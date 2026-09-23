Rentrée 2026 au Liban : derrière le recul des inscriptions, une carte scolaire en train de se recomposer

- Advertisement -

60

Lire l'article Stop

Un signal encore partiel, mais suffisamment sérieux pour être suivi

Les premières informations recueillies auprès du secteur éducatif à l’approche de la rentrée 2026-2027 font état d’un recul des inscriptions dans des écoles et des universités par rapport aux années précédentes. Il serait toutefois prématuré d’en déduire une diminution uniforme du nombre d’élèves et d’étudiants au Liban. Au 23 septembre, les inscriptions universitaires ne sont même pas terminées : à l’Université libanaise, elles restent ouvertes jusqu’au 20 novembre pour les étudiants nouveaux et anciens, et jusqu’à la fin décembre pour les doctorats. Les chiffres consolidés de l’année scolaire 2026-2027 ne sont pas encore disponibles.

L’information mérite néanmoins d’être prise au sérieux parce qu’elle s’inscrit dans une tendance plus ancienne. Les données du Centre de recherche et de développement pédagogiques montrent que le secteur privé payant avait déjà perdu environ 12 % de ses élèves sur une période de cinq ans étudiée avant la nouvelle guerre. La baisse atteignait 19 % à Beyrouth et 27,7 % dans la Békaa. Le phénomène ne commence donc pas avec la rentrée actuelle. Ce qui change en 2026 est l’accumulation de plusieurs facteurs : coût des établissements privés, déplacements provoqués par la guerre, destruction d’écoles, émigration des familles et fragilisation des revenus.

Il faut surtout éviter une erreur d’interprétation. Un élève qui disparaît des registres d’une école privée n’a pas nécessairement quitté le système éducatif. Il peut avoir rejoint une école publique ou privée gratuite, déménagé dans une autre région, quitté le Liban ou interrompu sa scolarité. De la même manière, une baisse des inscriptions dans une université privée peut correspondre à un transfert vers l’Université libanaise, à des études à l’étranger ou à l’abandon temporaire des études supérieures.

Le véritable sujet n’est donc pas seulement la baisse. Il est de savoir où vont les élèves et étudiants qui ne se réinscrivent pas là où ils étaient attendus.

Le privé payant avait commencé à perdre des élèves bien avant 2026

Pendant longtemps, l’enseignement privé a occupé une place exceptionnelle dans le système libanais. Il reste particulièrement dominant dans les premières années de scolarité. Les dernières données structurelles disponibles montrent que le privé accueille plus des trois quarts des enfants du préscolaire. À mesure que les élèves avancent dans leur parcours, la part du secteur public augmente ; au secondaire, celui-ci accueille désormais plus de la moitié des élèves.

Cette évolution indique déjà une forme de sélection économique progressive. Plus la scolarité avance, plus certaines familles se tournent vers le public.

La baisse de 12 % observée sur cinq ans dans le privé non gratuit confirme que le phénomène n’est pas marginal. Elle est particulièrement marquée dans des régions où les revenus ont été fortement affectés par la crise. Beyrouth elle-même a perdu près d’un cinquième des élèves de ce secteur sur la période observée.

À l’inverse, le privé gratuit a progressé sur une partie de cette période. Cette différence est importante : les familles ne quittent pas nécessairement l’enseignement privé parce qu’elles rejettent son modèle pédagogique. Elles peuvent chercher une formule moins coûteuse.

La crise financière ouverte en 2019 a accéléré cette logique. Les établissements privés ont dû réviser leurs frais pour payer les enseignants et couvrir des charges désormais largement calculées en dollars. Les parents dont les revenus sont restés en livres ou ont été imparfaitement réajustés ont dû arbitrer.

Ce mécanisme ne produit pas toujours une déscolarisation. Il produit d’abord un déclassement scolaire par le prix : une famille qui pouvait choisir son établissement choisit désormais celui qu’elle peut payer.

La guerre ajoute une rupture géographique à la rupture économique

La rentrée 2026 est cependant différente des précédentes en raison de l’état matériel du réseau scolaire.

