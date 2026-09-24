De Beyrouth à Paris : les étudiants de l’USJ lauréats du Concours de droit international privé

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La Faculté de droit de l’USJ est fière de ses étudiants Tala Fawaz, Edouard Tannoury, Thea Daaboul et Nour el Khatib, qui ont remporté en finale, ex-aequo avec l’équipe de l’Université de Rennes, le premier prix du concours de droit international privé organisé par le cabinet Linklaters Paris et l’Université Paris-Saclay.

Après une sélection basée sur un échange de conclusions écrites ces derniers mois, les équipes finalistes ont eu l’occasion de démontrer leurs talents le 23 septembre en plaidant à la chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris, dans la salle Vassogne du Palais de Justice. Devant un jury composé du président de la Cour, Monsieur Vincent Aldéano-Galimard, de M. le professeur Etienne Pataut, directeur de l’Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris I et de Maître Jean-Charles Jaïs, avocat associé au cabinet Linklaters Paris, les plaideurs de l’équipe gagnante de l’USJ, Tala Fawaz et Edouard Tannoury, se sont particulièrement distingués.

Cette victoire couronne le beau parcours des étudiants de la Faculté tout au long de la compétition – étudiants dont le jury a tenu à souligner le niveau remarquable – et témoigne de leur capacité à porter les couleurs de l’USJ au-delà des frontières. Elle a permis aux lauréats de remporter, comme l’a annoncé le Professeur Sandrine Clavel au nom des organisateurs du concours, une récompense financière et une offre de stage au cabinet Linklaters Paris.

Cette première place est aussi le fruit d’un travail collectif, rigoureux et soutenu, qui a permis aux étudiants de mettre en valeur diverses compétences – sens de l’argumentation et de la synthèse, éloquence et force de conviction – acquises au cours de leur formation à l’USJ et renforcées lors de leur préparation. La Faculté tient à remercier les coaches, tous anciens de la FDSP, Léa Bou Sreih, Emile Najm, Yasmina Serhal, Jana Souaid, Antoine Daher et Samir Moukhaiber (coordinateur), pour l’encadrement engagé et efficace qu’ils leur ont assuré.

Félicitations aux lauréats de l’Université de Rennes, Ylang Rupin et Mathieu Morel, et à Salomé Rimbert, meilleure plaideuse, de l’Université Paris-Panthéon-Assas.

Félicitations également aux membres de la deuxième équipe de la FDSP qui ont partagé la joie de leurs camarades : Serena Abou Jaoudé, Gustave Joe Fawaz, Stéphanie Khalil et Jad Saad.

Enfin, merci aux organisateurs de ce concours et bravo à l’ensemble des participants français et libanais, qui ont tous démontré de très belles qualités.

Une victoire qui porte, dans des circonstances difficiles, un beau message de détermination et d’excellence.

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