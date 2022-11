La livre libanaise perd à nouveau du terrain face au dollar au marché noir. Ainsi, la parité actuelle de la monnaie locale face au billet vert est de 39 400 LL/USD à l’achat et de 39 500 LL/USD à la vente à l’heure où sont écrites ces lignes.

Cette dégradation de la parité était attendue par les cambistes et les observateurs des marchés après la décision de la Banque du Liban d’acheter plus de 600 millions de dollars et ainsi injecter des sommes jamais vues en livre libanaise.

Cette dégradation intervient également alors que le gouvernement libanais a repoussé l’entrée en vigueur d’une nouvelle parité officielle à 15 000 LL/USD au sein des administrations publiques.

Par ailleurs, l’absence de progrès dans les réformes à accomplir pour débloquer l’aide internationale contribue à la dégradation de la parité de la livre libanaise face au dollar. Ainsi, des sources proches du FMI estiment que le projet de loi concernant l’instauration d’un contrôle officiel des capitaux a été dénaturé par les banques libanaises via leurs relais parlementaires, éloignant la possibilité d’un accord final avec l’institution internationale comme pourtant souhaitée par le premier ministre d’ici la fin de l’année.