Une évaluation nationale menée en juin par le ministère de l’Éducation a recensé 340 établissements scolaires publics, privés et professionnels endommagés par le conflit. Dix-sept étaient totalement détruits. Au début de juillet, au moins 100 000 enfants risquaient ainsi de commencer l’année sans salle de classe disponible si les travaux nécessaires n’étaient pas réalisés à temps.

Le problème est particulièrement aigu dans le Sud. Des dizaines d’écoles publiques ont également servi de centres d’hébergement pour les déplacés. Certaines peuvent reprendre leur fonction scolaire, d’autres doivent encore accueillir des familles ou fonctionner dans des conditions dégradées.

Cela modifie complètement la lecture des inscriptions.

Une baisse dans une école du Sud peut ne traduire ni une émigration ni une incapacité à payer. L’élève peut simplement vivre temporairement dans une autre région. Sa famille peut attendre de savoir si elle pourra rentrer au village avant de choisir son établissement. Elle peut aussi inscrire l’enfant près de son lieu de déplacement sans savoir combien de temps cette situation durera.

La carte scolaire de 2026 risque donc d’être une photographie des déplacements de population autant qu’une photographie du système éducatif.

Cette distinction sera essentielle lorsque les chiffres définitifs seront disponibles.

Le retour dans les villages ne signifie pas automatiquement le retour dans l’école d’origine

Les destructions produisent un problème supplémentaire. Une famille peut revenir dans sa localité sans que l’établissement fréquenté par ses enfants soit en état de fonctionner.

Elle doit alors trouver une école dans une commune voisine, organiser le transport et supporter son coût.

Dans certaines localités proches de la frontière, des familles ont choisi de revenir malgré les risques sécuritaires. Des logements préfabriqués ont commencé à être installés pour permettre ce retour. Mais reconstruire un logement et rouvrir une école sont deux opérations différentes.

Une école nécessite un bâtiment sécurisé, des enseignants, du matériel, de l’électricité et parfois un transport collectif.

La conséquence peut être paradoxale : des villages retrouvent une partie de leurs habitants sans retrouver immédiatement leur population scolaire.

À moyen terme, ce phénomène peut accélérer la concentration des élèves dans les établissements des principales villes et des gros bourgs. Les petites écoles des zones touchées peuvent perdre suffisamment d’effectifs pour rendre leur réouverture économiquement difficile.

Le risque est alors de transformer une fermeture liée à la guerre en disparition durable.

Le coût de la scolarité agit désormais bien au-delà des frais affichés

Pour les familles qui ne sont pas directement déplacées, le coût reste la variable déterminante. Mais celui-ci ne doit pas être réduit au montant de la scolarité.

Il faut ajouter le transport, les livres, les fournitures, les activités et parfois les paiements annexes demandés par l’établissement. La hausse du carburant alourdit particulièrement le premier poste.

Une famille ayant deux ou trois enfants peut donc supporter une augmentation beaucoup plus importante que celle visible dans le seul tarif scolaire.

Cette situation affecte également les choix géographiques. Une école moins chère mais située loin du domicile peut devenir plus coûteuse une fois le transport ajouté. À l’inverse, une famille peut préférer un établissement de proximité même si son projet pédagogique correspond moins à son premier choix.

Le marché scolaire libanais se recompose donc selon une logique de coût total.

Cette évolution peut favoriser les écoles publiques de proximité lorsqu’elles fonctionnent normalement. Mais elle peut aussi renforcer certaines écoles privées gratuites ou semi-gratuites capables de maintenir des frais plus faibles.

La réputation scolaire reste importante. Elle n’est simplement plus le seul critère.

La baisse démographique doit être séparée de la crise économique

Une autre variable est plus difficile à mesurer : le nombre d’enfants vivant effectivement au Liban.

Une baisse des inscriptions nationales peut être interprétée comme un problème éducatif alors qu’elle résulte partiellement d’une diminution de la population d’âge scolaire. L’émigration libanaise, les départs de familles étrangères et l’évolution démographique influencent directement les effectifs.

