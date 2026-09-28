Ormuz : comment les « navires fantômes » brouillent les chiffres de la guerre du pétrole

- Advertisement -

69

Lire l'article Stop

Le détroit d’Ormuz est devenu le théâtre d’une seconde confrontation, moins spectaculaire que les opérations militaires mais presque aussi stratégique : une guerre des chiffres. Washington affirme que les flux pétroliers ont fortement repris. Le président Donald Trump a même assuré qu’une quantité record de pétrole avait récemment franchi le détroit, supérieure selon lui aux volumes observés avant la guerre. Son secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, a avancé une moyenne d’environ 13 millions de barils par jour et plus de 20 millions au cours de l’une des dernières journées observées. Derrière ces déclarations se cache pourtant une difficulté rarement expliquée : compter en temps réel les barils qui traversent Ormuz est devenu extrêmement compliqué.

La guerre a bouleversé le comportement des navires, perturbé les ports et multiplié les cargaisons dont les déplacements ne sont connus qu’avec retard. Des pétroliers peuvent éteindre leur système d’identification automatique et disparaître temporairement des écrans utilisés pour suivre le trafic maritime. Ils ne cessent pas pour autant de naviguer. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, leurs déplacements peuvent être reconstitués grâce aux données portuaires, aux images satellitaires, à leur réapparition en mer ou à leur arrivée dans un terminal de destination. Les statistiques historiques sont alors corrigées. Un baril invisible le jour de son passage peut ainsi réapparaître plusieurs semaines plus tard dans les comptes du jour où il avait effectivement traversé le détroit.

Cette mécanique rend les déclarations triomphales aussi fragiles que les annonces catastrophistes. Un chiffre quotidien spectaculaire peut refléter une reprise réelle, mais également l’évacuation de cargaisons accumulées pendant plusieurs jours. Une moyenne calculée sur les navires immédiatement visibles peut sous-estimer le trafic avant d’être révisée. Et une ouverture politique du détroit ne signifie pas que les exportations du Golfe puissent immédiatement retrouver leur niveau antérieur. À Ormuz, le pétrole est désormais suivi comme une donnée de renseignement.

Le chiffre de Washington : 13 millions de barils par jour

L’administration américaine veut démontrer que le verrou iranien sur Ormuz ne produit plus les effets espérés par Téhéran. Chris Wright affirme que les flux sortants atteignent désormais environ 13 millions de barils par jour en moyenne. Il assure également qu’ils ont dépassé 20 millions au cours d’une journée récente, soit, selon son interprétation, davantage qu’avant le déclenchement du conflit. Donald Trump reprend la même idée lorsqu’il affirme qu’une quantité record de pétrole a franchi le détroit pendant le week-end.

Le message politique est transparent. Si le pétrole circule à nouveau en grandes quantités, l’Iran perd une partie de l’instrument de pression que constitue la fermeture ou la restriction du passage. La hausse des prix de l’énergie pourrait alors être attribuée à d’autres facteurs. Chris Wright insiste précisément sur les capacités de raffinage, qu’il présente comme un problème désormais plus important que le volume de brut traversant le détroit.

Cette présentation sert également le discours américain sur l’efficacité de la pression exercée contre Téhéran. Washington affirme que sa campagne d’isolement économique commence à produire ses effets, tandis que Donald Trump continue d’évoquer une possible reprise des négociations et n’écarte pas de nouvelles frappes. Montrer que le commerce pétrolier du Golfe peut reprendre malgré la confrontation revient donc à réduire la portée stratégique de l’arme iranienne.

Mais la mesure du trafic maritime ne fonctionne pas comme un compteur installé sur un oléoduc. Il n’existe pas à l’entrée d’Ormuz un appareil additionnant instantanément chaque baril transporté sous la coque des pétroliers. Les chiffres proviennent du suivi des navires, de l’estimation de leurs cargaisons et de la reconstruction de leurs mouvements. Lorsque la visibilité se dégrade, la marge d’incertitude augmente.

Ormuz avant la crise : environ 15 millions de barils comme référence

Les données utilisées dans les analyses du trafic placent le niveau pétrolier de référence avant la crise autour de 15 millions de barils par jour. C’est cette base qui permet de mesurer l’ampleur du choc provoqué par la guerre et les restrictions de navigation. Elle permet également de comprendre pourquoi les déclarations américaines sur un retour au-dessus des niveaux antérieurs ont une telle importance politique.

