La Livre Libanaise, une des monnaies les moins performantes au monde (Bloomberg)

La livre libanaise continue sa dégringolade infernale en terme de performance depuis le début de l’année 2024. Si la parité au marché noir de la livre libanaise face au dollar semble s’être stabilisée, la pression reste forte sur la monnaie locale avec un taux d’inflation encore très important, estime Bloomberg, et des performances en baisse par rapport au dollar de plus de 83 %, suivie de la livre nigériane avec une baisse d’environ 42 % depuis le début de 2024.

Cette sous-performance devrait amener à ce que la Livre Libanaise puisse faire face à de nouvelles pressions sur elle, ce qui est une chose attendue suite à la décision des autorités libanaises d’augmenter les salaires de la fonction publique ou encore en l’absence de tout progrès en vue de débloquer le programme d’aide du FMI qui signifie la restructuration de secteur financer local.

Pour rappel, Bloomberg utilise plusieurs indices pour mesurer la performance d’une monnaie par rapport au dollar américain:

1. Indice Bloomberg Dollar Spot (BBDXY):

Cet indice mesure la performance du dollar américain par rapport à un panier de 10 devises majeures, dont l’euro, le yen japonais, la livre sterling et le franc suisse.

La performance d’une monnaie par rapport au dollar est calculée en comparant sa valeur actuelle à sa valeur passée par rapport au BBDXY.

2. Indice Bloomberg JPMorgan Currency (BCOM):

Cet indice est plus large que le BBDXY et comprend 24 devises majeures et émergentes.

Le BCOM permet de comparer la performance d’une monnaie par rapport à un large éventail de devises, et pas seulement au dollar américain.

3. Taux de change à terme:

Bloomberg utilise également les taux de change à terme pour mesurer la performance future d’une monnaie par rapport au dollar.

Les taux de change à terme indiquent le prix auquel une devise sera échangée à une date future.

En comparant les taux de change à terme actuels aux taux passés, il est possible de déterminer si une monnaie est attendue à se renforcer ou à se déprécier par rapport au dollar.

Bloomberg utilise également d’autres facteurs pour mesurer la performance d’une monnaie, tels que:

Les données économiques : La croissance économique, l'inflation et les taux d'intérêt peuvent tous avoir un impact sur la performance d'une monnaie.

: La croissance économique, l’inflation et les taux d’intérêt peuvent tous avoir un impact sur la performance d’une monnaie. La stabilité politique : Un pays politiquement stable est généralement considéré comme un environnement plus favorable pour les investisseurs, ce qui peut avoir un impact positif sur la valeur de sa monnaie.

L'appétit pour le risque: Les investisseurs sont généralement plus disposés à investir dans des devises à risque élevé si l'appétit pour le risque est élevé sur les marchés financiers.

Depuis 2019, la monnaie nationale n’a cessé de perdre de sa valeur, entraînant une hyperinflation galopante. En décembre 2023, le taux d’inflation annuel atteignait 170%, pulvérisant les records et rendant la vie quotidienne des Libanais insoutenable. Par ailleurs, les perspectives de croissance en 2024 se sont effondrées pour le Liban. La récession que traverse le pays depuis 2019 semble se poursuivre, estiment les économiques en raison des facteurs déjà précités avec notamment:

L'absence de réformes économiques concrètes : Le gouvernement libanais, englué dans ses divisions politiques, tarde à mettre en place des mesures pour enrayer la crise, sapant la confiance des investisseurs et des citoyens.

: Le gouvernement libanais, englué dans ses divisions politiques, tarde à mettre en place des mesures pour enrayer la crise, sapant la confiance des investisseurs et des citoyens. Un système bancaire à bout de souffle : Les banques libanaises croulent sous le poids d’une dette colossale et se retrouvent à court de liquidités, incapables de répondre aux demandes de leurs clients.

: Les banques libanaises croulent sous le poids d’une dette colossale et se retrouvent à court de liquidités, incapables de répondre aux demandes de leurs clients. Un blocage politique permanent : Les querelles intestines entre les différentes factions politiques paralysent le pays et entravent la prise de décisions urgentes.

Les conséquences de cette débâcle monétaire sont dévastatrices pour la population. Le prix des denrées alimentaires et des produits de base s’est envolé, privant de nombreux Libanais de l’accès à une alimentation et à des soins médicaux décents. La pauvreté et le chômage explosent, poussant une grande partie de la population au désespoir.

En attendant, la population libanaise endure les affres d’une crise sans fin. La livre libanaise, en chute libre, symbolise à elle seule la tragédie d’un pays en perdition. Un cri d’alarme qui ne doit pas rester inaudible.