Il faudra donc attendre les données consolidées pour distinguer deux phénomènes.

Le premier est une baisse du nombre total d’enfants présents dans le pays. Dans ce cas, la diminution des inscriptions ne signifie pas nécessairement que davantage d’enfants sont privés d’école.

Le second est une baisse du taux de scolarisation parmi les enfants présents. Celui-ci serait beaucoup plus préoccupant.

Les données historiques montrent déjà que la participation scolaire diminue lorsque l’on avance dans les niveaux d’enseignement. Le taux d’inscription est élevé au primaire, puis recule nettement au secondaire. La pression économique risque donc de toucher en priorité les adolescents, pour lesquels la famille peut arbitrer entre poursuite des études, formation professionnelle et entrée précoce sur le marché du travail.

C’est à ce niveau que le risque de décrochage mérite probablement la plus grande attention.

À l’université, le diagnostic est encore plus délicat

La situation universitaire ne peut pas être lue avec les mêmes outils.

Au 23 septembre, l’Université libanaise se trouve encore au début d’une période d’inscription qui doit durer jusqu’au 20 novembre. Il est donc impossible d’utiliser les inscriptions actuelles comme chiffre définitif.

Certaines facultés ont même encore des listes d’attente. À la faculté de technologie, les étudiants figurant sur ces listes devaient se présenter le 23 septembre pour savoir si des places s’étaient libérées. Cela montre qu’un recul général ne peut pas être déduit de quelques informations remontant d’établissements particuliers.

Le secteur privé présente lui aussi des situations différentes. À titre de repère, une grande université privée comptait 9 765 étudiants à l’automne 2025, dont 2 201 nouveaux étudiants de premier cycle. Ces données permettent de construire une base de comparaison, mais les chiffres consolidés de l’automne 2026 ne sont pas encore disponibles.

L’enjeu universitaire se situe surtout dans la capacité des familles à financer plusieurs années d’études en dollars.

Une famille peut maintenir un enfant dans une école privée malgré l’augmentation des frais, puis ne plus être capable de financer une université privée dont le coût annuel est nettement supérieur.

L’Université libanaise devient alors un recours naturel.

Le transfert vers l’Université libanaise peut masquer la paupérisation des familles

Une hausse éventuelle des inscriptions à l’Université libanaise ne devrait donc pas être interprétée automatiquement comme un regain d’attractivité académique, même si l’institution conserve un rôle majeur.

Elle peut aussi traduire une contrainte financière.

C’est précisément ce qu’il faudra mesurer lorsque les inscriptions seront clôturées : combien d’étudiants viennent directement du secondaire et combien sont transférés d’universités privées ?

Les demandes de transfert entre facultés et branches sont d’ailleurs explicitement prévues dans le calendrier 2026-2027.

Le même phénomène peut exister entre universités privées. Une famille peut rechercher une institution offrant davantage d’aide financière, un programme plus court ou la possibilité de rester au domicile familial plutôt que de louer un logement près du campus.

La géographie universitaire peut donc elle aussi se modifier.

L’étudiant choisit moins seulement une formation. Il calcule désormais simultanément frais universitaires, logement, transport et possibilité de travailler pendant ses études.

Le risque le plus discret est celui de l’étudiant qui ne s’inscrit nulle part

Les transferts entre établissements restent visibles. L’abandon l’est beaucoup moins.

Un étudiant qui quitte une université privée pour l’Université libanaise apparaît dans les statistiques des deux institutions. Celui qui reporte ses études d’un an ou abandonne son cursus peut disparaître des données sans que la raison soit immédiatement connue.

C’est pourtant cette population qui mérite le plus d’attention.

La crise économique peut pousser un jeune à travailler plutôt qu’à poursuivre ses études. Une famille peut décider de financer prioritairement les études d’un enfant plutôt que celles d’un autre. Un étudiant peut partir à l’étranger non pour étudier mais pour travailler.

Ces trajectoires ont un effet durable sur le capital humain du pays.

