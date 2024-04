Paris, le 12 avril 2024 – Le ministère français des Affaires étrangères a déconseillé fortement ce jour à ses ressortissants de se rendre en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban, en raison des tensions régionales accrues suite au bombardement de l’ambassade d’Iran à Damas par Israël et les risques de représailles de Téhéran.

Cette mesure fait suite à l’escalade des tensions entre l’Iran et Israël, après une série d’attaques aériennes israéliennes visant des cibles iraniennes en Syrie. L’Iran a menacé de représailles, ce qui a conduit la France à émettre cette recommandation de sécurité préventive.

“Compte tenu des tensions régionales accrues et du risque de représailles iraniennes, nous déconseillons fortement aux Français de se rendre en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. “Cette recommandation s’applique à tous les voyages, quel que soit leur motif.”

Le ministère a également appelé les Français qui se trouvent déjà dans ces régions à “faire preuve de la plus grande vigilance” et à “se tenir éloignés des rassemblements et des zones sensibles”.

Les raisons de cette déconseil

Les tensions entre l’Iran et Israël sont à leur plus haut niveau depuis des années, après une série d’attaques aériennes israéliennes visant des cibles iraniennes en Syrie. L’Iran a menacé de représailles, ce qui a conduit à des craintes d’une escalade plus large du conflit.

Le Liban, en raison de ses liens étroits avec l’Iran et de sa situation géographique à proximité d’Israël, est considéré comme particulièrement à risque. Les territoires palestiniens sont également considérés comme une zone à risque, car ils sont souvent le théâtre de violences entre Israéliens et Palestiniens.

Recommandations pour les voyageurs français

Le ministère des Affaires étrangères recommande aux Français qui envisagent de se rendre en Israël, dans les territoires palestiniens ou au Liban de reporter leur voyage. Il recommande également aux Français qui se trouvent déjà dans ces régions de:

Faire preuve de la plus grande vigilance

Se tenir éloignés des rassemblements et des zones sensibles

Se conformer aux instructions des autorités locales

Rester en contact avec leur ambassade

Informations complémentaires

Pour plus d’informations, les voyageurs français peuvent consulter le site web du ministère des Affaires étrangères: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/