Si les 13 millions de barils quotidiens annoncés par le secrétaire américain à l’Énergie correspondent à une moyenne durable et directement comparable, l’écart avec le niveau d’avant-crise se serait effectivement considérablement réduit. Une journée supérieure à 20 millions pourrait même donner l’impression que la crise du détroit appartient déjà au passé.

Le problème tient au mot « durable ». Le trafic pétrolier est naturellement irrégulier. Plusieurs grands pétroliers peuvent franchir un point de passage le même jour, puis être suivis par une journée beaucoup plus faible. En période de guerre, cet effet est amplifié. Les navires attendent, les cargaisons s’accumulent, une fenêtre de navigation s’ouvre et plusieurs départs sont effectués en même temps. Le volume quotidien bondit alors sans que la capacité structurelle du détroit ait changé.

C’est précisément ce qui rend les pics difficiles à interpréter. Ils montrent que du pétrole peut passer. Ils ne prouvent pas nécessairement que la circulation est revenue à la normale.

Le précédent des 55 millions de barils

Un épisode intervenu au début de juillet illustre parfaitement ce piège statistique. Entre le 1er et le 6 juillet, plus de 55 millions de barils auraient franchi le détroit. Rapporté à quelques jours, le chiffre donne l’image d’un spectaculaire redémarrage du trafic. Pris isolément, il pourrait même laisser penser que le marché avait retrouvé une capacité proche de la normale.

Une partie importante de ces volumes correspondait toutefois à des cargaisons qui s’étaient accumulées auparavant. La reprise de la navigation avait permis de libérer un stock flottant ou retardé. Les pétroliers n’illustraient donc pas uniquement la production et l’exportation de ces six journées ; ils évacuaient aussi les conséquences du blocage précédent.

Cette distinction est fondamentale pour comprendre la guerre des chiffres autour d’Ormuz. Un détroit peut connaître un très fort débit pendant quelques jours précisément parce qu’il a fonctionné au ralenti auparavant. Le pic constitue alors la conséquence du blocage autant que la preuve de son assouplissement.

Pour connaître la situation réelle, il faut donc allonger la période d’observation. Une moyenne sur plusieurs semaines est plus instructive qu’un record quotidien. Il faut également savoir si les volumes exportés correspondent à une production nouvelle ou à des cargaisons qui attendaient déjà leur départ. Enfin, il faut distinguer le passage physique d’un navire de l’identification immédiate de sa cargaison.

C’est à ce troisième niveau qu’apparaissent les « navires fantômes ».

Quand un pétrolier disparaît des écrans

La navigation commerciale moderne repose largement sur le système d’identification automatique des navires. Celui-ci transmet notamment leur identité, leur position et leur trajectoire. Ces informations permettent d’éviter les collisions, mais elles ont aussi créé un immense marché de la donnée maritime. Des sociétés spécialisées suivent en permanence les pétroliers, vraquiers et porte-conteneurs afin d’estimer les mouvements de marchandises à travers le monde.

Lorsqu’un navire éteint sa balise, il disparaît de cette lecture immédiate. Il n’est évidemment pas devenu invisible au sens physique. Des satellites peuvent toujours le photographier. Des radars peuvent le détecter. Les autorités militaires disposent de moyens supplémentaires. Mais pour les bases commerciales utilisées afin d’établir rapidement les flux pétroliers, une partie de son voyage devient plus difficile à suivre.

Ce comportement n’est pas né avec la guerre actuelle. Les cargaisons transportées dans des environnements soumis à des sanctions ont depuis longtemps recours à des pratiques destinées à compliquer leur traçabilité. Extinction temporaire des balises, changements de pavillon, transferts de cargaison entre navires ou modifications d’identité commerciale peuvent créer des zones d’ombre dans les bases de données.

La crise d’Ormuz donne toutefois une nouvelle importance à ces phénomènes. Il ne s’agit plus seulement de savoir si une cargaison sanctionnée a changé de propriétaire. Il faut mesurer presque en temps réel combien de pétrole sort effectivement du Golfe alors que cette donnée influence les prix mondiaux et le rapport de force entre Washington et Téhéran.

Comment retrouver un navire devenu « fantôme »

La disparition d’un pétrolier des systèmes de suivi n’est souvent que temporaire. Les analystes peuvent reconstruire son voyage après coup. Une image satellitaire peut révéler sa présence dans une zone donnée. Un registre portuaire peut confirmer son chargement. Sa réapparition dans le système d’identification automatique peut permettre de reconstituer sa trajectoire. Son arrivée dans un port étranger apporte enfin une information supplémentaire sur l’origine et la destination de la cargaison.

