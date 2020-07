Je suis un citoyen libanais et fier d’appartenir à ce pays et comme des millions de mes concitoyens :

J’appelle à la mise en place d’un État civil laïc, responsable, indépendant de tous, fort face à ceux qui (indirectement ou de façon directe) cherchent à détruire ses composantes.

J’exige la neutralité d’une politique claire et saine ! Je ne veux qu’un Liban libanais, ni syrien, ni irakien, ni turc, ni iranien, ni saoudien, français, américain, russe ou chinois, avec aucune allégeance directe ou indirecte à un pays étranger …

Je veux que le Liban soit ouvert à toutes les composantes de la société, tant au niveau social que confessionnel. Je veux une patrie ayant une liberté de décision, le Liban « message » qui regroupe et non qui divise.

Je veux un Liban juste et souverain. J’exige l’égalité entre les citoyens, quelques soient leurs divergences sociales, culturelles ou confessionnelles. Je veux une loi unique citoyenne, et l’appartenance au Liban est une priorité, voire une obligation et passe avant l’allégeance confessionnelle.

J’exige une justice transparente, indépendante, à égale distance de tous les citoyens quelques soient leur rang social, leur appartenance religieuse, culturelle ou convictions politiques,

J’exige une laïcité transparente, une politique d’acceptation de l’autre et son respect, la liberté de croyance, la liberté d’opinion, l’application de la constitution

Je veux une économie libre, une hospitalisation gratuite pour tous, je veux l’enseignement obligatoire pour tous et enseigner la vraie citoyenneté dans les écoles, établissements scolaires et universités et son application au quotidien est obligatoire

J’aspire à l’encouragement de l’agriculture, au soutien de l’industrie et à la lutte pour un environnement sain et propre,

Je veux faire pression pour appliquer les lois, je veux lutter contre la corruption et accuser de tous celles et ceux qui ont participé et continuent d’agir à l’effondrement d’une économie, et de la prospérité

Je veux restaurer le pouvoir à l’État libanais et abolir le principe des mini-états qui se sont formés depuis des décennies

Je veux un mouvement de jeunesse sage, éduqué qui a appris des erreurs du passé pour construire le Liban demain.

Je veux le « mouvement de la citoyenneté ». Je veux récupérer mon pays