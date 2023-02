Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le chef du parti des “Forces libanaises”, Samir Geagea, a rencontré vendredi à Meerab l’ambassadeur d’Arménie au Liban, Vahagn Atabekyan, avec lequel il a discuté de divers développements au Liban et dans la région, des relations bilatérales, ainsi que du rôle joué par les Libanais d’origine arménienne dans la vie politique et nationale libanaise.

=======N.A.