Le travail ressemble alors davantage à une enquête qu’à une simple lecture statistique. Les spécialistes croisent les heures, les positions, les caractéristiques du navire, son tirant d’eau, les terminaux fréquentés et les mouvements observés avant et après la période de silence. Une fois le trajet reconstitué, le volume transporté peut être réattribué au jour où le pétrolier a réellement franchi le détroit.

Cette correction rétrospective produit un phénomène déroutant : le passé change. Le nombre de barils attribué à une journée du mois précédent peut augmenter plusieurs semaines plus tard, non parce que de nouveaux barils ont voyagé dans le passé, mais parce que les analystes viennent seulement de retrouver leur trace.

Une statistique maritime récente doit donc être comprise comme une estimation susceptible d’être révisée. Plus les navires cherchent à masquer leurs mouvements, plus cette révision peut être importante.

C’est ce qui rend particulièrement délicate toute comparaison entre un chiffre politique annoncé aujourd’hui et une moyenne historique recalculée plusieurs semaines après les faits.

Une moyenne corrigée beaucoup plus basse

Les données rapportées à partir du suivi spécialisé conduisent à une lecture nettement plus prudente de la reprise. Une fois les mouvements corrigés et les épisodes exceptionnels replacés dans leur contexte, le flux moyen récent se situerait autour de 4 millions de barils par jour, très loin des quelque 15 millions observés avant la crise.

L’écart est considérable. À ce niveau, Ormuz ne fonctionnerait pas à près de 90 % de sa capacité antérieure, mais autour d’un quart de son trafic pétrolier de référence. La différence change entièrement l’interprétation économique et politique de la situation.

Elle ne signifie pas nécessairement que le chiffre américain de 13 millions soit faux. Les deux valeurs peuvent correspondre à des périodes, des définitions ou des méthodes différentes. Le chiffre américain porte sur les flux sortants observés sur une période récente. La moyenne plus basse rapportée par les analyses spécialisées cherche à mesurer une période plus large et à corriger les effets des journées exceptionnelles. Sans accès aux séries brutes et à une méthodologie strictement identique, les deux valeurs ne peuvent pas être comparées comme si l’une annulait mécaniquement l’autre.

Mais leur divergence suffit à montrer que l’expression « retour à la normale » est prématurée. La réalité du détroit ne peut être résumée par la meilleure journée de la semaine.

L’ouverture d’Ormuz ne suffirait pas à rétablir les exportations

Une autre erreur consisterait à assimiler l’ouverture du passage à la restauration immédiate de l’ensemble de l’appareil énergétique du Golfe. La guerre n’a pas seulement affecté la circulation maritime. Des infrastructures pétrolières et gazières ont également été touchées. Leur remise en état demande du temps.

Même dans l’hypothèse d’un accord politique rétablissant pleinement la liberté de navigation, les exportateurs ne pourraient donc pas nécessairement retrouver du jour au lendemain leurs volumes antérieurs. Il faut réparer les installations endommagées, rétablir certaines chaînes logistiques et remettre en service les équipements nécessaires au chargement.

Le comportement des armateurs constitue un autre obstacle. Une compagnie ne décide pas de faire entrer un pétrolier dans une zone à risque uniquement parce qu’un communiqué diplomatique annonce une désescalade. Elle examine le risque militaire, le prix de l’assurance, la disponibilité des équipages et la possibilité d’une reprise soudaine des hostilités.

Les assureurs font le même calcul. Plus la probabilité de perte d’un navire ou d’une cargaison augmente, plus la prime exigée devient élevée. Ces coûts se répercutent ensuite sur le prix du transport et, indirectement, sur celui de l’énergie.

Le retour à la normale comporte donc plusieurs étapes : ouverture du détroit, restauration des installations, retour des armateurs, baisse des primes d’assurance et reconstitution de flux réguliers. Un seul de ces éléments ne suffit pas.

Le Qatar pris au piège de la géographie

La crise rappelle également que le détroit n’est pas seulement un problème iranien ou américain. Les États du Golfe dépendent eux aussi de cette voie maritime. Le Qatar insiste particulièrement sur cette réalité : lorsque le passage devient dangereux, les restrictions frappent également les pays qui cherchent à exporter leurs propres hydrocarbures.

