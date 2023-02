Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib, a rencontré l’ambassadrice des Etats-Unis au Liban, Dorothy Shea, avec laquelle il a discuté des questions d’actualité, notamment des mesures prises par le Liban à la suite du tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, notamment en ce qui concerne l’ouverture de l’aéroport international Rafic Hariri et de tous les ports libanais pour recevoir l’aide fournie à la Syrie, en plus d’envoyer des véhicules pour contribuer à l’enlèvement des décombres et de dépêcher deux missions pour aider à secourir les personnes touchées par le tremblement de terre.

L’ambassadrice Shea a apprécié “ces mesures” et a souligné “l’importance d’apporter une aide humanitaire aux zones et aux sinistrés”.

==========N.A.