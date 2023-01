La détérioration de la livre libanaise s’est poursuivie ce mercredi soir, avec un taux de change frôlant les 58 000 LL/USD.

À l’heure où sont écrites ces lignes, la parité à l’achat et de 57 700 LL/USD et de 57 900 LL/USD, un nouveau plus bas historique, et cela sans perspective d’une quelconque amélioration.

Cette situation a amené à ce que de nombreuses personnes manifestent aujourd’hui et ferment plusieurs routes à la circulation. Il s’agit notamment du cas à Beyrouth où certains axes majeurs ont une circulation désormais suspendue tout comme à Tripoli ou encore à Jounieh où un appel au rassemblement a également coïncidé en signe de protestation par rapport à un autre dossier, celui du Port de Beyrouth, en soutien au juge Tarek Bitar face au procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat.

Parallèlement, les appels à la grève se multiplient, notamment suite à un appel de l’ordre des pharmaciens ce jeudi avant-midi de 8 heures à midi. Ces derniers dénoncent les pénuries à venir des stocks après épuisement, faute que les importateurs livrent les médicaments nécessaires en attente à une correction des prix en relation avec la détérioration de la parité de la livre libanaise.