Doha a donc intérêt à obtenir une réouverture durable par la négociation. Contrairement à certains voisins, le Qatar ne dispose pas de la même architecture de pipelines terrestres permettant de contourner partiellement le détroit. Sa géographie énergétique le rend particulièrement dépendant de la liberté de navigation.

Cette situation explique en partie son rôle de médiateur entre Washington et Téhéran. Le gouvernement qatari ne défend pas seulement un principe abstrait de libre circulation maritime. Il protège directement un intérêt économique vital.

D’autres pays cherchent parallèlement à renforcer les voies terrestres. La crise a relancé les projets de pipelines permettant de transporter davantage d’hydrocarbures vers la mer Rouge, la Méditerranée ou d’autres terminaux. Des projets sont envisagés ou développés en Arabie saoudite, en Irak et aux Émirats arabes unis.

Mais les pipelines ne constituent pas une assurance absolue. Ils peuvent eux-mêmes être frappés, de même que les raffineries et les terminaux auxquels ils sont reliés. La guerre a donc démontré une réalité inconfortable : diversifier les routes réduit la vulnérabilité sans la supprimer.

Derrière les barils, une bataille sur les prix

La bataille statistique autour d’Ormuz possède une conséquence immédiate : elle influence les anticipations du marché. Si les opérateurs croient que le trafic revient durablement vers son niveau d’avant-guerre, la prime de risque intégrée aux prix du pétrole peut diminuer. S’ils considèrent au contraire que les volumes restent faibles et vulnérables à une nouvelle fermeture, cette prime persiste.

Washington a donc intérêt à montrer que le passage fonctionne. Téhéran a intérêt à démontrer qu’il conserve la capacité de perturber une artère essentielle du commerce énergétique mondial. Les pays du Golfe veulent, eux, convaincre que leurs exportations peuvent continuer tout en poussant à une solution diplomatique.

Dans cette confrontation, le chiffre devient lui-même une arme. Annoncer 20 millions de barils en une journée raconte une histoire : celle d’un détroit que l’Iran n’aurait pas réussi à étouffer. Mettre en avant une moyenne proche de 4 millions en raconte une autre : celle d’une artère encore très loin de son fonctionnement normal.

Les deux récits peuvent s’appuyer sur des observations réelles tout en sélectionnant des périodes différentes.

C’est pourquoi la moyenne, la durée d’observation et la méthodologie comptent autant que le chiffre final.

Les satellites contre le brouillard de guerre

La crise d’Ormuz montre enfin à quel point la donnée commerciale est devenue une composante du renseignement contemporain. Il y a quelques décennies, connaître avec précision le mouvement des pétroliers relevait essentiellement des autorités portuaires, des compagnies et des services de renseignement. Aujourd’hui, des entreprises privées croisent des milliards de points de localisation, des images satellitaires et des informations commerciales pour reconstruire presque en direct les chaînes mondiales d’approvisionnement.

La guerre remet pourtant une part d’incertitude dans ce système réputé transparent. Un navire peut couper son signal. Une cargaison peut attendre au large. Un transfert peut avoir lieu entre deux pétroliers. Une destination annoncée peut changer. Le suivi automatisé doit alors céder la place à l’analyse humaine et à la reconstitution.

Les « navires fantômes » ne sont donc pas seulement une curiosité de la guerre maritime. Ils révèlent la limite des statistiques instantanées dans un environnement où les acteurs cherchent précisément à tromper les outils qui les observent.

Cette limite devrait inciter à la prudence lorsque les responsables politiques transforment une journée de trafic en verdict sur l’état du détroit.

Ormuz peut être plus ouvert qu’il ne l’était quelques semaines auparavant sans avoir retrouvé son fonctionnement normal. Les volumes peuvent augmenter sans que les infrastructures soient réparées. Des pétroliers peuvent franchir le passage tout en restant invisibles dans les premières estimations. Et un record quotidien peut être suivi d’une nouvelle chute.

Dans cette guerre, la question n’est donc plus seulement de savoir si les navires passent. Il faut savoir combien passent réellement, combien de pétrole ils transportent, depuis combien de temps leurs cargaisons attendaient et combien d’autres pétroliers naviguent encore dans l’ombre des statistiques. Tant que ces réponses resteront mouvantes, les chiffres d’Ormuz devront être lus comme les images d’un radar en temps de guerre : indispensables pour comprendre la situation, mais jamais suffisants, à eux seuls, pour déclarer le détroit revenu à la normale.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews