population de la structure militaire sans opposer l’État à la population. Les habitants doivent pouvoir constater qu’ils obtiennent logements, infrastructures et services indépendamment de leur position politique.

La bataille centrale : qui distribuera l’aide ?

C’est ici que la fusion entre reconstruction numérique et lutte contre le clientélisme prend tout son sens. Au Liban, la distribution d’une aide n’est jamais totalement neutre lorsqu’elle passe par un intermédiaire politique. Celui qui facilite l’accès à une indemnité, finance une réparation ou trouve une solution administrative peut transformer un service en relation de loyauté.

Le système envisagé cherche à supprimer une partie de cette mécanique. Si l’aide arrive directement au bénéficiaire selon des critères publics, l’intermédiaire perd une partie de son pouvoir.

Cette transformation ne concerne pas uniquement le Hezbollah. Les documents anticipent des résistances provenant d’autres acteurs politiques traditionnels. Les réseaux de patronage existent dans plusieurs régions et communautés. Des responsables peuvent considérer qu’une administration numérique centralisée menace leur capacité à intervenir dans la distribution des ressources.

Le secteur bancaire pourrait également résister à certains aspects du programme, notamment ceux qui concernent la répartition des pertes et les déposants. Les intérêts menacés par la réforme sont donc multiples.

Réduire le débat à une confrontation entre l’État et le Hezbollah serait insuffisant. Le projet remet potentiellement en cause un mode de fonctionnement beaucoup plus général de la politique libanaise.

Le cas particulier de Nabih Berri dans les documents étudiés

Les documents anticipent également une opposition possible du président de la Chambre Nabih Berri. Cette hypothèse doit être présentée avec prudence : il s’agit d’une anticipation contenue dans le projet étudié, et non de la preuve d’une opposition effectivement annoncée par l’intéressé.

La logique attribuée aux concepteurs du plan est que la nouvelle architecture pourrait réduire le rôle des intermédiaires traditionnels dans la représentation et la distribution des ressources au sein de la communauté chiite. Une reconstruction directement gérée par une autorité nationale et contrôlée numériquement modifierait les circuits habituels de médiation politique.

Le document évoque également l’utilisation des mécanismes constitutionnels pour empêcher qu’un acteur puisse disposer seul d’un droit de blocage. Là encore, il s’agit d’un scénario de travail attribué aux auteurs du projet et non d’une décision institutionnelle déjà prise.

Cette dimension montre néanmoins jusqu’où va la réflexion. La reconstruction n’est pas seulement envisagée comme un moyen de remplacer les services du Hezbollah. Elle pourrait modifier l’ensemble des relations entre citoyens, élus, partis et administration.

Le Hezbollah face à une concurrence par les services

La dimension la plus stratégique concerne le Hezbollah. Le projet part du constat que sa relation avec une partie de sa base ne repose pas uniquement sur les armes ou l’idéologie. Elle repose également sur un réseau de services, d’aides, de protection et d’intermédiation.

Dans cette lecture, demander brutalement à la population de rompre avec le parti serait inefficace. Il faudrait d’abord offrir une alternative crédible.

La reconstruction devient ainsi une forme de concurrence institutionnelle. Si l’État reconstruit une maison, finance une municipalité, verse directement une aide et garantit la sécurité, il occupe un espace jusqu’alors rempli par d’autres structures.

Les documents considèrent la vitesse comme essentielle. Une administration qui promet pendant deux ans sans réaliser de chantier perdrait la bataille avant même de l’avoir commencée. À l’inverse, une maison reconstruite ou une indemnité effectivement versée peut modifier la perception du rôle de l’État.

Cette stratégie ne garantit pas un changement d’orientation politique des populations. Les documents font parfois l’hypothèse d’une évolution progressive des loyautés, mais rien ne permet d’affirmer mécaniquement qu’une amélioration des services entraînerait un changement électoral ou idéologique. Une population peut bénéficier des services publics tout en conservant ses convictions politiques.

Ce que le programme peut modifier plus sûrement, c’est la dépendance fonctionnelle. Un citoyen qui peut obtenir ses droits directement auprès de l’État a moins besoin d’un intermédiaire, quelle que soit son opinion politique.

Le risque d’une reconstruction perçue comme instrument de combat politique

Cette stratégie comporte toutefois une contradiction. Plus les documents expliquent que la reconstruction doit réduire la dépendance envers le Hezbollah, plus le parti peut présenter le programme comme une opération politique dirigée contre lui.

Cette perception pourrait compliquer l’acceptation locale du dispositif. Une famille dont la maison est détruite veut être indemnisée. Mais si l’aide est publiquement présentée comme un outil destiné à transformer son environnement politique, elle peut susciter de la méfiance.

La communication devient donc presque aussi importante que l’architecture financière. Le programme doit pouvoir être présenté comme une reconstruction des régions les plus touchées et une restauration des services publics, plutôt que comme une tentative d’acheter des loyautés.

Les documents eux-mêmes insistent sur cette nuance. Ils recommandent d’éviter un langage consistant à annoncer la destruction de la base sociale du Hezbollah. Ils privilégient un discours centré sur la reconstruction de l’État et l’aide aux communautés qui ont le plus souffert.

La différence n’est pas uniquement rhétorique. Elle déterminera la manière dont le programme sera reçu dans le Sud.

Une transformation qui pourrait dépasser la reconstruction

Si le modèle fonctionne, son impact pourrait finalement dépasser les régions détruites. La plateforme numérique, les appels d’offres transparents, les paiements directs et les mécanismes de vérification pourraient être étendus à d’autres administrations.

Le projet prévoit précisément qu’après la phase de consolidation, entre la deuxième et la cinquième année, les fonctions de l’autorité spéciale soient progressivement transférées aux structures nationales permanentes.

Le Sud deviendrait alors un terrain d’expérimentation d’une réforme beaucoup plus large de l’État. Une procédure créée pour indemniser une maison détruite pourrait ensuite inspirer un mécanisme national d’aide sociale. Une plateforme destinée aux marchés de reconstruction pourrait servir à d’autres achats publics. Une base permettant de vérifier les bénéficiaires pourrait être intégrée à une administration numérique plus générale.

Cette évolution reste cependant conditionnée à une question fondamentale : les institutions politiques accepteront-elles réellement de transférer le pouvoir de distribuer les ressources vers des mécanismes automatiques et transparents ?

Car derrière les milliards, les bâtiments et les plateformes se trouve le véritable enjeu du programme. La reconstruction proposée ne cherche pas seulement à savoir combien d’argent sera dépensé. Elle cherche à déterminer qui aura le pouvoir de le distribuer. C’est précisément ce qui pourrait faire du Sud non seulement le principal chantier matériel du Liban de l’après-guerre, mais aussi le terrain de la confrontation la plus profonde entre deux modèles de l’État : celui où le citoyen obtient un service par l’intermédiaire d’un réseau politique, et celui où il est censé l’obtenir directement parce qu’il en possède le droit.

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