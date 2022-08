Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – La commission des Finances et du budget a tenu une session présidée par le député Ibrahim Kanaan et en présence des ministres sortant des Finances et de l’économie, Youssef Al-Khalil et Amin Salam, pour donner suite à l’étude du projet de loi visant à demander l’approbation à l’accord de prêt de la Banque mondiale pour le blé d’un montant de 150 millions de dollars.

Les députés ont poursuivi les discussions sur des articles du projet de budget 2022.

============D.CH.