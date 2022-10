Fernaine : “Nous continuerons à offrir tout ce qui est nouveau et beau à notre capitale, Beyrouth.”

Rebirth Beirut continue d’accueillir des activités et des événements culturels à son siège situé à Gemmayze, en lançant sa nouvelle exposition intitulée “Overexposed” de l’artiste “Frederic Husseini”, le 13 Octobre 2022 de 17h00 à 20h00.

L’exposition est organisée en coopération avec “l’Atelier CM” et demeure jusqu’au 18 Octobre accueillant les visiteurs entre 14h00 et 19h00.

Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy Frédéric Husseini exerce en France les métiers d’architecte et d’entrepreneur. De retour au Liban en 1991, il travaille dans l’industrie et sera nommé en 2000 au poste de Directeur Général des Antiquités au Ministère de la Culture qu’il occupera jusqu’en 2010. Il est actuellement installé à Beyrouth en tant que peintre et designer indépendant.

Le fondateur et président de Rebirth Beirut Gaby Fernaine a déclaré à propos de l’exposition: « Notre association continue à presenter tout ce qui est nouveau dans le monde de l’art, pour satisfaire tous les gouts. Aujourd’hui, nous offrons aux visiteurs l’occasion de découvrir la dernière série d’œuvres de Frédéric Husseini. »

Une partie des bénéfices de cette exposition servira à soutenir les activités de Rebirth Beirut, qui comprenait auparavant une série de projets tels que l’éclairage des feux de circulation dans la capitale, l’éclairage des rues, l’entretien des routes et son asphaltage, le tout qui a contribué à alléger les souffrances du peuple Libanais.