Au cœur des controverses, l’association SOS Villages d’Enfants, reconnue pour son engagement au Liban envers les enfants dépourvus de soins parentaux depuis près de soixante ans, se trouve confrontée à de graves accusations. Ces allégations, portées notamment par des révélations médiatiques, soulèvent des questions profondes sur la qualité de la prise en charge offerte par l’institution.

L’association, fidèle à sa mission historique, réaffirme, par un communiqué, son engagement indéfectible en faveur de l’intérêt supérieur des enfants, précisant que la majorité d’entre eux sont placés sous sa protection par décision judiciaire. Une collaboration étroite avec les tribunaux pour enfants est maintenue pour assurer le suivi de chaque cas. Face aux accusations portées, SOS Villages d’Enfants insiste sur sa coopération pleine et entière avec les autorités judiciaires pour faire émerger la vérité, rejetant toute forme de violence ou de négligence au sein de ses structures.

Cependant, le témoignage de Rami Najib, un jeune de dix-neuf ans, éclaire d’un jour sombre la réalité vécue par certains au sein de l’association. Selon lui, une négligence médicale et psychologique l’a mené au bord du suicide, révélant ainsi un malaise profond au sein de l’organisation. D’autres témoignages recueillis viennent corroborer cette version des faits, dépeignant un tableau alarmant de maltraitances, tant physiques que psychologiques, qui jettent une ombre sur la réputation de l’institution.

Face à ces accusations, les autorités judiciaires se sont saisies de l’affaire, promettant une enquête approfondie pour démêler le vrai du faux. L’enjeu est de taille : il s’agit de protéger les plus vulnérables et d’assurer que les standards de soin et d’éducation, promis par l’association, soient réellement appliqués. Le silence et le déni ne font qu’accroître la méfiance à l’égard de ces institutions censées être des refuges pour les enfants en détresse.