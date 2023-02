Le point à 15h00: la livre libanaise se reprend et teste le plancher des 70 000 LL/USD au marché noir, avec un taux de parité de 71 000 LL/USD à la vente et de 70 000 LL/USD à l’achat après une matinée marquée par un nouveau plus bas historique à 74 000 LL/USD.

Pour l’heure, si le spread entre bid et ask continue à être important indiquant une grande volatilité des cours, il pourrait s’agir de prises de bénéfice des opérateurs intervenant au marché noir.