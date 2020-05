Après l’achèvement aujourd’hui de la 2ème phase de rapatriement, la MEA a annoncé la tenue d’une troisième phase à partir du 14 mai jusqu’au 24 mai pour permettre le retour des libanais bloqués à l’étranger.

La MEA appelle les personnes désiraient se rendre au Liban à passer les tests nécessaires à déterminer s’ils sont contaminer par le coronavirus COVID-19, 72 heures avant leurs départs. Les tests devront être effectués dans des laboratoires agréés par l’Ambassade du Liban ou les autorités en place.

Les dates d’arrivées des pays où ces tests ne sont pas encore disponibles seront communiquées plus tard.

Les billets achetés ne seront pas remboursés à moins d’un test positif. Il reviendra au passager d’informer la compagnie aérienne au moins 1 jour avant le départ.

Il s’agira également de réserver et de payer via le site web de la compagnie aérienne www.mea.com.lb, les bureaux locaux ou encore de prendre contact avec la MEA au numéro suite 961-1-626999 ou par mail [email protected]

Plus particulièrement pour les passagers en provenance des Etats-Unis, du Canada ou du continent Sud Américain, des vols spéciaux seront organisés via Londres, paris ou Frankfurt les 15-17-19-21 et 23 mai.

Le calendrier du retour

Mardi 14 mai 2020:

Arrivée* Départ* Date Numéro de vol Au départ de 13:00 11:05 14/5/2020 ME296 ISTANBUL 14:00 11:35 14/5/2020 ME475 RIYADH 15:00 12:35 14/5/2020 ME375 JEDDAH 16:00 13:25 14/5/2020 ME485 DAMMAM 17:00 12:10 14/5/2020 ME228 FRANKFURT 18:00 12:45 14/5/2020 ME248 PARIS 18:45 12:10 14/5/2020 ME246 LONDON 20:00 15:10 14/5/2020 ME258 GENEVA 21:00 18:45 14/5/2020 ME453 ABU DHABI 22:00 19:40 14/5/2020 ME455 DUBAI 23:30 15:20 14/5/2020 ME568 ABUJA

Samedi 16 Mai 2020:

Arrivée* Départ* Date Numéro de vol Au départ de 13:00 10:45 16/5/2020 ME317 CAIRO 14:00 11:35 16/5/2020 ME475 RIYADH 15:00 12:35 16/5/2020 ME375 JEDDAH 16:00 13:25 16/5/2020 ME485 DAMMAM 18:00 12:45 16/5/2020 ME248 PARIS 18:45 12:10 16/5/2020 ME246 LONDON 20:00 14:50 16/5/2020 ME256 BRUSSELS 21:00 18:45 16/5/2020 ME453 ABU DHABI 22:00 19:40 16/5/2020 ME455 DUBAI

Lundi 18 Mai 2020:

Arrivée* Départ* Date Numéro de vol Destination 12:00 11:15 18/5/2020 ME292 LARNACA 14:00 11:35 18/5/2020 ME475 RIYADH 15:00 12:35 18/5/2020 ME375 JEDDAH 16:00 13:25 18/5/2020 ME485 DAMMAM 18:00 12:45 18/5/2020 ME248 PARIS 18:45 12:10 18/5/2020 ME246 LONDON 19:30 16:25 18/5/2020 ME473 MUSCAT 20:00 15:10 18/5/2020 ME258 GENEVA 21:00 18:45 18/5/2020 ME453 ABU DHABI 22:00 19:40 18/5/2020 ME455 DUBAI



Mercredi 20 Mai 2020:

Arrivée* Départ* Date Numéro de vol Au départ de 14:00 11:35 20/5/2020 ME475 RIYADH 15:00 12:35 20/5/2020 ME375 JEDDAH 16:00 13:25 20/5/2020 ME485 DAMMAM 17:00 12:10 20/5/2020 ME228 FRANKFURT 18:00 12:45 20/5/2020 ME248 PARIS 18:45 12:10 20/5/2020 ME246 LONDON 21:00 18:45 20/5/2020 ME453 ABU DHABI 22:00 19:40 20/5/2020 ME455 DUBAI

Vendredi 22 Mai 2020:

Arrivée* Départ* Date Numéro de vol Destination 13:00 11:05 22/5/2020 ME296 ISTANBUL 14:00 11:35 22/5/2020 ME475 RIYADH 15:00 12:35 22/5/2020 ME375 JEDDAH 16:00 13:25 22/5/2020 ME485 DAMMAM 18:00 12:45 22/5/2020 ME248 PARIS 18:45 12:10 22/5/2020 ME246 LONDON 20:00 14:50 22/5/2020 ME256 BRUSSELS 21:00 18:45 22/5/2020 ME453 ABU DHABI 22:00 19:40 22/5/2020 ME455 DUBAI

Dimanche 24 Mai 2020:

Arrivée* Départ* Date Numéro de vol Destination 14:00 11:35 24/5/2020 ME475 RIYADH 15:00 12:35 24/5/2020 ME375 JEDDAH 16:00 13:25 24/5/2020 ME485 DAMMAM 17:00 12:10 24/5/2020 ME228 FRANKFURT 18:00 12:45 24/5/2020 ME248 PARIS 18:45 12:10 24/5/2020 ME246 LONDON 21:00 18:45 24/5/2020 ME453 ABU DHABI 22:00 19:40 24/5/2020 ME455 DUBAI

*En heure locale.