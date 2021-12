La princesse Diala Arslan épouse Talhouk est décédée ce mercredi 8 décembre après plusieurs jours passés dans le coma. Fille de Hayat Arslan et de l’émir Faisal Arslan décédé en 2009, par conséquent petite-fille de l’émir Majid Arslan, l’une des principales personnalités politiques de l’indépendance du Liban en 1943, et nièce du député Talal Arslan, Diala Arslan s’était illustrée comme auteur de livres pour enfants, et était rédacteur en littérature chez Pearson Book Advisor aux Émirats arabes unis.

