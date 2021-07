Surprise ce soir, avec la présence du trompettiste Ibrahim Maalouf, pour la 9ème édition du concert de Paris à l’occasion de la fête Nationale du 14 juillet, un concert placé cette année sous le signe de la Liberté, une liberté qui nous est aussi chère.

Comme chaque année, même l’année dernière en dépit des circonstances, l’Orchestre National de France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France offrent un grand concert symphonique avec comme maitre de cérémonie Stephane Bern. Etaient présents, réunis sur une scène montée à l’occasion mais illuminant à elle seule le Champs de Mars, la soprano sud-africaine Pretty Yende, la mezzo Clémentine Margarine ou encore le ténor Piotr Beczała, accompagnés par le violoniste Renaud Capuçon ainsi que son frère, le violoncelliste Gautier Capuçon et donc Ibrahim Maalouf, notre star qui rayonne au-delà de nos frontière mais qui n’a pas oublié son pays.

Première entrée d’Ibrahim Maalouf sur un air de “Hymn to freedom” puis l’apothéose et la consécration du final accompagné pour une Marseillaise exceptionnelle et inédite inaugurant aussi le feu d’artifice, accompagné de trente enfants trompettistes issus de l’association Orchestre à l’école venu de toute la France.

Une Marseillaise avec l’Orchestration de Berlioz commencée en douceur pour souligner la beauté de la symphonie, comme voulu par la star Libano-française Ibrahim Maalouf.

Les choeurs entonnent les paroles, accompagnées toujours de la douceur de sa trompette.

Puis plus fort, l’explosion musicale, la trompette aussi hausse le son d’une mélodie qui nous emporte, qui nous transporte.

Entrée des solistes, ténors et mezzo qui nous ont précédemment enchanté.

Une fantastique Marseillaise grâce à Ibrahim Maalouf, conclu Stéphane Bern sous les applaudissements du public présent.

Ibrahim Maalouf au 14 juillet, c’est un peu le remerciement du Liban à la France pour ses efforts face à la situation que ce pays traverse actuellement.

Et merci aussi Ibrahim Maalouf pour faire rayonner la lumière du cèdre en France.

Si vous avez trouvé une coquille ou une typo, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée . Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur un ordinateur.

Cette publication est également disponible en : English العربية Deutsch Italiano Español Հայերեն