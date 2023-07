Voici un extrait d’une conversation avec des responsables français au Liban et en France travaillant pour les Affaires étrangères, à la chambre française des députés et au Sénat Français.

Réponse de FX Bellamy à la vidéo de T. Mariani de ce matin : Mariani dénonce la gauche et les républicains pour ce vote. Bellamy dénonce le mensonge de Mariani et montre comment son groupe lutte pour éliminer la rémunération des syriens afin de les inciter à revenir chez eux.

Réponse de Bernard R. Jabre : « Oui ok, mais ça ne change pas le résultat du vote qui est un couteau bien entré dans le dos du Liban. 2m de réfugiés syriens qui doublent chaque 10 ans = les syriens font 50% des libanais résidents (équivalents à 33 millions de réfugiés en France) et seront 100% des libanais dans 10 ans (équivalents à 66 millions de réfugiés en France) et les libanais dans 20 ans seront 1/4 de leur pays et comme minoritaires ils seront intégrés à la Syrie alaouite sous dictature syrienne. Merci la France, merci l’Europe, merci pour l’Etatcide qui vient d’être prononcé !! Mais sachez une chose: La mort du Liban rejaillira sur vous l’Europe et la France particulièrement et sera un signe de votre propre mort !!

Récemment, l’Union Européenne ainsi que la France ont voté en faveur d’une loi visant à garantir le maintien des 2 millions de réfugiés syriens au Liban. Cette décision a suscité une vive controverse, avec certains affirmant qu’elle représente un coup dur pour le Liban. En effet, en prenant en compte la croissance démographique (doublement de la population syrienne chaque 10 ans) et les implications politiques de cette décision, certains craignent que le Liban perde son identité nationale et devienne une extension de la Syrie sous la dictature alaouite. Cet article analysera les différents points de vue et les conséquences potentielles de cette loi sur le Liban, l’Europe et la France.

Contexte de la crise des réfugiés syriens au Liban: Il est important de comprendre le contexte de la crise des réfugiés syriens au Liban pour appréhender les enjeux actuels. Depuis le début de la guerre en Syrie, des millions de Syriens ont fui leur pays et cherché refuge dans les pays voisins, dont le Liban. Cet afflux massif de réfugiés a exercé une pression énorme sur les infrastructures, l’économie et les ressources du Liban, un pays déjà confronté à ses propres problèmes internes.

Les arguments en faveur du maintien des réfugiés syriens au Liban: Ceux qui soutiennent la décision de maintenir les réfugiés syriens au Liban soulignent plusieurs points. Tout d’abord, ils affirment que le Liban a une responsabilité humanitaire de protéger les personnes qui ont fui la guerre en Syrie. En outre, ils mettent en avant les avantages économiques potentiels de l’intégration des réfugiés dans la société libanaise, arguant que leur présence peut stimuler l’économie et créer de nouvelles opportunités commerciales.

Les préoccupations liées à l’impact démographique et politique: Cependant, ceux qui s’opposent à cette décision soulèvent des inquiétudes quant à l’impact démographique et politique à long terme. Avec une population de 4 millions d’habitants, l’arrivée de 2 millions de réfugiés syriens représente un bouleversement majeur pour le Liban. Certains craignent que cela ne conduise à une situation où les réfugiés syriens deviennent majoritaires en 10 ans et que le Liban perde son identité en tant que pays indépendant de la Syrie. Il est également mentionné que cette situation pourrait créer des tensions sociales et politiques, ainsi qu’une instabilité accrue dans la région. Il est clair que du point de vue des chrétiens du Liban, cette décision européenne constitue une trahison. Dorénavant ils devront compter que sur eux-mêmes et personne ne les aidera qu’eux-mêmes en mettant de côté leurs divisions et l’hypertrophie des egos de leurs dirigeants et travailler à une vision commune, quitte à faire des référendums internes aux chrétiens afin de prendre leur avis. Une décision devra être prise en urgence par les instances chrétiennes afin de défendre l’identité et les régions chrétiennes au Liban et empêcher l’inondation syrienne dans les régions chrétiennes avec leurs conséquences sécuritaires sur la population libanaise. Le rôle des Forces Libanaises est à ce propos majeur. C’est à cette seule condition qu’il sera possible que le Liban puisse ré exister un jour quand les syriens quitteront le Liban et retournerons chez eux dans leur pays, ce qui est leur plein droit et que le président syrien Assad le leur refuse ! De plus chaque réfugié syrien reçoit un budget de 400 USD par mois ce qui les incite à rester au Liban tant qu’ils sont payés par la communauté internationale via les instances onusiennes.

Les conséquences potentielles pour l’Europe et la France: La décision de l’Union Européenne et de la France d’appuyer le maintien des réfugiés syriens au Liban ne manquera pas d’avoir des répercussions politiques et sociales en Europe. Certains pays européens craignent que cela ne crée un précédent et incite davantage de réfugiés à chercher refuge sur le continent. De plus, cette décision pourrait aggraver les tensions existantes en matière de politique migratoire et stimuler les mouvements nationalistes et xénophobes.

Perspectives d’avenir et conclusion: L’avenir du Liban et les conséquences de cette décision restent incertains. Il est essentiel que le Liban et la communauté internationale travaillent ensemble pour trouver des solutions durables à la crise des réfugiés, tout en tenant compte des préoccupations légitimes des Libanais quant à leur propre identité et à leur stabilité. Une approche équilibrée, incluant des mesures de soutien économique et des politiques migratoires réfléchies, peut contribuer à atténuer les tensions et à garantir la coexistence pacifique des réfugiés syriens et de la population libanaise.

Conclusion: La décision de maintenir les réfugiés syriens au Liban, soutenue par l’Union Européenne et la France, suscite des débats intenses quant à ses conséquences potentielles comme Etatcide du Liban et au-delà pourrait un jour rejaillir sur la France. Alors que certains soulignent les responsabilités humanitaires et les avantages économiques, d’autres expriment des inquiétudes concernant l’impact démographique et politique à long terme. Il est crucial de trouver un équilibre entre l’humanitaire et la préservation de l’identité nationale libanaise, tout en travaillant à des solutions durables pour la crise des réfugiés. La coopération internationale et la compréhension mutuelle sont essentielles pour faire face à ce défi complexe et éviter des conséquences néfastes pour toutes les parties concernées.

Bernard R. Jabre