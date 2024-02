Le chef d’état-major général, le général de corps d’armée Herzi Halevi, a réalisé une évaluation de la situation à la frontière nord ce mardi et a rencontré des membres de la communauté de Shtula.

S’exprimant devant eux, il a menacé le Hezbollah de payer un prix élevé suite à la réactivation du front au Sud Liban lors des évènements du 7 octobre.

“Il est évident que notre première mission est de repousser l’ennemi. Par la suite, il est nécessaire de créer une barrière très solide, de mettre en place des capacités de renseignement robustes, de positionner des forces puissantes dans la région ainsi qu’une unité d’intervention d’urgence civile efficace. Il faut également veiller à ce qu’il y ait des abris anti-bombes et des zones sûres dans les habitations et les communautés”, a-t-il estimé avant de poursuivre:

“Nous tenons à vous assurer, et je suis convaincu de cela, qu’il n’y a pas de présence du Hezbollah à proximité de la clôture de la frontière ou près de celle-ci. Les gens sont revenus ici, et je crois que si nous agissons de manière appropriée, davantage de personnes reviendront ici, grâce avant tout à la sécurité. L’État d’Israël fera tout son possible pour permettre aux gens de retourner ici et de vivre dans un environnement sûr et de haute qualité”.

Cette information intervient alors que ces derniers jours, une brusque escalade de la violence a secoué le Sud Liban jusqu’à Baalbeck dans l’est.

Les avions de guerre israéliens ont lancé des frappes sur des localités du sud du Liban, y compris près de Saïda, en réponse à des tirs de roquettes par le Hezbollah visant une base de contrôle aérien israélienne à Meron, en représailles aux frappes israéliennes meurtrières dans l’est du Liban.

Les cibles incluaient les périphéries d’al-Baysarieh près de Sidon, Jebchit près de Nabatieh, ainsi que al-Hanniyeh, al-Mansouri et Majdalzoun dans le district de Tyr. Selon l’armée israélienne, 35 roquettes Katioucha auraient ainsi visé au total le Nord d’Israël.

Cette escalade survient après qu’une augmentation des tensions a été observée ce lundi le long de la frontière libano-israélienne, marquée par l’abattage d’un drone israélien et des représailles israéliennes contre une localité près de Baalbek et un véhicule dans le village sud de Majadel, entraînant la mort de membres du Hezbollah.

Le Hezbollah a riposté en lançant 60 roquettes Katyusha vers un commandement de division de l’armée israélienne dans le Golan syrien occupé par Israël, suivies de roquettes visant la base aérienne de Meron.