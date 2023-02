La Banque du Liban aurait haussé le drapeau blanc et indiqué qu' »il existe des marchés parallèles pour le dollar qui répondent aux besoins, et la liberté est laissé au marché », faisant ainsi allusion à son incapacité à contrôler le taux de change de la livre libanaise face au dollar, annonce le quotidien Nidaa al Watan.

Cette nouvelle aurait mené à une hausse à 82 000 LL/USD de la parité de la livre libanaise au marché noir, alors que parallèlement, les banques locales poursuivent leur mouvement de grève comme annoncé par l’Association des Banques du Liban qui mettent en cause les procédures judiciaires lancées pour détournement de fonds contre un certain nombre de dirigeants d’établissements financiers.

Cette information du quotidien Nidaa al Watan intervient alors que la BdL a déjà limité les montants échangés via sa plateforme électronique Sayrafa à des montants ne dépassant pour le moment pas 25 millions de dollars et qu’une remontée de la parité est intervenue, passant de 43 600 LL/USD à 44 100 LL/USD, il y a 2 semaines. Cependant, la marge entre taux de parité Sayrafa et celle du marché noir se maintient, notent les observateurs économiques.