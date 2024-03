Au cœur des tensions persistantes, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) célèbre son 46e anniversaire non pas avec des festivités, mais avec un renouvellement résolu de son engagement envers la paix. Dans un contexte de violations continues de la cessation des hostilités, la FINUL rappelle avec insistance la nécessité de respecter la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, exhortant toutes les parties à déposer les armes et à poursuivre une résolution diplomatique.

La mission, établie en 1978 et dont le mandat s’est accru suite au conflit de 2006, reste aussi pertinente qu’à ses débuts. Le général italien Aroldo Lazaro, chef de mission de la FINUL, souligne l’importance cruciale de cette résolution face aux défis actuels dans un communiqué qu’il a adressé ce mardi à ses troupes. Il rend hommage aux plus de 10 000 soldats de la paix et aux civils de 49 nations différentes qui, jour après jour, bravent les dangers pour maintenir un semblant d’ordre et de stabilité dans le sud du Liban.

Ces troupes, engagées dans des opérations de surveillance, de désescalade et d’assistance aux communautés locales, incarnent un idéal de paix malgré le quotidien marqué par les échanges de tirs. Les sacrifices consentis par ceux qui ont donné leur vie en servant sous le drapeau des Nations Unies ne sont pas oubliés, ils inspirent et motivent les efforts continus pour une paix durable, notamment en raison des circonstances actuelles qui prévalent au Sud du Liban où des tirs entre Israël et le Liban ont lieu quotidiennement depuis le 7 octobre 2023.

En dépit des circonstances actuelles, qui ont empêché la tenue de la cérémonie annuelle habituelle au quartier général de Naqoura, l’essence de la mission n’en est pas diminuée. Au contraire, la concentration des casques bleus sur l’achèvement de leur mission souligne la gravité de la situation et l’urgence de parvenir à une désescalade et à une solution pacifique, note le général.

Le général Lazaro met en lumière la ténacité de la mission qui, malgré les violations de la résolution 1701 le long de la ligne bleue, maintient un rythme opérationnel élevé et une présence visible. Cela démontre un engagement inébranlable envers la charte de l’ONU et les principes qui ont guidé la FINUL depuis sa création.

En regardant en arrière, le parcours de la FINUL est jalonné de périodes de progrès et de régression, mais le message actuel est clair : la résolution 1701 est non seulement une boussole pour la mission, mais elle est également une lueur d’espoir pour la région. Le travail de la FINUL, à la croisée des chemins de la politique et de l’humanitaire, demeure un exemple poignant de la quête internationale pour la paix et la stabilité.

L’histoire de la FINUL est une chronique des défis de maintien de la paix dans une région complexe. Cependant, à travers les décennies, son mandat a évolué pour répondre aux changements sur le terrain, toujours avec l’objectif de protéger les civils et de sécuriser la paix. En ce 46e anniversaire, le monde est appelé à reconnaître l’importance de soutenir des missions telles que la FINUL, car elles sont souvent le dernier rempart contre l’escalade des conflits et la perte de vies innocentes.