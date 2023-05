Raslan : “Établir un réseau arabe qui améliore les opportunités économiques pour les femmes est notre but”

“Women Leaders Association” (WLA) se prépare à organiser la conférence “Ana Lubnaniya-Arabiya”, qui regroupe des femmes d’affaires du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dans le but d’échanger des expériences et des connaissances, de renforcer la coopération entre elles et de rechercher de nouvelles opportunités d’investissement. WLA attend avec impatience une large participation d’orateurs distingués cette année, après le succès remporté par la première édition de la conférence l’an dernier à l’Expo Dubaï (EAU).

La conférence s’inscrit dans le cadre de l’initiative du Liban : un centre arabe de divertissement éducatif, (Lebanon an Edutainment Hub) qui s’étend sur trois jours, du 24 au 26 mai 2023, et comprend un nombre d’événements importants.

La première journée comprend une série de séminaires traitant de la situation des femmes dans l’économie, les affaires, le commerce, la vente au détail, le tourisme et l’entrepreneuriat.

Il sera suivi du lancement du programme académique « She Leads », qui vise à doter les femmes d’affaires de nouvelles compétences et d’outils techniques leur permettant d’élargir le champ de leurs activités et de leurs investissements, en coopération avec l’USEK, où des certificats seront distribués aux diplômés du programme lors du dîner de clôture.

WLA allouera également une journée complète aux participantes pour visiter divers lieux, d’une manière qualitative qui présente des aspects spécialisés propres aux femmes d’affaires libanaises dans le domaine du tourisme.

À propos de la conférence, Mme Madiha Raslan, présidente de WLA a déclaré : « Nous attendons avec impatience une large participation de femmes d’affaires d’Égypte, Syrie, Jordanie, Tunisie, Qatar, Oman et Koweït en plus du Liban, ce qui contribue à la création d’un réseau arabe qui renforce la coopération et les opportunités économiques et sociales pour les femmes ».

Mme Raslan est la présidente du conseil d’administration de Jazzmin, qui comprend plus de 130 femmes d’affaires participant à la plus grande plateforme de vente au détail du monde arabe pour les femmes entrepreneures.

Raslan souligne que l’un des objectifs de l’association est de mener diverses activités économiques qui placent les femmes dans des rangs avancés et compétitifs, et souligne que l’encouragement des femmes à investir contribue directement à l’essor du produit national et contribue à créer des opportunités d’emploi pour la jeunesse et la prospérité des pays.

Pour assister à la conférence, vous pouvez vous inscrire via le site Web suivant : www.wlalebanon.org