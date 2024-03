Edito: Au Liban, la fête des mères montre les inégalités sociales qui se creusent au grand jour

Dans les rues de Beyrouth, où la crise économique frappe avec une rigueur sans précédent, un phénomène pour le moins paradoxal attire l’attention en cette période de fête des mères. Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, révèle l’affluence inattendue dans une boutique de luxe bien connue des amateurs de maroquinerie haut de gamme, symbole criant d’un contraste social de plus en plus marqué au Liban.

Le pays du Cèdre, autrefois surnommé la “Suisse du Moyen-Orient” pour sa prospérité économique et sa stabilité financière, fait face aujourd’hui à une crise sans précédent. La livre libanaise, monnaie nationale, a vu sa valeur plonger, entraînant une perte de pouvoir d’achat dramatique pour la majorité des Libanais. Les étagères de cette boutique, pourtant garnies d’articles dont les prix défient toute concurrence économique locale, témoignent d’une réalité à deux vitesses, entre une élite insensible aux turbulences financières et une population qui lutte quotidiennement pour sa survie.

Cette situation met en lumière les inégalités sociales grandissantes, une fracture économique qui se creuse jour après jour. Pour beaucoup, la fête des mères n’est plus synonyme de réjouissances mais de rappel douloureux des difficultés à joindre les deux bouts. Tandis que certains peuvent encore s’offrir le luxe d’acheter des présents onéreux, d’autres mères peinent à fournir le nécessaire à leurs familles, entre nourriture, éducation et soins de santé devenus inaccessibles pour la majorité.

Cette dichotomie entre luxe ostentatoire et précarité quotidienne soulève des questions profondes sur les valeurs et l’avenir d’une société marquée par une crise multiforme. Elle rappelle cruellement que, derrière les paillettes de certains, se cache la détresse de nombreux autres, en particulier celles des mères qui incarnent à elles seules le pilier de familles déchirées par la pauvreté et l’incertitude.