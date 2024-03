En bref: Le Liban répond à l’initiative française

Publicité

Le Ministre Bou Habib a reçu l’ambassadeur de France, Hervé Magro, à qui il a exprimé sa gratitude pour “l’affection et l’intérêt constants de la France pour le Liban”. Il a souligné que la France ne souhaite que le bien et la prospérité pour le Liban, remettant la réponse officielle libanaise à l’initiative française visant à élaborer une vision pour la stabilité dans le sud du Liban.

Cette initiative est perçue comme une étape cruciale vers la paix et la sécurité dans cette région. Le Ministère des Affaires étrangères a réitéré la position libanaise qui refuse la guerre et réclame l’application intégrale et globale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU.