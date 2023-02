Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – « Nous sommes gravement préoccupés par la situation actuelle au Liban, nous exhortons toutes les parties prenantes à respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire, à s’abstenir de tout acte d’ingérence et à permettre une enquête judiciaire équitable et transparente sur l’explosion du port de Beyrouth ».

Cela a été annoncé par la délégation de l’Union européenne au Liban dans une déclaration conjointe avec les missions diplomatiques des Etats membres de l’UE, de la Norvège et de la Suisse au Liban, ajoutant que « le droit de savoir et la responsabilité sont deux piliers de l’Etat de droit ».

La délégation de l’UE a appelé le Parlement libanais à élire d’urgence un président qui unira le peuple libanais dans l’intérêt national, comme première étape pour restaurer la capacité des institutions de l’Etat libanais à prendre des décisions, tant au niveau administratif que politique.

Elle a ajouté que « la tenue des élections municipales dans les délais prévus est essentielle pour garantir le bon fonctionnement des institutions de l’Etat ».

« Nous réitérons notre appel à toutes les parties prenantes à agir de manière responsable pour la pleine mise en œuvre des actions préalables convenues avec le Fonds monétaire international (FMI), et notre volonté d’accompagner le Liban sur la voie de la stabilité et de la croissance macroéconomique et financière, ce qui nécessite des réformes », a-t-elle conclu.

======N.A.