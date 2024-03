La situation financière de la Banque du Liban (BDL) continue de susciter des inquiétudes et de l’attention, comme en témoignent les chiffres récents de février 2024. Une analyse approfondie de son bilan révèle des changements notables dans ses actifs et passifs, ainsi que dans la circulation de la monnaie.

Selon le bilan de la BDL, les actifs totaux ont chuté de 8.39% sur une base annuelle, se situant à 93.34 milliards de dollars américains (USD) à la fin du mois de février 2024, et ce, malgré l’adoption du taux de change officiel de 89,500 livres libanaises (LBP) pour un dollar américain depuis le début de l’année. Cette baisse est principalement attribuable à une réduction de 99.07% des autres actifs, qui s’établissent maintenant à 95.58 millions USD au 28 février 2024, par rapport à 10.279 milliards USD à la même date en 2023.

Intéressant de noter, sur décision du Conseil central en date du 10/12/2023, tous les coûts d’intérêts différés découlant des précédentes décisions du Conseil central liées à la création monétaire (Seigniorage) ont été suspendus. Par conséquent, tous les intérêts différés sont désormais comptabilisés dans de nouvelles lignes budgétaires, affectant ainsi la présentation des postes d’actifs.

L’or, constituant une part significative des actifs de la BDL avec 20.08%, a vu sa valeur augmenter de 12.28% sur un an, atteignant 14.78B USD en février 2024. Les actifs étrangers, comprenant 15.84% du total des actifs, ont légèrement augmenté de 0.73% sur un an. Il est à noter que la BDL détient 5 milliards USD en Eurobonds libanais. Depuis juillet 2023, les actifs étrangers ont connu une augmentation d’environ 1 milliard USD.

Du côté des passifs, les dépôts du secteur financier, qui représentent 93.24% du total des passifs de la BDL, ont diminué de 2.99%, s’établissant à 87 milliards USD fin février 2024. Plus de 90% de ces dépôts sont libellés en dollars américains. La monnaie en circulation hors BDL, ne représentant que 0.68% des passifs totaux, a chuté de manière spectaculaire de 88.57% sur une base annuelle, se fixant à 635 millions USD en février 2024, limitant pour l’heure toute nouvelle dégradation de la parité de la livre libanaise face au dollar.

L’ensemble des données suggère une pression constante sur la liquidité de la BDL et souligne les défis auxquels la banque centrale doit faire face pour stabiliser la monnaie nationale et restaurer la confiance dans le système financier. Le maintien du taux de change officiel est un signe de la tentative de la BDL de contrôler l’inflation, mais les fluctuations importantes dans les postes d’actifs et passifs démontrent que le chemin vers la récupération économique reste semé d’embûches. La situation demeure complexe et nécessite une surveillance continue ainsi que des mesures stratégiques pour naviguer à travers ces temps économiquement turbulents, ce qui est loin d’être facile à faire, faute d’une volonté des autorités à la fois politiques et monétaires à procéder notamment à la restructuration du secteur bancaire.

Depuis le début de la crise en 2019

L’analyse du bilan intermédiaire de la Banque du Liban au 29 février 2024 révèle les informations suivantes sur les principaux postes d’actifs et leurs évolutions par rapport au 15 février 2024 :

Or : Il y a eu une augmentation significative de la valeur de l’or, avec un changement positif de 28,847,715,358 LBP, soit une hausse de 1.75%. Actifs étrangers : La valeur des actifs étrangers a également augmenté, avec un gain de 11,519,700,471 LBP, ce qui représente une croissance de 0.88%. Portefeuille de titres : La valeur du portefeuille de titres a légèrement diminué de 170,961,838 LBP, soit une baisse de 0.13%. Prêts au secteur public : La valeur des prêts au secteur public a très légèrement augmenté, avec un changement de 12,937,124 LBP, indiquant une croissance pratiquement nulle de 0.00087%. Prêts au secteur financier local : La valeur des prêts au secteur financier local a diminué de 183,426,233 LBP, marquant une baisse de 1.20%. Ajustement de réévaluation (Articles 75 & 115 de la charte de la Banque du Liban) : Il y a eu une diminution de 15,563,437,154 LBP, soit une baisse de 0.43%.

Conclusions