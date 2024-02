” Philippe Descola nous transporte en 1976-1977 quand il est alors encore en pleine recherche en Amazonie, sur les Achuar… À vivre auprès d’eux, il a compris que nos catégories de pensée étaient inadaptées, que nous devions en inventer d’autres ou que d’autres étaient possibles pour mieux penser un monde viable…. ” Par la culture, nous avons appris à nous détacher d’une nature dont nous faisons fondamentalement partie. Notre modèle de perception n’est peut-être pas le plus approprié pour mener une vie épanouie, saine et heureuse, puisqu’il réside dans une situation de domination et de contrôle des humains vis-à-vis de tout ce qui n’est pas humain en tant que maîtres et possesseurs de la nature.” Extrait de l’entretien de Ali Baddou avec l’anthropologue Philippe Descola sur France Inter,

le 26 Janvier 2024.

Voici l’histoire d’une famille qui ne veut gâcher le temps qui reste. Elle va engager ses différences positives, une reconnaissance sans détour des belles choses et des erreurs de parcours afin de ne pas se laisser grandir sans évoluer . Simon précise : “je veux ressentir, échanger réellement ce que je pense avec les êtres vivants et éviter que mes pensées soient dissociées du ressentir au nom du fait accompli arbitraire . Samira dit à ce sujet, “Je tiens à prendre distance des sphères interprétatives. Que de hauts placés se consacrent à commenter des choix divers au lieu de s’unir sans exceptions pour arrêter la violence et gérer des crises. Que de victimes des concordances opportunes, d’ententes et de décisions proclamées hors sujet ! Elle sont tellement fictives lorsque la planète souffre de catastrophes quotidiennes dues aux conséquences du multipolarisme, de l’extrémisme et du dérèglement climatiques. Les résolutions internationales demeurent figées aux mots alors que tant parmi nous ne prend en charge sa part intime de responsabilité. Les avis énoncés lors des assemblées sont encore destinés à défendre des stratégies verbales alors que les guerres persistent “.

Jacques, l’aîné, précise: “j’en ai assez d’attendre des solutions à des injustices flagrantes et des drames que peu étudient et travaillent afin de participer aux solutions . Les engagements de tant de hauts placés traduisent de terribles reports et des retards associés aux principes sans suite ! “.

Gaelle précise enfin :” D’ailleurs on a tous assez de discuter, de commenter, de défendre, de tracer un chemin audiovisuel et d’associer notre vivacité à la touche digitale. Les influences instantanées à travers les écrans cesseront progressivement de nous habiter en 2080 faute de présences essentiellement humaines. La robotique humanoïde indique déjà son nouvel appel de soins à domicile sur une terre ravagée. Néanmoins, nous sommes en un espace privilégié qui a été foulé par le Christ et les saints. Nous restons disposés à les entendre pour rester vivants. “

Joe Acoury