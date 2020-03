Beaucoup ont dû remarquer une pétition, lancée (en ligne) par un certain M.A. Hamedani, qui semble honnête et réaliste, adressée au «gouvernement algérien», par laquelle elle demande au peuple de se mobiliser «pour que l’Etat mette en place les ressources nécessaires et transformer la Grande mosquée d’Alger en un centre médical dédié aux contaminés du Covid-19 ». Rien que ça !

La recherche de ce nom, sur Google, nous renvoie vers un site Facebook nommé «Histoire et Culture Amazighs Afrique du Nord» sur lequel on retrouve la pétition et le lien vers «change.org»

Un parcours du «journal» de ce FB et l’on s’aperçoit qu’il s’agit plutôt d’un média subversif de tendance berbéro-makiste, des plus égarés, qui use de tous les moyens trompeurs pour semer la haine et la division ! Du coup l’on devine, même les plus inattentifs, que cette pétition n’est qu’une énième tactique fourbe visant à tromper – toujours en mettant en avant cette pseudo-défense de la «culture Amazigh» – et dans notre cas, en jouant opportunément sur la défense de la santé des citoyens menacée par ce terrible virus, par faute d’un manque de «ressources nécessaires » ; en message subliminal, «dû au désordre et au gaspillage de l’Etat» ! La solution est simple : changer la vocation de cette mosquée en «centre médical dédié aux contaminés» surtout en ces «temps» que la pétition qualifie de «durs», ou l’on doit «agir très vite» ! Il n’y a, pour eux, que cette mosquée inachevée d’ailleurs ! Même dans le cas d’une transformation, il faudra plus de trois ans !

Quelques commentaires, sur ce Facebook, pourtant des plus pragmatiques et cohérents et avec respect par lesquels j’expliquais, avec preuves, leurs erreurs, leurs incohérences et aussi leurs outrances et le résultat ne s’est pas fait attendre par l’usage des méthodes radicales indiscutables envers tous les commentateurs qui sortent de leur ligne éditoriale : «censure !» et «bannissement !» et ce, sans la moindre gêne, eux qui ne cessent de fustiger les autres pour les mêmes pratiques ! Exactement comme le font les sites pro-«3issaba», du Mak, des islamistes, de Berbère TV, d’Al Magharibia et de Rachad, en particulier. Ils ne supportent pas la critique et surtout la contradiction, même objective ! «Avec nous ou le bannissement» est bien leur devise ! Qu’ils ne claironnent pas hypocritement et avec fracas la «démocratie» et à la «liberté d’expression» ; ils en sont bien loin !

On comprend, sans grande difficulté, que cette pétition entre dans le cadre d’une action de basse politique dans le sillage des actions subversives dont les citoyens sont habitués. Elle est loin d’être lancée dans le souci de préserver la «santé des citoyens», mais plutôt un acte «militants» des milieux berbéro-makistes connus pour leur anti-islamisme inintelligible et injustifié.

En fait, ils se fichent royalement de l’hôpital, du coronavirus ou «pour sauver les contaminés »! Ils prêchent dans l’opportunisme et le mensonge ! Pour eux, c’est l’occasion d’obtenir le maximum de signatures pour ensuite les faire valoir comme «force militante» algériennes représentatives et agissantes … Ce sont des menteurs, manipulateurs et opportunistes qui ne reculent devant rien, même en trompant l’honnêteté et la bonne foi des gens ! Pour eux quel que soit les dégâts et l’ignominie pourvu qu’ils atteignent leurs objectifs malsains ! S’en méfier !

S. NASSER