Le Liban a historiquement compensé une partie de ses faiblesses économiques par un niveau d’éducation élevé. Si la crise réduit l’accès aux études supérieures selon le revenu familial, elle ne produit pas seulement une difficulté sociale immédiate. Elle modifie la qualification de la génération qui entrera sur le marché du travail dans quelques années.

Les écoles privées sont elles-mêmes prises dans une équation presque impossible

Il serait néanmoins réducteur de présenter les établissements comme la cause de la hausse des coûts.

Les écoles doivent payer leurs enseignants. Ceux-ci ont vu leurs revenus s’effondrer depuis 2019 et réclament des rémunérations permettant simplement de vivre. Les établissements doivent également financer l’énergie, l’entretien, les assurances et les équipements.

Maintenir artificiellement des frais très bas peut donc conduire à une autre forme de dégradation : départ des enseignants expérimentés, réduction des services et baisse de la qualité.

Certaines écoles peuvent compenser grâce à des fondations, des congrégations ou des réseaux de donateurs. D’autres n’en ont pas la possibilité.

C’est cette différence qui explique probablement une partie de la restructuration du secteur privé. Les établissements les plus solides peuvent absorber davantage de chocs. Les autres doivent augmenter les frais, fusionner, changer de gestionnaire ou, dans certains cas, envisager la vente de leur patrimoine.

Le dossier de l’école Nazareth à Achrafieh a déjà montré jusqu’où cette pression peut conduire. Mais il ne faut pas généraliser son cas à toutes les écoles religieuses ou privées.

Les chiffres de la rentrée devront être lus comme des flux, pas seulement comme des totaux

Lorsque les statistiques 2026-2027 seront disponibles, comparer simplement le nombre total d’élèves avec celui de l’année précédente ne suffira pas.

Il faudra mesurer les mouvements.

Combien d’élèves ont quitté le privé payant pour le public ? Combien ont rejoint le privé gratuit ? Combien ont changé de région à cause de la guerre ? Combien d’enfants déplacés restent hors de l’école ? Combien de familles ont quitté le pays ? Combien d’étudiants ont abandonné le privé pour l’Université libanaise ? Combien ont interrompu leurs études ?

Ces flux racontent des réalités très différentes.

Une migration du privé vers le public signale principalement une pression économique sur les ménages. Une chute simultanée des deux secteurs signalerait plutôt une diminution de la population ou une déscolarisation. Une baisse concentrée dans le Sud indiquerait l’effet de la guerre. Un recul particulièrement fort dans le supérieur poserait la question du coût universitaire.

C’est seulement en séparant ces mouvements que l’on pourra comprendre ce qui se passe réellement.

La rentrée 2026 pourrait marquer une nouvelle étape du déclassement éducatif

Le signal transmis par les premières inscriptions ne permet donc pas encore d’annoncer une chute nationale de la scolarisation. Les données définitives manquent et, à l’université, les inscriptions sont toujours ouvertes.

Mais les tendances disponibles dessinent déjà un problème plus profond qu’une mauvaise rentrée.

Le privé payant perdait des élèves avant la nouvelle guerre. Les familles supportent désormais des coûts d’éducation et de transport plus élevés. Des centaines d’écoles ont été endommagées. Au moins 100 000 enfants ont été exposés au risque de ne pas disposer d’une salle de classe à la rentrée. Les déplacements modifient la géographie scolaire. Et le coût des études supérieures peut pousser davantage de jeunes vers l’Université libanaise ou hors de l’université.

La question décisive n’est donc pas encore de savoir combien d’inscriptions ont été perdues en septembre. Elle est de déterminer ce que deviennent les enfants et les jeunes qui disparaissent des listes où ils figuraient auparavant.

S’ils réapparaissent dans un autre établissement, le Liban connaît surtout une recomposition de sa carte éducative. S’ils quittent le pays, il subit une nouvelle contraction démographique. S’ils ne réapparaissent nulle part, le problème devient autrement plus grave : la crise économique et la guerre ne déplacent plus seulement les élèves entre établissements ; elles commencent à les déplacer hors du système éducatif lui-même.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux