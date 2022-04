Les artistes émergents et les praticiens travaillant dans les domaines des arts de la scène sont invités à soumettre leur candidature avec un projet en cours de développement.

A propos d’ArtEvolution

Après le succès de la première édition en 2021, le Goethe-Institut Libanon, avec le soutien du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, est heureux d’organiser le projet ArtEvolution pour la deuxième année consécutive. ArtEvolution est conçu pour soutenir les artistes dans leur processus de développement de projet, en leurs permettant de le rendre concret grâce a une bourse mensuelle.

Objectifs

Alors que le Liban et sa scène culturelle traversent un moment critique, ArtEvolution vise à fournir un espace de réflexion pour que des artistes puissent développer une production artistique activiste et socialement engagée. Ce projet tend aussi à soutenir des dispositifs de collaboration au sein de la scène culturelle afin que les connaissances et les savoir-faire puissent être partagés et transmis. En outre, le programme s’efforce d’instaurer une coopération transnationale entre les acteurs culturels et les institutions libanaises et allemandes dans le domaine des arts du spectacle en créant des opportunités d’échange mutuel.

Structure:

Les huit participants sélectionnés, choisis par un jury composé de cinq acteurs culturels majeurs venant du Liban, d’Allemagne, de la région MENA, et d’un membre du réseau des Instituts Goethe dans les balkans, seront annoncés à la fin du mois de mai 2022.

ArtEvolution se déroulera de juin à novembre 2022, avec une résidence de courte durée à la Hammana Artist House du 6 au 12 juin 2022, axée sur les méthodes de travail collaboratives et inclusives. Elle sera suivie d’une période de réflexion de cinq mois soutenue par une bourse mensuelle, des sessions de mentorat mensuelles et une série de tables rondes menées par des praticiens reconnus pour enrichir les projets des participants. En août, les participants seront invités en Allemagne pour un voyage d’échange et de rencontre dans le cadre de festivals de performance. Le programme se terminera en novembre par une présentation publique à Beyrouth des projets développés par les participants pendant le programme ArtEvolution.

De plus amples informations sur ArtEvolution et les conditions d’éligibilité sont disponibles ici

Site internet: goethe.de/libanon/ArtEvolution

Appel à candidature: https://www.goethe.de/ins/lb/en/kul/sup/ave/aeo.html

Instagram: instagram.com/ArtEvolutionLebanon

Facebook : facebook.com/ArtEvolutionLebanon